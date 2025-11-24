Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Послушная собака
Послушная собака
© Designed by Freepik by bublikhaus is licensed under Public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 6:41

Не ожидала, что именно эти собаки почти не знают, что такое болезни — список удивил даже ветеринара

Басенджи устойчивы к болезням при правильном подборе заводчика — кинологи

Наблюдать, как собака остаётся энергичной и подвижной долгие годы, — одно из самых приятных ощущений для владельца. Среди современных пород есть те, кто изначально обладает сильным иммунитетом, устойчивой психикой и высокой адаптивностью. Их здоровье во многом объясняется происхождением, особенностями селекции и природной функцией. Эти качества помогают питомцам сохранять активность, а хозяевам — реже сталкиваться с ветеринарными сложностями.

Породы с врождённой выносливостью

Бигль

Бигли отличаются живым темпераментом и постоянной потребностью в движении. Исторически они использовались как поисковые и охотничьи собаки, что сформировало хорошую физическую форму и устойчивый иммунитет. Средняя продолжительность их жизни составляет 10-15 лет. Основной контроль требует вес, так как при избытке вкусняшек бигли склонны к полноте.

Среднеазиатская овчарка (алабай)

Порода формировалась естественным путём в суровых условиях. Это крупная собака с устойчивой психикой, минимальным набором наследственных проблем и высокой стрессоустойчивостью. Основной зоной внимания остаются суставы: гиганты нуждаются в умеренной нагрузке и качественном рационе.

Грейхаунд

Грейхаунды — самые быстрые собаки, но в быту они спокойны и нетребовательны. При регулярных прогулках и защите от холода сохраняют крепкое здоровье и живут в среднем до 14 лет. Особое внимание требуется белым собакам: у них возможна генетическая предрасположенность к снижению слуха.

Пудель

Пудели сочетают высокий интеллект, крепкий иммунитет и хорошую адаптивность. Они малолиняющи и подходят аллергикам. При регулярном уходе и качественном кормлении пудели живут 15 лет и более. Наследственные проблемы встречаются реже, чем у других популярных пород.

Цвергпинчер

Миниатюрная порода сохраняет бодрость и активность долгие годы. Заболевания встречаются редко, чаще требуется контроль массы тела из-за склонности просить лишние угощения. Психологически цвергпинчеры энергичны, уверены в себе, что поддерживает их естественную жизненную активность.

Басенджи

Эта древняя порода отличается особой голосовой структурой, из-за которой собаки не лают, а издают йодлеобразные звуки. Басенджи обладают природной устойчивостью, но требуют ответственного выбора заводчика: встречаются редкие наследственные патологии глаз и обмена веществ. При правильном содержании живут активной и насыщенной жизнью.

Миттельшнауцер

Средние шнауцеры известны сбалансированным темпераментом и служебной предрасположенностью. Они легко адаптируются к разным условиям проживания и редко имеют серьёзные заболевания. Основной уход связан с шерстью и регулярной физической нагрузкой.

Сравнение пород по ключевым характеристикам

Порода Продолжительность жизни Стрессоустойчивость Наследственные риски Особенности содержания
Бигль 10-15 лет Высокая Небольшая Контроль веса, активность
Алабай 10-12 лет Очень высокая Суставы Умеренные нагрузки, простор
Грейхаунд 12-14 лет Высокая У белых — слух Защита от холода
Пудель 15+ лет Высокая Минимальные Уход за шерстью
Цвергпинчер 12-15 лет Высокая Редкие Контроль порций
Басенджи 12-14 лет Высокая Редкие генетические Активность и безопасность
Миттельшнауцер 13-15 лет Высокая Низкие Уход за шерстью, прогулки

Советы шаг за шагом: как поддерживать здоровье активных пород

  1. Подбирайте рацион с учётом веса и активности.

  2. Проверьте родословную и тесты родителей при покупке щенка.

  3. Планируйте регулярные физические нагрузки без перегрузок.

  4. Поддерживайте когти и шерсть в ухоженном состоянии.

  5. Используйте амуницию по размеру и для конкретного образа жизни.

  6. Проводите профосмотры у ветеринара 1-2 раза в год.

  7. Следите за психологическим комфортом — спокойная среда снижает риск заболеваний.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Недостаток движения → нарушение обмена веществ → дозированные прогулки и игры.

  2. Перекармливание → ожирение, нагрузка на суставы → порционный контроль и лакомства до 10% рациона.

  3. Редкий груминг → кожные проблемы → регулярный уход, особенно для пуделей и шнауцеров.

  4. Перегрузка активностями → травмы, переутомление → интервальные нагрузки.

  5. Отказ от ветеринарных осмотров → позднее выявление болезней → регулярные профилактики.

А что если…

…собака стала менее активной?

Проверьте уровень нагрузки, питание, состояние суставов и проведите осмотр у врача.

…порода крупная и быстро растёт?

Используйте щенячий корм для крупных пород и ограничьте прыжки.

…питомец слишком эмоционален?

Дополнительные занятия, игры на обогащение среды и стабильный режим помогут снизить нагрузку на нервную систему.

Плюсы и минусы популярных здоровых пород

Плюсы:

  • высокая адаптивность;
  • устойчивый иммунитет;
  • психологическая стабильность;
  • хорошая обучаемость (пудель, миттельшнауцер);
  • умеренные требования к содержанию (кроме шерсти отдельных пород).

