Творог
© commons.wikimedia.org by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 19:23

Куриные котлеты с творогом — сочные, диетические и нереально вкусные

Диетолог Анна Гребнева: творог сочетает белок и кальций и подходит для полезных десертов

Правильное питание не обязано быть скучным и дорогим. Многие полезные блюда можно приготовить из доступных ингредиентов, и творог — один из них. Этот продукт подходит и для сладких десертов, и для сытных ужинов. Он богат белком, кальцием и идеально вписывается в рацион тех, кто следит за фигурой. Ниже — лучшие ПП-рецепты, которые помогут раскрыть творог по-новому.

Печёные яблоки с творогом и орехами

Простое блюдо, которое одинаково уместно и утром, и вечером. Вместо яблок можно использовать груши или персики.

Ингредиенты:
яблоки — 4 шт., творог — 150 г, мёд — 2 ст. л., грецкие орехи — 1 горсть.

Как готовить:

  1. Вымойте яблоки, аккуратно удалите сердцевину.

  2. Смешайте творог с мёдом до кремовой консистенции.

  3. Наполните яблоки начинкой, посыпьте орехами.

  4. Добавьте немного воды на дно формы и запекайте 20 минут при 180°C.

"Творог идеально сочетается с запечёнными фруктами, добавляя им мягкости и белка", — отметила диетолог Анна Гребнева.

Творожные маффины

ПП-выпечка может быть вкусной! Используйте цельнозерновую или кукурузную муку, а наполнение выбирайте по вкусу: ягоды, орехи или даже сыр.

Ингредиенты:
творог — 140 г, яйца — 2 шт., кукурузная мука — 50 г, молоко — 40 мл, изюм — 30 г, разрыхлитель — 6 г.

Как готовить:

  1. Замочите изюм, просушите.

  2. Взбейте яйца, добавьте творог и молоко.

  3. Соедините с сухими ингредиентами и добавьте изюм.

  4. Разложите тесто по формам, выпекайте 25 минут при 180°C.

Чизкейк без выпечки

Десерт с нежной текстурой и лёгким яблочным вкусом — идеальный вариант без духовки.

Ингредиенты:
основа: овсяные хлопья — 100 г, яблочное пюре — 50 г, мёд — 20 г, арахисовая паста — 20 г.
начинка: творог — 250 г, яблочное пюре — 200 г, молоко — 60 мл, желатин — 6 г.

Как готовить:

  1. Измельчите хлопья, добавьте пюре, мёд и пасту, утрамбуйте в форму.

  2. Растворите желатин в тёплом молоке.

  3. Взбейте творог с пюре, добавьте желатиновую смесь.

  4. Выложите начинку на основу и охладите 5 часов.

ПП-печенье с бананом

Минимум сахара, максимум пользы и вкуса.

Ингредиенты:
творог — 200 г, овсяная мука — 150 г, яйцо — 1 шт., банан — 1 шт., масло — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., сода — 0,5 ч. л.

Как готовить:

  1. Взбейте яйцо с сахаром, добавьте творог и банан.

  2. Погасите соду уксусом, введите в массу.

  3. Добавьте масло и муку, перемешайте.

  4. Выложите ложкой на противень, выпекайте 30 минут при 200°C.

Творожное суфле

Лёгкое и воздушное блюдо, которое требует точности, но окупает усилия.

Ингредиенты:
творог — 180 г, яйца — 3 шт., йогурт — 80 г, крахмал — 15 г, подсластитель — 2 ч. л.

Как готовить:

  1. Желтки смешайте с творогом, йогуртом и подсластителем.

  2. Белки охладите и взбейте до пиков.

  3. Осторожно вмешайте белки в творожную массу.

  4. Разложите по формам и выпекайте 30 минут при 160°C.

Конфеты без сахара

Полезная альтернатива магазинным сладостям: всего 282 ккал на 100 г.

Ингредиенты:
творог — 300 г, кокосовая стружка — 5 ст. л., миндаль — 50 г, мёд — 2 ст. л.

Как готовить:

  1. Взбейте творог до гладкости.

  2. Добавьте мёд, кокос и измельчённый миндаль.

  3. Сформируйте шарики и обваляйте в стружке.

  4. Охладите 15 минут.

Вишнёвый смузи

Полезный завтрак или перекус, который готовится за минуту.

Ингредиенты:
вишня — 220 г, бананы — 2 шт., творог — 100 г, молоко — 100 мл.

Как готовить:

  1. Смешайте все ингредиенты в блендере.

  2. Взбейте до кремовой консистенции.

  3. Украсьте ягодами и подавайте.

Салат со свёклой и творогом

Яркий и питательный салат с орехами и мёдовой заправкой.

Ингредиенты:
свёкла — 1 шт., салатный микс — 150 г, творог — 100 г, орехи — 40 г, чеснок — 1 зубчик, лимон — 1 шт., масло оливковое — 3 ст. л., мёд — 1 ст. л.

Как готовить:

  1. Запеките свёклу, очистите, нарежьте.

  2. Подсушите орехи, измельчите чеснок с солью.

  3. Смешайте чеснок с творогом.

  4. Сделайте заправку из лимона, масла и мёда.

  5. Соберите салат слоями и заправьте.

Перцы, запечённые с курицей и творогом

Белковое блюдо, которое подойдёт и для обеда, и для ужина.

Ингредиенты:
перец — 2 шт., куриная грудка — 0,5 шт., кабачок — 0,5 шт., томат — 1 шт., лук — 0,5 шт., творог — 1 ст. л., сыр — 20 г.

Как готовить:

  1. Разрежьте перцы, удалите семена, запеките 10 минут.

  2. Обжарьте грудку, добавьте овощи и тушите.

  3. Смешайте с творогом, нафаршируйте перцы, посыпьте сыром.

  4. Запекайте ещё 15 минут.

Куриные котлеты с творогом

Отличный ужин: белка — вдвое больше, чем жиров и углеводов.

Ингредиенты:
куриное филе — 500 г, творог — 250 г, яйцо — 1 шт., укроп, соль, перец.

Как готовить:

  1. Сделайте фарш из филе.

  2. Добавьте творог, яйцо, зелень и специи.

  3. Сформируйте котлеты и запекайте 30 минут при 180°C.

Таблица "Сравнение": сладкие и несладкие ПП-блюда

Тип блюда Примеры Время приготовления Белковый состав
Сладкие маффины, чизкейк, смузи 10-40 мин средний
Несладкие салат, перцы, котлеты 20-35 мин высокий

FAQ

Можно ли использовать обезжиренный творог?
Да, но блюда будут менее нежными — добавьте немного йогурта.

Какой творог лучше — зернёный или мягкий?
Для десертов — мягкий, для салатов и горячих блюд — зернёный.

Чем заменить мёд?
Подойдёт сироп топинамбура, финиковая паста или эритрит.

3 интересных факта

• Творог содержит до 18 г белка на 100 г — это почти как в курином филе.
• В сочетании с фруктами он помогает усвоению кальция.
• В диетологии творог называют "белковым конструктором" для мышц.

Исторический контекст

Творог известен с античных времён: его готовили в Греции и Египте. На Руси он считался праздничным продуктом, а в XX веке стал обязательной частью диетического питания. Сегодня творог вновь в моде — благодаря своей универсальности и пользе.

