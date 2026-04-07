Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
© Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 7:41

Полезная еда превращается в ловушку: лишний вес растёт даже при самом правильном питании

Многие люди, стремящиеся к снижению веса, часто совершают распространенную ошибку, включая в рацион полезные продукты без ограничения порций. Важно понимать, что даже здоровая пища обладает энергетической ценностью, которая напрямую влияет на метаболические процессы и липидный обмен. Эксперты подчеркивают, что избыток жиров или сахаров, скрытых в растительных маслах и фруктах, сводит на нет все усилия в спортзале. Об этом сообщается на сайте Pravda.Ru.

Особое внимание следует уделить продуктам с высокой концентрацией жиров, таким как семена, орехи и различные виды масел, которые ошибочно воспринимаются как абсолютно безопасная еда. Подобные продукты обладают высокой калорийностью, что при отсутствии контроля за размером порций неизбежно тормозит процесс жиросжигания.

"Растительные масла, например оливковое, многие считают полностью безопасными и употребляют без ограничений. Но по калорийности они даже выше сливочного масла, потому что это практически чистый жир. То же самое касается подсолнечного, рапсового и других масел. Орехи и семечки также содержат много жиров, из которых эти масла и получают. Поэтому даже самые полезные жиры при избытке могут приводить к увеличению массы тела", — объяснила Елена Соломатина.

Специалист также предостерегла от чрезмерного потребления сладких фруктов, меда и фруктовых соков, так как фруктоза быстро метаболизируется в печени, способствуя накоплению жировых отложений. По словам диетолога, сахар в жидком виде лишен необходимой клетчатки, что создает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу, сопоставимую с влиянием газированных напитков. Также стоит учитывать гликемический индекс продуктов — термически обработанные овощи, белый рис и картофель вызывают резкие скачки уровня глюкозы, которые провоцируют выброс инсулина.

В финале эксперт напомнила, что даже диетические цельнозерновые продукты требуют осознанного подхода, а их влияние на организм можно минимизировать правильной кулинарной обработкой. Согласно рекомендациям врача, охлаждение крахмалистых продуктов способно частично снизить их гликемическую реакцию, однако не делает их безусловными для неограниченного потребления. Общий успех в коррекции веса, как отмечает специалист, заключается в балансе нутриентов, учете индивидуальной активности и строгом соблюдении порционного режима.

Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Желудок требует помощи: как реабилитация после агрессивных лекарств помогает вернуть силы 05.04.2026 в 8:49

После приема сильных препаратов организм часто оказывается в уязвимом состоянии, требуя особого внимания к восстановлению внутреннего баланса сил.

Читать полностью » Седина бьёт точно в цель: связь между цветом волос и нервной системой оказалась намного глубже 05.04.2026 в 5:34

Биохимия нашего тела работает тоньше, чем кажется, превращая каждый фолликул в высокочувствительный датчик скрытых внутренних метаболических потрясений.

Читать полностью » Очередь за отравой: как административные запреты на покупку спиртного меняют спрос на рынке 04.04.2026 в 19:37

Попытки фильтровать покупателей у прилавка приводят к непредсказуемым последствиям, которые могут обернуться серьезной угрозой для персонала розничных точек.

Читать полностью » Гемоглобин в норме, а сил нет: как вычислить нехватку микроэлемента до начала болезни 04.04.2026 в 18:29

Постоянная вялость и ухудшение внешности могут указывать на проблему, которую не всегда удается заметить на начальном этапе стандартного обследования.

Читать полностью » Лицо выдает паспорт без слов: правила ухода, которые тормозят появление первых морщин 04.04.2026 в 11:42

Появление первых признаков увядания часто становится сюрпризом, однако предотвратить потерю эластичности можно при правильной корректировке привычек уже сейчас.

Читать полностью » Громкое имя коварного вируса пугает зря: новый штамм оказался лишь тенью своих опасных предков 04.04.2026 в 9:55

Мировое сообщество обсуждает появление загадочной мутации с громким названием, пока врачи находят в её поведении слишком много сходств с прошлыми угрозами.

Читать полностью » Мир рушится без присмотра: жажда тотального контроля маскирует глубокие раны из нашего детства 03.04.2026 в 21:23

Стремление проверять каждый шаг близких и регламентировать жизнь окружающих скрывает под собой серьезные внутренние механизмы и несет скрытую угрозу личности.

Читать полностью » Глисты в организме могут маскироваться под пользу: правда оказалась совсем другой 03.04.2026 в 12:28

Гастроэнтеролог Никита Харлов прокомментировал Newsinfo утверждение о пользе паразитов для иммунитета человека.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Продукты больше не пропадают: простое правило зонирования полок экономит тысячи в месяц
ПФО
Парковка на газонах — это не шутка: Казань запускает цифровую систему для контроль за нарушителями
ПФО
Спрос диктует правила полета: навигация из Перми в сторону Намангана получила долгую жизнь
Наука
Эволюция осознанного выбора: как отказ от автоматических покупок помогает обрести себя
ПФО
Пересадки уходят в прошлое: между Нижним Новгородом и Белоруссией выстраивают воздушный мост
ПФО
Прямо в сердце города развернутся шатры: уникальный фермерский рынок откроется в Нижнем
ЦФО
Кошка в изоляции, собака под запретом: тверские туристы в ярости от новых требований на выезд за границу
ЦФО
Недвижимость подождет: ивановцы резко увеличили объемы накоплений в банковской системе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet