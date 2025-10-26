Одна укрепляет сердце, другая сжигает жир: какую рыбу выбирают те, кто знает толк в пользе
Лосось и тунец часто оказываются на одной полке — и на одной тарелке. Но какая рыба полезнее? Диетологи из издания Prevention уверены: всё зависит от цели питания и особенностей организма.
Рыба для мозга и сердца
Лосось заслужил статус "умной" рыбы не случайно. Его плотное, нежное мясо богато омега-3 жирными кислотами DHA и EPA, которые поддерживают здоровье сердца, сосудов и мозга. Эти вещества уменьшают воспаление, помогают регулировать уровень холестерина и улучшают эластичность сосудистых стенок.
По данным Национальных институтов здравоохранения (NIH), регулярное употребление лосося снижает риск инсульта и ишемической болезни сердца. В ста граммах этой рыбы содержится почти половина суточной нормы селена — микроэлемента, от которого зависит работа щитовидной железы и иммунной системы. Не стоит забывать и о витамине D: он укрепляет кости, способствует усвоению кальция и особенно важен в осенне-зимний сезон, когда солнца мало.
Белковый лидер
Если цель — снизить калорийность рациона, на первый план выходит тунец. В нём почти на треть меньше калорий, чем в лососе, зато белка больше. Такая комбинация делает его отличным выбором для тех, кто следит за фигурой и хочет сохранить мышечную массу.
Хотя омега-3 в тунце меньше — примерно 0,1-0,2 г против 1,8 г у лосося на 100 г продукта, он компенсирует это высоким содержанием селена. В одной порции может быть до 66 % суточной нормы этого минерала, который защищает клетки от окислительного стресса и поддерживает здоровье волос и ногтей.
Таблица "Сравнение"
|Показатель
|Лосось
|Тунец
|Калорийность (на 100 г)
|~200 ккал
|~130 ккал
|Белки
|20 г
|24 г
|Жиры
|13 г
|4 г
|Омега-3 жирные кислоты
|1,8 г
|0,2 г
|Селен
|45 % нормы
|66 % нормы
|Витамин D
|высокая концентрация
|низкая
|Риск содержания ртути
|низкий
|средний
Советы шаг за шагом: как готовить без потери пользы
-
Выбирайте свежую рыбу. У лосося цвет должен быть равномерным, а у тунца — насыщенно-розовым без серого оттенка.
-
Используйте щадящие методы. Варите, тушите или запекайте. При жарке полезные жиры частично разрушаются.
-
Добавляйте специи. Куркума, розмарин, лимон и чеснок усиливают вкус и обладают антиоксидантными свойствами.
-
Храните правильно. Охлаждённая рыба пригодна для приготовления не более двух суток. Для длительного хранения — заморозка при -18 °C.
-
Комбинируйте. Добавьте овощи, оливковое масло, цельнозерновой гарнир — получится сбалансированный приём пищи.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: частое употребление консервированного тунца.
Последствие: накопление ртути в организме.
Альтернатива: выбирайте лёгкий консервированный тунец ("light tuna") или свежего лосося.
-
Ошибка: жарка на подсолнечном масле.
Последствие: разрушение омега-3 и образование канцерогенов.
Альтернатива: запекание в фольге с каплей оливкового масла.
-
Ошибка: употребление дешёвого "окрашенного" лосося.
Последствие: попадание в организм искусственных пигментов.
Альтернатива: покупать рыбу с маркировкой "дикий" или "wild caught".
А что если заменить рыбу добавками?
Биодобавки с рыбьим жиром действительно могут восполнить омега-3, но врачи напоминают: ни одна капсула не заменит комплекс витаминов, белков и минералов, которые содержатся в цельном продукте. Кроме того, свежая рыба — это гастрономическое удовольствие, а не просто источник нутриентов.
Плюсы и минусы
|Рыба
|Плюсы
|Минусы
|Лосось
|богата омега-3, витамином D и селеном; укрепляет сердце и кости; подходит детям и пожилым
|высокая калорийность, иногда дорогостоящая
|Тунец
|нежирный, богат белком и селеном, удобен в консервах
|может содержать ртуть, меньше омега-3 и витамина D
FAQ
Как выбрать качественного лосося?
Выбирайте рыбу с натуральным цветом, без выраженных прожилок и неприятного запаха. Лучше брать охлаждённую, а не размороженную.
Можно ли есть консервированный тунец каждый день?
Нет, врачи советуют ограничить потребление до 1-2 раз в неделю, особенно беременным и кормящим женщинам.
Что полезнее для похудения — тунец или лосось?
Тунец, благодаря низкому содержанию жиров и высокой доле белка. Но полностью исключать лосося не стоит: омега-3 ускоряют обмен веществ.
Как сохранить максимум витаминов при готовке?
Запекайте рыбу при температуре не выше 180 °C или готовьте на пару. Так сохраняются и жирные кислоты, и витамины B.
Что выбрать для детского рациона?
Лучше лосося — в нём меньше ртути и больше витамина D, необходимого для роста.
Мифы и правда
Миф 1. Чем жирнее рыба, тем вреднее.
Правда. Полезные жиры лосося не откладываются в виде "лишнего веса" — наоборот, они ускоряют метаболизм.
Миф 2. Тунец — идеальная замена мясу.
Правда. Хотя в нём много белка, он не содержит полного комплекса аминокислот, как мясо или лосось.
Миф 3. Вся рыба содержит ртуть.
Правда. Только некоторые виды (длиннопёрый, белый тунец). У лосося уровень ртути минимален.
Интересные факты
-
Лосось способен менять цвет своей плоти в зависимости от рациона — именно каротиноиды из криля и планктона придают ей розовый оттенок.
-
В Японии тунец считается символом силы и используется в кулинарных ритуалах на удачу.
-
Омега-3 жирные кислоты снижают уровень тревожности — об этом говорят исследования Гарвардской школы общественного здоровья.
Исторический контекст
Первое промышленное разведение лосося началось в Норвегии в 1970-х годах. Именно тогда технология аквакультуры позволила сделать "рыбу для мозга" доступной широкому потребителю. Тунец, напротив, всегда оставался морским кочевником — его ловят в открытых океанах до сих пор.
"Регулярное употребление лосося снижает риск ишемической болезни сердца и инсульта", — отмечается в материале Prevention.
В итоге обе рыбы заслуживают место в меню. Лосось укрепляет иммунитет и сердце, тунец помогает поддерживать форму и энергию. А главное — разнообразие на тарелке делает рацион не только полезным, но и вкусным.
