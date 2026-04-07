Полезная еда превращается в ловушку: лишний вес растёт даже при самом правильном питании

Многие люди, стремящиеся к снижению веса, часто совершают распространенную ошибку, включая в рацион полезные продукты без ограничения порций. Важно понимать, что даже здоровая пища обладает энергетической ценностью, которая напрямую влияет на метаболические процессы и липидный обмен. Эксперты подчеркивают, что избыток жиров или сахаров, скрытых в растительных маслах и фруктах, сводит на нет все усилия в спортзале. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Особое внимание следует уделить продуктам с высокой концентрацией жиров, таким как семена, орехи и различные виды масел, которые ошибочно воспринимаются как абсолютно безопасная еда. Подобные продукты обладают высокой калорийностью, что при отсутствии контроля за размером порций неизбежно тормозит процесс жиросжигания.

"Растительные масла, например оливковое, многие считают полностью безопасными и употребляют без ограничений. Но по калорийности они даже выше сливочного масла, потому что это практически чистый жир. То же самое касается подсолнечного, рапсового и других масел. Орехи и семечки также содержат много жиров, из которых эти масла и получают. Поэтому даже самые полезные жиры при избытке могут приводить к увеличению массы тела", — объяснила Елена Соломатина.

Специалист также предостерегла от чрезмерного потребления сладких фруктов, меда и фруктовых соков, так как фруктоза быстро метаболизируется в печени, способствуя накоплению жировых отложений. По словам диетолога, сахар в жидком виде лишен необходимой клетчатки, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, сопоставимую с влиянием газированных напитков. Также стоит учитывать гликемический индекс продуктов — термически обработанные овощи, белый рис и картофель вызывают резкие скачки уровня глюкозы, которые провоцируют выброс инсулина.

В финале эксперт напомнила, что даже диетические цельнозерновые продукты требуют осознанного подхода, а их влияние на организм можно минимизировать правильной кулинарной обработкой. Согласно рекомендациям врача, охлаждение крахмалистых продуктов способно частично снизить их гликемическую реакцию, однако не делает их безусловными для неограниченного потребления. Общий успех в коррекции веса, как отмечает специалист, заключается в балансе нутриентов, учете индивидуальной активности и строгом соблюдении порционного режима.