Минусы:

  • контроль веса (бигль, цвергпинчер);
  • чувствительность к холоду (грейхаунд);
  • необходимость тщательного выбора заводчика (басенджи);
  • уход за шерстью (пудели, шнауцеры).

FAQ

Как понять, что порода правда "здоровая"?

Ориентируйтесь на низкую частоту наследственных заболеваний, стабильность породы и её историческое назначение.

Можно ли продлить активный возраст собаки?

Да — рацион, движение, контроль веса и ветеринарные осмотры продлевают качественную жизнь.

У каких пород меньше аллергий у людей?

Пудели и миттельшнауцеры часто подходят аллергикам благодаря особенностям шерсти.

Мифы и реальность

Миф: здоровые породы не болеют.
Правда: риск ниже, но профилактика обязательна.

Миф: активные породы требуют многочасовых прогулок.
Правда: большинству достаточно дозированной нагрузки.

Миф: крупные собаки всегда менее здоровы.
Правда: алабаи и миттельшнауцеры — пример устойчивых крупных пород.

3 интересных факта

  1. Грейхаунды — одна из немногих пород, чей пульс в покое ниже 60 ударов в минуту.

  2. Басенджи сохранили многие черты первобытных собак, включая отсутствие лающего звука.

  3. Пудели исторически считались рабочими собакоми и использовались на воде, хотя сегодня чаще выступают как компаньоны.

Исторический контекст

  1. Бигли происходят от древних охотничьих собак Британии и сохраняют их выносливость.
  2. Алабаи — результат многовекового естественного отбора без искусственной селекции.
  3. Грейхаунды упоминаются ещё в древнеегипетских текстах как собаки знати.
  4. Пудели веками считались универсальными рабочими собаками.
  5. Басенджи — одни из наиболее древних собак Африки.
  6. Шнауцеры сформировались в Центральной Европе как сторожевые и служебные.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошки царапают обои из-за инстинктов и стресса — ветеринары сегодня в 5:02
Кошка будто сходит с ума в одном углу квартиры — а потом узнал, что так она подаёт один важный сигнал

Почему кошки дерут обои и как перенаправить их поведение гуманными методами: причины, рабочие техники, безопасные решения и практические советы для владельцев.

Читать полностью » Праздничная еда со стола опасна для питомцев — ветеринары сегодня в 4:21
Вот что действительно можно подарить питомцу на Новый год — многие даже не догадываются о таком варианте

Безопасные варианты праздничного меню для питомцев: что можно предложить кошкам и собакам в Новый год, чем их порадовать и как избежать вредных продуктов.

Читать полностью » Собачий рацион с высоким содержанием влаги снижает риск болезней почек — ветеринары сегодня в 3:14
Когда овощи спасают, а крупы вредят: скрытые правила натуральных кормов для собак, о которых молчат

Натуральное кормление кажется простым, но скрывает тонкости: от выбора ингредиентов до контроля здоровья. Разбираемся, как сделать рацион по-настоящему полезным.

Читать полностью » Домашние кошки проявили угрозу через выгнутую спину и шерсть дыбом — ветеринары сегодня в 2:05
Ночная тишина рвётся на куски: что запускает драки между питомцами, пока все спят

Как предотвратить конфликты между домашними кошками и вовремя распознать признаки напряжения, чтобы сохранить гармонию в доме, где живут несколько питомцев.

Читать полностью » Фиксируется ускоренное успокоение собак после полива водой — ветеринары сегодня в 1:23
Разнял дерущихся собак за секунду — жаль, что раньше не знал этот трюк

Правильные действия в момент собачьей драки помогают избежать травм и предотвратить повторные конфликты, но немногие знают, что действительно работает.

Читать полностью » Частота приёмов пищи у щенка уменьшается после шести месяцев — ветеринары сегодня в 0:23
Ввела щенку простой режим кормления — и дома случилось то, чего не ждала

Ветеринары рассказали, как правильно организовать питание щенка, чтобы он рос здоровым, быстрее адаптировался к новому дому и не сталкивался с типичными ошибками хозяев.

Читать полностью » Перхоть у животных возникает из-за заболеваний, питания и стресса вчера в 21:12
Питомец начал чесаться и покрываться перхотью — нашла настоящую причину в рационе

Перхоть у домашних животных — тревожный симптом. Разбираемся, почему она появляется, как отличить безобидные причины от опасных и что делать владельцам.

Читать полностью » Зубы собаки желтеют из-за налёта, питания и заболеваний вчера в 20:11
Зубы собаки быстро пожелтели — вот что я делал неправильно всё это время

Желтые зубы у собаки — тревожный сигнал. Узнайте, какие продукты, лекарства и заболевания вызывают обесцвечивание и как сохранить здоровье ротовой полости.

Читать полностью »

Новости
Дом
Устранить царапины на диване можно маслом, жидкой кожей и воском
Садоводство
Осот восстанавливает побеги после прополки и ослабляет культуры — агроном Игорь Лаврентьев
Садоводство
Перлит повысил дренаж почвы в контейнерах — по данным агрономов
Авто и мото
Индикатор аккумулятора загорелся во время движения — автоэксперты
Наука
Археологи нашли жертвенные дары под полами домов древней Солницаты — Васил Николов
Красота и здоровье
Газированные напитки натощак вызывают вздутие и раздражение — Ирина Писарева
Спорт и фитнес
Разработан эффективный способ укрепления икр — инструктор Эрин Кудрила
Авто и мото
Роботизированные коробки передач вызывают недоверие у российских водителей из-за перегрева и рывков — эксперт автосалона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet