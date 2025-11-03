Ужин без вина и переедания: формула, которая делает тело моложе

Питание — тема, вокруг которой не утихают споры. Кто-то считает, что главное — соблюдать режим, другие — что важно качество продуктов, а третьи — количество. Известный итальянский фармаколог Сильвио Гараттини, директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри в Милане, в беседе с программой La Volta Buona объяснил, почему главную роль всё же играет объём съеденного.

"Важно не "когда", а "сколько". Тебе нужно мало есть", — сказал директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри Сильвио Гараттини.

По словам учёного, человеческий организм чувствителен прежде всего к энергетическому балансу. Если человек потребляет больше калорий, чем тратит, не спасёт ни дробное питание, ни модные интервальные диеты. Главная привычка, которую стоит вернуть, — есть меньше, но регулярно.

"В конце концов, это вопрос привычек. Если у человека мало времени в полдень, он будет мало есть во время обеда. Если у него будет больше свободного времени, он сосредоточит там источник питания. Но главное — держать организм в постоянном темпе и мало есть", — пояснил Гараттини.

Учёный напомнил, что умеренность за столом — это не просто рекомендация, а проверенный веками принцип. Наши бабушки и дедушки знали: вставать из-за стола лучше с лёгким чувством голода. Сегодня, когда холодильники полны готовой еды и перекусов, придерживаться этого правила стало труднее. Но именно в умеренности кроется секрет долгой и здоровой жизни.

Почему вино не полезно

Когда разговор зашёл о бокале вина за ужином, профессор резко охладил энтузиазм аудитории.

"Вино канцерогенно, оно содержит алкоголь", — отметил директор института Сильвио Гараттини.

Учёный напомнил, что независимо от сорта — красного, белого или розового — алкоголь остаётся токсичным веществом. В Италии, где культура вина является частью национальной идентичности, это признание вызывает споры. Однако данные Всемирной организации здравоохранения подтверждают: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальное количество может повышать риск онкологических заболеваний.

"В Италии есть винная культура, но ничего не меняется между красным вином и белым вином", — добавил Гараттини.

Современные производители действительно ищут способы сохранить вкус и аромат напитка без содержания этанола. На рынке всё чаще появляются безалкогольные вина и сидры, которые позволяют наслаждаться вкусом без вреда для здоровья.

Сладости и мозг: где проходит грань

Профессор также затронул тему сахара, которая вызывает не меньше споров. По его словам, глюкоза необходима для нормальной работы мозга.

"Мозгу необходимо 90 граммов сахара в день", — заявил директор института Сильвио Гараттини.

Это не значит, что нужно есть десерты без меры. Речь идёт о суммарном поступлении углеводов из всех источников — злаков, фруктов, овощей и молочных продуктов. Если рацион сбалансирован и общее потребление калорий остаётся умеренным, немного сладкого вполне вписывается в дневную норму.

"Если вы едите немного чего-то ещё, вы можете побаловать себя лакомством. Если вы едите относительно мало, сладкое вписывается в дневные калории", — уточнил Гараттини.

Как соблюдать баланс

Сократить порции: лучше положить меньше и доесть, чем переесть. Исключить бессмысленные перекусы между приёмами пищи. Предпочитать продукты с низкой степенью обработки. Следить за потреблением сахара и алкоголя. Делать акцент на овощах, бобовых, рыбе и цельнозерновых продуктах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что бокал вина за ужином безопасен.

Последствие: регулярное употребление алкоголя повышает риск развития рака печени, груди и кишечника.

Альтернатива: перейти на безалкогольные напитки — например, на сидры или вина без этанола, которые сохраняют вкус и аромат.

считать, что бокал вина за ужином безопасен. регулярное употребление алкоголя повышает риск развития рака печени, груди и кишечника. перейти на безалкогольные напитки — например, на сидры или вина без этанола, которые сохраняют вкус и аромат. Ошибка: полностью исключать углеводы.

Последствие: снижение когнитивной активности и хроническая усталость.

Альтернатива: выбирать "медленные" углеводы — каши, овощи, фрукты.

полностью исключать углеводы. снижение когнитивной активности и хроническая усталость. выбирать "медленные" углеводы — каши, овощи, фрукты. Ошибка: ужинать поздно и обильно.

Последствие: нарушение сна и метаболизма.

Альтернатива: лёгкий ужин за 3-4 часа до сна с акцентом на белок и овощи.

А что если…

Если сократить объём пищи и отказаться от алкоголя, организм быстро отреагирует: улучшится сон, пищеварение и общее самочувствие. В долгосрочной перспективе умеренность снижает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Научные данные подтверждают, что именно калорийное ограничение — один из факторов, продлевающих жизнь у млекопитающих. Поэтому принцип "есть меньше" — не просто народная мудрость, а биологическая закономерность.

Плюсы и минусы умеренного питания

Плюсы Минусы Замедление старения Возможен дефицит витаминов при слишком строгих ограничениях Снижение веса и сахара в крови Требуется самодисциплина Улучшение сна и концентрации Может быть сложно в социуме с изобилием еды Снижение риска онкозаболеваний Адаптация требует времени Улучшение пищеварения Возможна раздражительность на старте

Мифы и правда

Миф: вино в умеренных количествах полезно для сердца.

Правда: антиоксиданты есть и в винограде, без алкоголя. Пользу можно получить из свежих ягод или сока.

вино в умеренных количествах полезно для сердца. антиоксиданты есть и в винограде, без алкоголя. Пользу можно получить из свежих ягод или сока. Миф: без сладкого мозг не работает.

Правда: мозг использует глюкозу, но её достаточно в овощах, крупах и фруктах — не нужны десерты каждый день.

без сладкого мозг не работает. мозг использует глюкозу, но её достаточно в овощах, крупах и фруктах — не нужны десерты каждый день. Миф: поздний ужин замедляет обмен веществ.

Правда: важно не время, а общее количество калорий и их качество.

Интересные факты