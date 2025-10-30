Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Макароны с сыром и молочным соусом
Макароны с сыром и молочным соусом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 18:10

Паста перестала быть врагом фигуры: один секрет готовки меняет всё

Диетологи: паста из твёрдых сортов пшеницы не ведёт к набору веса

Паста часто становится яблоком раздора между сторонниками здорового питания и любителями вкусной еды. Одни считают её главным врагом стройности, другие — необходимым источником энергии для мозга и мышц. Но где же истина? На деле всё зависит не от самого блюда, а от того, как и из чего оно приготовлено.

Почему паста не враг фигуры

Миф о том, что макароны ведут к лишним килограммам, живёт давно, но не имеет под собой научной основы. Всё дело в гликемическом индексе и балансе углеводов. Если выбирать качественные изделия и правильно их готовить, паста способна стать частью сбалансированного меню. Главное — избегать сочетания с жирными соусами, а не сам продукт.

Твердые сорта пшеницы (группа А) богаты растительным белком, витаминами группы B и клетчаткой. Они медленно перевариваются, поддерживая стабильный уровень сахара и надолго утоляя голод. Калорийность отварных макарон из такой муки — около 100-110 ккал на 100 г, что сопоставимо с овощным гарниром.

Мягкие сорта менее полезны: они содержат меньше белка, но больше простых углеводов, из-за чего быстрее вызывают чувство голода. Их калорийность может достигать 130 ккал.

Сравнение видов макарон

Параметр Твердые сорта (группа А) Мягкие сорта
Белок 12-13 г 8-9 г
Клетчатка 3-3,5 г 1,5-2 г
Калорийность (варёные) 100-110 ккал 120-130 ккал
Гликемический индекс Низкий Средний/высокий
Эффект на чувство сытости Долговременный Кратковременный

Вывод очевиден: если паста приготовлена из правильной муки и без излишеств в соусах, она не навредит фигуре.

Как готовить пасту, чтобы она оставалась полезной

Всё начинается с правильной варки. Профессиональные повара и диетологи сходятся в одном: макароны должны быть "аль денте". Это не просто итальянская прихоть, а реальный способ сохранить пользу и снизить гликемический индекс.

  1. Доведите воду до кипения, добавьте немного соли.

  2. Опустите пасту и варите на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке.

  3. Не промывайте макароны холодной водой — это смывает крахмал, который помогает соусу лучше "прилипнуть" к поверхности изделия.

  4. Сразу после варки добавьте ложку оливкового масла или немного томатного соуса.

В качестве дополнения идеально подойдут овощи, морепродукты, нежирная рыба или соус на основе йогурта. Такие сочетания делают блюдо не только диетическим, но и сбалансированным по питательным веществам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать сливочные или сырные соусы.
    Последствие: лишние калории и жиры сводят на нет пользу пасты.
    Альтернатива: соусы на основе томатов, йогурта или пюре из овощей.

  • Ошибка: переваривать макароны.
    Последствие: повышается гликемический индекс, продукт становится "быстрым углеводом".
    Альтернатива: готовить "аль денте".

  • Ошибка: сочетать пасту с хлебом или картофелем.
    Последствие: избыток углеводов, скачки сахара.
    Альтернатива: добавьте белок — курицу, тунец, индейку.

А что если пасту вечером?

Многие уверены, что есть макароны вечером — табу. Но если соблюдать баланс калорий и не перегружать соусом, порция пасты на ужин не принесёт вреда. Особенно если вы ведёте активный образ жизни или занимаетесь спортом. Комплексные углеводы помогут мышцам восстановиться и не вызовут чувство тяжести.

Диетологи советуют: если вы готовите пасту вечером, выбирайте небольшую порцию (около 100 г готового продукта) и добавляйте овощи, чтобы снизить общую калорийность блюда.

Плюсы и минусы пасты

Плюсы Минусы
Источник медленных углеводов При неправильном приготовлении теряет пользу
Богата белком и клетчаткой Часто подается с калорийными соусами
Долгое чувство сытости Возможен переедание из-за высокой плотности продукта
Подходит спортсменам Мягкие сорта повышают уровень сахара
Простота приготовления Требует контроля порции

Мифы и правда о пасте

Миф 1. От пасты толстеют.
Правда: только от избытка калорий и неправильных соусов.

Миф 2. Макароны нельзя есть при диабете.
Правда: при выборе изделий из твердых сортов и варке "аль денте" они допустимы даже в диабетическом рационе.

Миф 3. Безглютеновая паста всегда полезнее.
Правда: безглютеновые продукты не подходят всем подряд — они нужны только людям с непереносимостью глютена.

Советы шаг за шагом: как выбрать и подать пасту

  1. Читайте упаковку. Ищите маркировку "группа А", "durum wheat", "semola di grano duro".

  2. Проверьте цвет. Хорошая паста — янтарно-желтая, без белесых пятен.

  3. Обратите внимание на форму. Качественные изделия ровные, без трещин.

  4. Используйте подходящую посуду. Для варки — кастрюля с толстым дном, для подачи — глубокая тарелка, чтобы соус не растекался.

  5. Добавляйте соус правильно. Сначала слейте воду, оставив пару ложек — она поможет сделать соус более шелковистым.

Интересные факты

  1. В Италии существует более 350 видов пасты, и у каждого — своё "идеальное" блюдо.

  2. Слово "паста" переводится как "тесто", а первые макароны готовили ещё в Древней Греции.

  3. В Японии и Китае пасту делают не только из пшеницы, но и из риса, гречки и даже бобов.

FAQ

Как выбрать пасту для диеты?
Отдавайте предпочтение изделиям из твердых сортов пшеницы без добавок и красителей.

Сколько стоит хорошая паста?
Средняя цена качественных макарон — от 150 до 250 рублей за упаковку 500 г.

Что лучше: цельнозерновая или обычная паста?
Цельнозерновая содержит больше клетчатки, что помогает пищеварению и снижает аппетит.

Можно ли хранить готовую пасту в холодильнике?
Да, не дольше 2-3 дней в герметичном контейнере. Перед подачей лучше слегка прогреть с ложкой воды или масла.

Исторический контекст

Считается, что пасту в Европу завёз Марко Поло, вернувшийся из Китая в XIII веке. Однако археологи утверждают, что подобные изделия из теста существовали в Италии задолго до этого. В XX веке паста стала национальным символом страны и заняла прочное место в кухнях всего мира.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Даже при нормальном весе женщины с СПКЯ могут иметь повышенный риск диабета сегодня в 15:23
Диагноз, который не болит, но разрушает изнутри: как СПКЯ превращает гормоны в хаос

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — настоящее испытание для женщин. Узнайте, как избежать диабета, распознать симптомы и наладить здоровье.

Читать полностью » Прививки помогают предотвратить опасные заболевания, но требуют индивидуального подхода — советы врачей сегодня в 14:23
Как выбрать правильную вакцину и не ошибиться: важные советы по вакцинации для вашего здоровья

Вакцинация – важный метод защиты от болезней, но необходимо учитывать риски и преимущества. Узнайте о трех ключевых аспектах и советах, чтобы сделать осознанный выбор. Как подготовиться, важен ли иммунитет?

Читать полностью » Врач Анастасия Агаева: резкие движения шеей могут привести к повреждению сосудов и инсульту сегодня в 14:14
Секунды, которые решают всё: почему хруст в шее может стать первым сигналом беды

Один неосторожный поворот головы может обернуться серьёзными последствиями — врач объясняет, как хруст в шее связан с риском инсульта.

Читать полностью » Врач Надежда Чернышова: стакан воды утром помогает запустить обмен веществ и работу ЖКТ сегодня в 13:49
Утро начинается не с кофе: что происходит, если первым делом выпить воду

Один стакан воды натощак способен запустить обмен веществ и задать телу правильный ритм на день — рассказываем, почему это действительно работает.

Читать полностью » Морская соль полезна для здоровья, но не стоит злоупотреблять — диетолог сегодня в 13:23
Соль, которая может убить: как избыточное потребление соли разрушает сердце и почки

Узнайте, как правильно употреблять соль, чтобы извлечь из неё только пользу и избежать возможных рисков. 5 важных советов и 3 лайфхака для здоровья.

Читать полностью » Врач Лапа назвала безопасные антисептики для обработки мелких ран и ссадин сегодня в 12:58
Привычный антисептик назван опасным: почему йод не годится для заживления раны

Врач-терапевт Людмила Лапа прокомментировала NewsInfo случаи, когда использовать йод, а когда зеленку.

Читать полностью » Минздрав Подмосковья: УЗИ остаётся одним из самых безопасных методов диагностики у детей сегодня в 12:44
Там, где кончается догадка и начинается точность: роль ультразвука в современной медицине

Без боли и риска: как ультразвуковая диагностика помогает врачам увидеть состояние ребёнка изнутри и вовремя распознать болезнь.

Читать полностью » Лечение мочекаменной болезни: правильное питание и медикаменты для профилактики — врач сегодня в 12:23
Как еда и вода могут стать причиной камней в почках: простые шаги для предотвращения мочекаменной болезни

Узнайте, как предотвратить мочекаменную болезнь с помощью правильного питьевого режима и диеты. Эффективная профилактика образования камней в почках – ваш путь к здоровью и активной жизни.

Читать полностью »

Новости
Общество
Хэллоуин не запрещен в России, но требует осторожности с символикой и ритуалами
Садоводство
Дыня в теплице даёт сладкие плоды при умеренном поливе – Елена Васильева
Культура и шоу-бизнес
Сидни Суини заявила на Variety Power of Women, что знает, каково быть недооценённой
Общество
Кешбэк помогает вернуть часть средств через партнерские программы
Красота и здоровье
В начале диеты вес быстро уходит из-за потери жидкости, а затем замедляется
Туризм
Бельгийский парк Пайри Дайза шестой раз признан лучшим зоопарком Европы
УрФО
Система проведения ЕГЭ изменится: Екатеринбург анонсировал сокращение контрольных работ
ДФО
Циклон заблокировал три машины с туристами на Авачинском перевале — МЧС Камчатки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet