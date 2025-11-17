Почему Югра теряет здоровье? Рейтинг регионов России по ЗОЖ показал резкое падение

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра занял 60-е место в рейтинге регионов России по приверженности здоровому образу жизни за 2024 год. Это на четыре позиции ниже, чем в 2023 году, когда округ находился на 56-й строчке.

Оценка факторов здорового образа жизни

Как сообщили аналитики Риа Новости, в рейтинге учитывались различные факторы, такие как уровень физической активности среди населения, распространенность вредных привычек, а также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дополнительно оценивалась доля людей, работающих в условиях вредного или опасного труда.