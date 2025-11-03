Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка обедает
Девушка обедает
© freepik.com by senivpetro is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 20:03

Ужин без вина и переедания: формула, которая делает тело моложе

Сильвио Гараттини: для здоровья важнее количество пищи, а не время приёма

Питание — тема, вокруг которой не утихают споры. Кто-то считает, что главное — соблюдать режим, другие — что важно качество продуктов, а третьи — количество. Известный итальянский фармаколог Сильвио Гараттини, директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри в Милане, в беседе с программой La Volta Buona объяснил, почему главную роль всё же играет объём съеденного.

"Важно не "когда", а "сколько". Тебе нужно мало есть", — сказал директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри Сильвио Гараттини.

По словам учёного, человеческий организм чувствителен прежде всего к энергетическому балансу. Если человек потребляет больше калорий, чем тратит, не спасёт ни дробное питание, ни модные интервальные диеты. Главная привычка, которую стоит вернуть, — есть меньше, но регулярно.

"В конце концов, это вопрос привычек. Если у человека мало времени в полдень, он будет мало есть во время обеда. Если у него будет больше свободного времени, он сосредоточит там источник питания. Но главное — держать организм в постоянном темпе и мало есть", — пояснил Гараттини.

Учёный напомнил, что умеренность за столом — это не просто рекомендация, а проверенный веками принцип. Наши бабушки и дедушки знали: вставать из-за стола лучше с лёгким чувством голода. Сегодня, когда холодильники полны готовой еды и перекусов, придерживаться этого правила стало труднее. Но именно в умеренности кроется секрет долгой и здоровой жизни.

Почему вино не полезно

Когда разговор зашёл о бокале вина за ужином, профессор резко охладил энтузиазм аудитории.

"Вино канцерогенно, оно содержит алкоголь", — отметил директор института Сильвио Гараттини.

Учёный напомнил, что независимо от сорта — красного, белого или розового — алкоголь остаётся токсичным веществом. В Италии, где культура вина является частью национальной идентичности, это признание вызывает споры. Однако данные Всемирной организации здравоохранения подтверждают: безопасной дозы алкоголя не существует. Даже минимальное количество может повышать риск онкологических заболеваний.

"В Италии есть винная культура, но ничего не меняется между красным вином и белым вином", — добавил Гараттини.

Современные производители действительно ищут способы сохранить вкус и аромат напитка без содержания этанола. На рынке всё чаще появляются безалкогольные вина и сидры, которые позволяют наслаждаться вкусом без вреда для здоровья.

Сладости и мозг: где проходит грань

Профессор также затронул тему сахара, которая вызывает не меньше споров. По его словам, глюкоза необходима для нормальной работы мозга.

"Мозгу необходимо 90 граммов сахара в день", — заявил директор института Сильвио Гараттини.

Это не значит, что нужно есть десерты без меры. Речь идёт о суммарном поступлении углеводов из всех источников — злаков, фруктов, овощей и молочных продуктов. Если рацион сбалансирован и общее потребление калорий остаётся умеренным, немного сладкого вполне вписывается в дневную норму.

"Если вы едите немного чего-то ещё, вы можете побаловать себя лакомством. Если вы едите относительно мало, сладкое вписывается в дневные калории", — уточнил Гараттини.

Как соблюдать баланс

  1. Сократить порции: лучше положить меньше и доесть, чем переесть.
  2. Исключить бессмысленные перекусы между приёмами пищи.
  3. Предпочитать продукты с низкой степенью обработки.
  4. Следить за потреблением сахара и алкоголя.
  5. Делать акцент на овощах, бобовых, рыбе и цельнозерновых продуктах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что бокал вина за ужином безопасен.
    Последствие: регулярное употребление алкоголя повышает риск развития рака печени, груди и кишечника.
    Альтернатива: перейти на безалкогольные напитки — например, на сидры или вина без этанола, которые сохраняют вкус и аромат.
  • Ошибка: полностью исключать углеводы.
    Последствие: снижение когнитивной активности и хроническая усталость.
    Альтернатива: выбирать "медленные" углеводы — каши, овощи, фрукты.
  • Ошибка: ужинать поздно и обильно.
    Последствие: нарушение сна и метаболизма.
    Альтернатива: лёгкий ужин за 3-4 часа до сна с акцентом на белок и овощи.

А что если…

Если сократить объём пищи и отказаться от алкоголя, организм быстро отреагирует: улучшится сон, пищеварение и общее самочувствие. В долгосрочной перспективе умеренность снижает риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Научные данные подтверждают, что именно калорийное ограничение — один из факторов, продлевающих жизнь у млекопитающих. Поэтому принцип "есть меньше" — не просто народная мудрость, а биологическая закономерность.

Плюсы и минусы умеренного питания

Плюсы

Минусы

Замедление старения

Возможен дефицит витаминов при слишком строгих ограничениях

Снижение веса и сахара в крови

Требуется самодисциплина

Улучшение сна и концентрации

Может быть сложно в социуме с изобилием еды

Снижение риска онкозаболеваний

Адаптация требует времени

Улучшение пищеварения

Возможна раздражительность на старте

Мифы и правда

  • Миф: вино в умеренных количествах полезно для сердца.
    Правда: антиоксиданты есть и в винограде, без алкоголя. Пользу можно получить из свежих ягод или сока.
  • Миф: без сладкого мозг не работает.
    Правда: мозг использует глюкозу, но её достаточно в овощах, крупах и фруктах — не нужны десерты каждый день.
  • Миф: поздний ужин замедляет обмен веществ.
    Правда: важно не время, а общее количество калорий и их качество.

Интересные факты

  1. Слово "калория" происходит от латинского calor - "тепло".
  2. В Японии принцип "ешь на 80 % сытости" официально входит в программу долголетия.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Физиотерапевты называют слабость ягодичных мышц одной из частых причин боли в пояснице сегодня в 15:23
Эта часть тела отвечает за боль в спине: главный "спящий" виновник найден

Узнайте, как слабость ягодичных мышц может привести к болям в пояснице, и какие упражнения помогут вернуть здоровье вашему позвоночнику.

Читать полностью » Врач Александр Умнов рассказал, почему чистка ушей ватными палочками опасна для слуха сегодня в 14:41
Одна привычка, которая может стоить слуха: почему врачи против ватных палочек

Узнайте, почему чистка ушей ватными палочками может закончиться снижением слуха и как ухаживать за ушами безопасно и без вреда.

Читать полностью » Пластыри для похудения оказывают только поверхностный косметический эффект — Ольга Сергеева сегодня в 14:12
Обещают сжечь жир, а максимум — кожу: что на самом деле делают пластыри для похудения

Пластыри для похудения обещают быстрое сжигание жира без усилий. Но могут ли они действительно работать, или это всего лишь маркетинговая ловушка?

Читать полностью » Эндокринолог Наталья Ковалева рассказала, какие витамины помогают справиться с осенней хандрой сегодня в 13:37
Почему в ноябре даже кофе не спасает: осенняя депрессия подкрадывается незаметно

Узнайте, какие витамины помогают пережить осень без апатии и простуд, и почему правильное питание — не единственный способ сохранить энергию.

Читать полностью » Долгое пребывание в туалете вызывает застой крови и ослабление мышц — Стивен Хантер сегодня в 13:12
Когда смартфон становится врагом прямой кишки: долгие посиделки в туалете вредят сосудам и мышцам таза

Долгое сидение в туалете с телефоном кажется безвредной привычкой, но врачи предупреждают: она может привести к геморрою и проблемам с тазовыми мышцами. Узнайте, как сохранить здоровье кишечника.

Читать полностью » Хирург Дмитрий Монахов предупредил: семена чиа могут вызвать кишечную непроходимость сегодня в 12:32
Еда для ЗОЖ, от которой можно попасть в больницу: скрытая угроза чиа

Узнайте, почему "суперфуд" чиа может обернуться хирургической проблемой, как правильно их употреблять и в каких случаях эти семена опасны.

Читать полностью » Урчание в животе может указывать на нарушение пищеварения или стресс — Ирина Головина сегодня в 12:12
Когда желудок поёт громче, чем радио: врачи рассказали, как избавиться от неловких звуков

Урчание в животе не всегда признак голода. Рассказываем, почему оно возникает, когда стоит насторожиться и как избавиться от лишних звуков.

Читать полностью » Врачи-наркологи рассказали, как распознать игровую зависимость и её первые признаки сегодня в 11:27
Невидимая ловушка монитора: как игры превращают удовольствие в болезнь

Узнайте, как вовремя распознать игровую зависимость, какие симптомы тревожные и почему даже без денег игры способны вызывать настоящую психологическую ломку.

Читать полностью »

Новости
Наука
Хондриты сформировались через 2–3 млн лет после рождения Солнечной системы
Наука
Проект VASCO связал транзиенты с ядерной деятельностью, отвергнув гипотезы о дефектах фотопластинок
Питомцы
Выделения из глаз кошки свидетельствуют о воспалении или инфекции
Авто и мото
Запах антифриза в салоне машины указывает на утечку охлаждающей жидкости
Дом
Хозяйственный метод для удаления желтизны с полотенец: работает смесь порошка и спирта
Спорт и фитнес
Польза упражнения "лодочка": укрепление спины, ягодиц и профилактика болей в пояснице
Туризм
Плавание для похудения: как сжигать калории и восстанавливать организм после травм
УрФО
Российские педагоги из Челябинска приняли участие в форуме в Африке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet