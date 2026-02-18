Ужин запускает ночное сжигание жира: эти продукты работают внутри и не откладываются на талии

Резкий отказ от ужина нередко воспринимается как способ сохранить фигуру, однако такой подход может обернуться обратным эффектом. О том, каким должен быть вечерний прием пищи и почему он важен для обмена веществ, в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Роль ужина в обмене веществ

По словам специалиста, вечерний прием пищи участвует в регуляции метаболизма и влияет на то, как организм восстанавливается во сне. Он должен давать энергию и питательные вещества, но не провоцировать переедание и избыточную нагрузку на пищеварительную систему. Если рацион подобран грамотно, поступившие калории расходуются на процессы регенерации, а не откладываются в жировые запасы.

"На ужин стоит выбирать блюда, которые легко усваиваются и не содержат избытка жира и сахара. Подойдут тушеные или свежие овощи, нежирное мясо, птица, рыба, творог или яйца. Можно использовать и растительные белки, например, нут или горох. Главное, чтобы пища не была слишком тяжелой — иначе она замедлит пищеварение, ухудшит сон и приведет к повышению уровня кортизола, из-за чего на следующий день возрастает тяга к сладкому и жирному", — отметила врач-диетолог.

Она подчеркнула, что чрезмерно плотный ужин способен нарушить сон и усилить стрессовую реакцию организма. Повышение уровня кортизола, в свою очередь, отражается на аппетите и пищевых предпочтениях уже на следующий день.

Белки и сложные углеводы вечером

Диетолог уточнила, что сбалансированный ужин должен включать не только белок, но и источники сложных углеводов. Такие продукты усваиваются постепенно и помогают поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови. В качестве примеров специалист назвала бурый рис, цельнозерновые крупы и овощи, богатые клетчаткой.

Соломатина пояснила, что клетчатка обеспечивает плавное поступление сахара в кровь без резких скачков. Благодаря этому организм получает равномерную подпитку энергией, в том числе в ночные часы, когда активизируются восстановительные процессы. Белок при этом выполняет строительную функцию: во сне усиливается выработка гормона роста, и ткани обновляются.

Чего стоит избегать перед сном

Отдельное внимание специалист уделила выбору белковых продуктов. По ее словам, предпочтение следует отдавать легким вариантам, которые не перегружают желудок. Тяжелые виды мяса — говядина, свинина или баранина — перевариваются дольше и могут мешать полноценному отдыху.

Соломатина также указала, что обменные процессы ночью замедляются, поэтому пища, требующая значительных энергетических затрат на переваривание, создает дополнительную нагрузку. Вместе с тем полный отказ от ужина она считает ошибкой: в этом случае организм начинает восполнять дефицит энергии за счет собственных ресурсов, включая мышечную ткань.