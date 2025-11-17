Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Утренняя пробежка на природе
Утренняя пробежка на природе
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:23

Почему Югра теряет здоровье? Рейтинг регионов России по ЗОЖ показал резкое падение

Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занял 60-е место в рейтинге регионов России по приверженности здоровому образу жизни за 2024 год. Это на четыре позиции ниже, чем в 2023 году, когда округ находился на 56-й строчке.

Оценка факторов здорового образа жизни

Как сообщили аналитики Риа Новости, в рейтинге учитывались различные факторы, такие как уровень физической активности среди населения, распространенность вредных привычек, а также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дополнительно оценивалась доля людей, работающих в условиях вредного или опасного труда.

"Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Рейтинговый балл в 2024 году — 58,9", — сообщают аналитики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спрос на складских рабочих в ХМАО увеличился на 115% в период распродаж — аналитики 16.11.2025 в 0:54
Черная пятница устроила кадровую бурю: как ХМАО справляется с рекордной распродажей

В ХМАО перед Черной пятницей компании увеличивают набор сотрудников для складов и доставки: спрос на операторов и разнорабочих достиг рекордных значений.

Читать полностью » В Тюменской области из Казахстана, Германии и Армении переселились 102 человека 14.11.2025 в 18:56
Тюменская область принимает переселенцев: где обосновались новые жители из Казахстана, Германии и Армении

В Тюменской области в 2025 году по программе добровольного переселения обосновались 102 человека. Как они влияют на рынок труда и какие профессии востребованы?

Читать полностью » В Тюменской области средняя зарплата врачей составила 140 тысяч рублей — Юрий Гиберт 14.11.2025 в 17:44
Зарплаты медиков в Тюменской области вызывают вопросы: депутаты требуют разбивки по должностям

В Тюменской области средняя зарплата врачей составила около 140 тысяч рублей. Какую зарплату получают разные категории медработников и чем объясняется рост доходов?

Читать полностью » В Новосибирске в 2025 году обновили и построили 80 километров теплосетей 14.11.2025 в 13:20
Тепловая модернизация: в Новосибирске обновили насосные станции и тепловые пункты

В Новосибирске в 2025 году построено и обновлено 80 км теплосетей. Помимо ремонта старых трасс, построены новые участки для жилых кварталов. В 2026 году темпы модернизации сохранятся.

Читать полностью » Рост спроса на бытовые и образовательные услуги в ЯНАО зафиксировали аналитики 14.11.2025 в 4:46
Как тренировки и курсы захватывают Ямал: какие услуги чаще всего выбирают сибиряки

В октябре 2025 года на Ямале зафиксирован рост спроса на бытовые и образовательные услуги. Как изменился рынок и какие направления стали популярными?

Читать полностью » Ямал снова возглавил 14.11.2025 в 3:36
Ямал снова впереди всех: что вывело регион на первое место в Арктике

Ямал вновь возглавил «Полярный индекс» по устойчивому развитию регионов Арктической зоны России, став лидером благодаря экологическим инициативам и роли в топливно-энергетическом комплексе страны.

Читать полностью » В ХМАО наблюдается дефицит кадров в розничной торговле — аналитики HeadHunter 14.11.2025 в 2:26
Розничная торговля на грани кризиса — где не хотят работать в ХМАО

В ХМАО самый выраженный дефицит кадров наблюдается в сфере розничной торговли, где конкуренция за вакансии минимальна. Какие еще профессии в регионе сталкиваются с высокой конкуренцией?

Читать полностью » Потепление может задержать строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО — Депдорхоз Югры 14.11.2025 в 1:43
Тепло не по сезону: как изменение климата угрожает срокам строительства зимников в Югре

Строительство зимников и ледовых переправ в ХМАО может задержаться из-за потепления. Работы должны быть завершены до конца января 2026 года, но риски существуют.

Читать полностью »

Новости
Дом
Цикламен и азалия: лучшие растения для зимнего цветения, по мнению Дмитренко
Садоводство
Зимняя подготовка усиливает весенний рост газона — по данным садовых экспертов
Авто и мото
Путин утвердил стратегию безопасности дорожного движения до 2036 года — Кремль
Наука
В Капитанате увеличилась площадь нефтегазовых концессий — Arci
Еда
Новый рецепт чили сократил время приготовления до 40 минут — кулинары
ЮФО
Доцент Шамаров: На Кубани разрабатывают водородные заправочные станции для БПЛА
Питомцы
Правильный уход за крупными кошками предотвращает образование колтунов — ветеринары
Красота и здоровье
Врач Гарли: борьба с бессонницей ухудшает качество сна
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet