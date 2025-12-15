Тарелка супа вместо кофе: привычка, которая обманывает мозг и делает тело легче

Утро, начинающееся с тарелки овощного супа, может стать не просто гастрономическим экспериментом, а реальным вкладом в здоровье. Об этом рассказала изданию Pravda.Ru врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Польза теплого старта

По словам специалиста, овощной суп утром — идеальный способ мягко запустить работу организма. Теплое первое блюдо снижает выработку грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. Благодаря этому человек ест меньше и не испытывает резких скачков аппетита. Кроме того, тепло стимулирует активность ферментов, необходимых для нормального пищеварения.

"Начинать день с овощного супа очень даже неплохо. Теплое первое блюдо быстро подавляет выработку гормона грелина, который отвечает за чувство голода, и за счет этого человек не переедает. Кроме того, теплая пища стимулирует выработку ферментов, необходимых для нормального пищеварения", — пояснила диетолог.

Такая утренняя привычка, по ее словам, благотворно влияет на обмен веществ и общее самочувствие, создавая устойчивую энергетическую базу на весь день.

Роль овощей и микробиома

Соломатина подчеркнула, что овощи — не просто источник витаминов, а ключ к здоровому микробиому кишечника. От состояния микрофлоры, напомнила она, зависит до 80% иммунитета и даже эмоциональное состояние.

"У большинства людей сейчас проблемы с микробиомом. А ведь от его состояния зависит до 80% иммунитета, а также настроение и устойчивость к стрессу", — отметила врач.

Пищевые волокна, содержащиеся в овощах, питают полезные бактерии, уменьшают воспаление и тем самым повышают защитные силы организма, снижая риск хронических заболеваний и способствуя долголетию.

Баланс и дополнения

Диетолог напомнила, что суп сам по себе не должен становиться единственным утренним блюдом. Его полезно сочетать с белковыми продуктами — мясом, яйцами, сыром, особенно если человек ведет активный образ жизни. Такая комбинация помогает поддерживать уровень энергии и мышечный тонус.

Кроме того, суп — это дополнительный источник жидкости, который особенно важен с возрастом, когда естественное чувство жажды ослабевает. Таким образом, привычка начинать день с овощного супа может быть не просто полезной, но и физиологически оправданной частью сбалансированного рациона.