Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Суп
Суп
© openverse.org by avlxyz is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 15:30

Тарелка супа вместо кофе: привычка, которая обманывает мозг и делает тело легче

Овощной суп по утрам снижает чувство голода — диетолог Елена Соломатина

Утро, начинающееся с тарелки овощного супа, может стать не просто гастрономическим экспериментом, а реальным вкладом в здоровье. Об этом рассказала изданию Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Польза теплого старта

По словам специалиста, овощной суп утром — идеальный способ мягко запустить работу организма. Теплое первое блюдо снижает выработку грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. Благодаря этому человек ест меньше и не испытывает резких скачков аппетита. Кроме того, тепло стимулирует активность ферментов, необходимых для нормального пищеварения.
"Начинать день с овощного супа очень даже неплохо. Теплое первое блюдо быстро подавляет выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и за счет этого человек не переедает. Кроме того, теплая пища стимулирует выработку ферментов, необходимых для нормального пищеварения", — пояснила диетолог.
Такая утренняя привычка, по ее словам, благотворно влияет на обмен веществ и общее самочувствие, создавая устойчивую энергетическую базу на весь день.

Роль овощей и микробиома

Соломатина подчеркнула, что овощи — не просто источник витаминов, а ключ к здоровому микробиому кишечника. От состояния микрофлоры, напомнила она, зависит до 80% иммунитета и даже эмоциональное состояние.
"У большинства людей сейчас проблемы с микробиомом. А ведь от его состояния зависит до 80% иммунитета, а также настроение и устойчивость к стрессу", — отметила врач.
Пищевые волокна, содержащиеся в овощах, питают полезные бактерии, уменьшают воспаление и тем самым повышают защитные силы организма, снижая риск хронических заболеваний и способствуя долголетию.

Баланс и дополнения

Диетолог напомнила, что суп сам по себе не должен становиться единственным утренним блюдом. Его полезно сочетать с белковыми продуктами — мясом, яйцами, сыром, особенно если человек ведет активный образ жизни. Такая комбинация помогает поддерживать уровень энергии и мышечный тонус.
Кроме того, суп — это дополнительный источник жидкости, который особенно важен с возрастом, когда естественное чувство жажды ослабевает. Таким образом, привычка начинать день с овощного супа может быть не просто полезной, но и физиологически оправданной частью сбалансированного рациона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Странные реакции организма оказались нормальной работой нервной системы — врачи сегодня в 6:54
Кажется сбоем, а это тревожная кнопка: 10 привычек организма, которые не стоит игнорировать

Человеческий организм ежедневно удивляет странными реакциями — от икоты до фантомных ощущений. За ними стоят чёткие биологические механизмы/

Читать полностью » Интенсивные тренировки перед сном могут вызывать бессонницу — ТУТ НОВОСТИ сегодня в 4:11
Ходил в спортзал после работы — и не мог уснуть до утра: главная ошибка вечерних тренировок

Как вечерние тренировки могут мешать сну и что выбрать вместо интенсивных упражнений, чтобы не нарушить биоритмы организма — читайте в нашем руководстве по вечеринкам и отдыху.

Читать полностью » Тонкие брови после 40 усиливают усталый взгляд — визажисты сегодня в 2:24
Эти приёмы в макияже после 45 добавляют возраст — многие делают их автоматически

Пять ошибок в макияже, которые незаметно добавляют возраст после 40: советы визажиста и простые приёмы, помогающие выглядеть свежее и моложе.

Читать полностью » Корица укрепила иммунитет при ежедневном употреблении — врачи сегодня в 0:25
Корица обошла мясо и шпинат: специя, в которой прячется запас энергии

Обычная корица способна удивить: в ней больше железа, чем в шпинате и фасоли. Как использовать её для здоровья и профилактики анемии?

Читать полностью » Спрос на онлайн-консультации диетологов вырос в 1,4 раза — СберЗдоровье вчера в 21:42
Худеют не диетами: россияне массово пошли к специалистам за быстрым результатом

Россияне все чаще идут к диетологам: спрос подстегивают мода на ЗОЖ и растущая популярность препаратов для похудения.

Читать полностью » Блеск для губ MAC Cremesheen Glass стал хитом продаж — визажисты вчера в 20:10
Один штрих — и холод не страшен: зима уступает место кремовой формуле красоты

Мягкий блеск, который не липнет и ухаживает: MAC Cremesheen Glass в оттенке Strictly Plutonic стал фаворитом визажистов за комфорт, сияние и универсальный цвет.

Читать полностью » Системное воспаление снижает эффективность лечения психических расстройств — Biological Psychiatry вчера в 19:58
Стандартная терапия психических расстройств дала слабый эффект — виноват неожиданный биологический фактор

Системное воспаление может снижать эффективность терапии психических расстройств. Новые биомаркеры меняют подход к лечению и прогнозированию.

Читать полностью » Алкоголь на морозе нарушает терморегуляцию — нарколог Андрей Тюрин вчера в 18:47
На холоде алкоголь даёт ложный сигнал организму — чем это заканчивается

Алкоголь на морозе кажется быстрым решением, но врачи предупреждают о скрытых рисках и предлагают куда более надёжные способы согреться.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Исследование показало низкое качество добавок омега-3 в России и мире — СО РАН
Красота и здоровье
Леденцы с цинком сокращают продолжительность простуды на 2-3 дня — Хельсинкский университет
Красота и здоровье
В Лос-Анджелесе проведены уникальные роды при абдоминальной беременности — Седарс-Синай
Красота и здоровье
Врачи борются с мифами, полученными пациентами через чат-боты и соцсети — Доктор Питер
Красота и здоровье
Дэн Бюттнер утверждает, что общение с близкими не менее важно для здоровья, чем правильное питание
Наука
Римский бетон из Помпей показал способность к самовосстановлению — Daily Mail
Удар по мосту в Затоке перекрыл кратчайший маршрут поставок из Румынии — Юрий Кнутов
Происшествия
Мощное землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке — EMSC
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet