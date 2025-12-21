Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Активный образ жизни
Активный образ жизни
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:49

Возраст перестаёт быть приговором: долгожители запускают механизм, о котором редко задумываются

Долголетие после 100 лет зависит от генов и образа жизни — Pakistan Observer

Тайна людей, которые без серьёзных потерь для здоровья доживают до 100 лет и старше, давно перестала быть предметом догадок. Современная наука всё чаще говорит о долголетии как о результате множества взаимосвязанных факторов, а не счастливой случайности. Новые данные показывают, что решающую роль играет не только наследственность, но и то, как человек проживает каждый день. Об этом сообщает Pakistan Observer.

Генетика и внутренняя защита организма

Исследователи отмечают, что у многих долгожителей действительно есть наследственные особенности, повышающие устойчивость организма к возрастным болезням. Речь идёт о генах, которые снижают риск сердечно-сосудистых нарушений, подавляют хроническое воспаление и поддерживают механизмы восстановления клеток. Именно поэтому столетники нередко встречаются в пределах одной семьи, а само долголетие может передаваться по наследству.
Особое внимание учёные уделяют теломерам — защитным участкам на концах ДНК. У людей, живущих дольше среднего, они укорачиваются медленнее, что позволяет клеткам дольше сохранять жизнеспособность. Этот механизм подтверждает выводы о том, что генетика играет ключевую роль в долголетии особенно в пожилом возрасте.

Питание и движение без перегрузок

Однако одних генов недостаточно. Практика показывает, что долгожители редко придерживаются жёстких диет или экстремальных режимов. Их рацион, как правило, прост и сбалансирован: больше овощей, фруктов, бобовых и цельных продуктов, минимум сахара и промышленной переработки. Такой подход снижает нагрузку на обмен веществ и поддерживает стабильную работу внутренних систем.
Физическая активность также присутствует, но в мягкой форме. Прогулки, работа по дому, уход за садом и другие повседневные движения позволяют сохранять подвижность и мышечный тонус без изнуряющих тренировок. Именно такой образ жизни всё чаще называют главным фактором продолжительности жизни, дополняющим наследственные преимущества.

Психическое состояние и круг общения

Отдельный пласт исследований посвящён психологическому благополучию. Низкий уровень хронического стресса, умение сохранять позитивный настрой и ощущение смысла жизни напрямую связаны с более высокой продолжительностью жизни. Люди, которые не зацикливаются на тревоге и умеют адаптироваться к переменам, реже сталкиваются с разрушительными последствиями стресса.
Не менее важным остаётся социальный фактор. Долгожители, как правило, поддерживают тесные связи с семьёй, друзьями и сообществом. Регулярное общение снижает чувство одиночества, поддерживает эмоциональное равновесие и положительно отражается на физическом состоянии.

В совокупности данные исследований показывают, что долгая жизнь складывается из множества элементов. Наследственные особенности создают основу, но именно ежедневные привычки, психологическая устойчивость и прочные социальные связи формируют условия, при которых человек может сохранить активность и здоровье на протяжении десятилетий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Максимальный объём оливье за новогодний вечер составил 300 граммов – Вялов сегодня в 8:26
Новогодняя ночь превращается в испытание: тяжёлые салаты бьют по ЖКТ

Гастроэнтеролог рассказал, сколько оливье можно съесть за новогоднюю ночь без вреда для здоровья и при каких условиях допустимо увеличить порцию.

Читать полностью » Киргизия стала крупнейшим покупателем подержанных авто из Южной Кореи – Yonhap сегодня в 8:26
Подержанные корейские машины разошлись по новым странам — цифры удивили даже аналитиков

Киргизия, Россия и Казахстан вышли в лидеры по импорту подержанных автомобилей из Южной Кореи на фоне резкого роста экспорта.

Читать полностью » Ученые зафиксировали рост доли ультрапереработанной еды в рационе — Здоровье Mail сегодня в 6:05
Едят миллионы — расплачивается организм: скрытая сторона ультрапереработанных продуктов

Ультрапереработанные продукты всё чаще связывают с риском рака толстой кишки. Как привычная еда влияет на воспаление и что можно изменить в рационе.

Читать полностью » Зимний маникюр 2026 смещается от ярких эффектов к спокойной эстетике — нейл-мастера сегодня в 2:38
Забыла про яркие ногти — зимой 2026 выбираю эти оттенки: маникюр выглядит дорого без лишнего блеска

Какие цвета и текстуры будут определять зимний маникюр 2026 года. Нейтральная палитра, глубокие оттенки и благородный блеск без перегруженного декора.

Читать полностью » В новогоднем макияже рекомендуется сократить блёстки на всём лице до одного акцента — Тина Свигку вчера в 21:25
Новогодний макияж меняет правила: один привычный шаг делает лицо "тяжёлым" на фото

Праздничный макияж в 2025 году - это не просто яркость, а ухоженность и мягкие текстуры. Узнайте, как избежать перегруза и сохранить элегантность.

Читать полностью » Снижение веса на 4,5 кг уменьшило давление на 5 мм рт ст — врачи вчера в 20:50
Давление растёт годами, а падает за недели: простые привычки разворачивают ситуацию без таблеток

Коррекция питания, физическая активность и управление стрессом могут заметно снизить давление и сократить риск серьёзных осложнений.

Читать полностью » Задержка медицинской помощи при инфаркте резко ухудшает прогноз — врач Шелуха вчера в 20:23
Счёт идёт на минуты: одна ошибка при инфаркте может стоить жизни

Кардиолог рассказала, какие действия при инфаркте могут спасти жизнь и что категорически запрещено делать до приезда скорой помощи.

Читать полностью » Пальто из шерсти и альпаки придаёт образу благородство и женственность — стилисты вчера в 19:45
Заменяю пуховик на эти стильные альтернативы — и выгляжу моложе и стройнее

Чем заменить пуховик зимой 2025-2026 года, чтобы выглядеть стильно и оставаться тёплой? В этой статье собраны лучшие альтернативы для любой фигуры и стиля.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Промёрзшая почва зимой блокирует самшиту поступление воды — House Digest
Дом
Специалист предупредила о вреде аммиака для мебели из кожи
Питомцы
Ключевые виды животных определяют устойчивость экосистем — Earth
Происшествия
В Хабаровске в ДТП на пешеходном переходе погиб 10-летний ребёнок – прокуратура
Наука
123 миллиона лет назад на Луне действовали вулканы — Science
Общество
Банки приостанавливают крупные переводы и уточняют цель операций – РИА Новости
Экономика
Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума
Общество
Северный стаж не всегда учитывают при назначении пенсии – юрист Петров
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet