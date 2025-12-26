Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 17:46

Заменила хрен к холодцу на другой соус — и праздник прошёл без последствий

Специалисты заменяют хрен к холодцу мягкими соусами — диетолог Кованова

Холодец остаётся одним из самых устойчивых символов новогоднего стола в России, даже у тех, кто в обычные дни к нему равнодушен. По традиции к блюду подают острые добавки, усиливающие вкус, но далеко не всегда полезные для пищеварения. Специалисты по питанию предлагают взглянуть на привычное угощение по-новому. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты".

Почему привычные соусы — не лучший выбор

Хрен, аджика и острая горчица давно считаются классическим сопровождением холодца. Однако такие добавки создают серьёзную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, особенно в сочетании с жирным мясным бульоном. В условиях праздничного застолья, когда на столе присутствует множество блюд, чрезмерная острота может привести к тяжести и дискомфорту.

Кроме того, большинство магазинных соусов содержат сахар, крахмал и лишние калории, которые незаметно увеличивают общую энергетическую ценность ужина. Именно поэтому диетологи всё чаще советуют отказаться от традиционных решений в пользу более лёгких альтернатив.

Неожиданная рекомендация диетолога

Диетолог и нутрициолог Софья Кованова предлагает заменить привычные острые добавки более мягкими соусами, которые подчёркивают вкус холодца, но не перегружают организм.

"Лучше всего холодец сочетать с лёгкими соусами на основе йогурта или горчицы без сахара", — сказала диетолог.

По словам специалиста, такие соусы не раздражают слизистую желудка, легче перевариваются и помогают сохранить баланс между вкусом и пользой. Мягкая кислинка и умеренная пряность позволяют раскрыть вкус блюда, не перебивая его.

Чем полезны лёгкие соусы

Соусы на основе натурального йогурта содержат белок и пробиотики, которые поддерживают пищеварение. Отсутствие сахара и минимальное количество жиров делают их подходящими даже для тех, кто следит за рационом в праздничные дни. В сочетании с холодцом они создают более сбалансированную композицию и снижают ощущение тяжести после еды.

Горчица без сахара, в свою очередь, добавляет вкусу глубину и пикантность, не переходя грань чрезмерной остроты. Такой вариант особенно актуален для тех, кто не готов полностью отказаться от привычной пряности.

Как приготовить соус самостоятельно

Нутрициолог Виктория Вишнякова поделилась простым рецептом лёгкого соуса, который подойдёт не только к холодцу, но и к другим новогодним блюдам.

"Для его приготовления необходимо смешать натуральный йогурт, горчицу, лимонный сок и немного оливкового масла", — отмечает специалист.

Такой соус можно использовать как альтернативу майонезу или сметане в салатах и закусках. Он универсален, быстро готовится и помогает сделать праздничный стол менее тяжёлым для организма.

Новый взгляд на новогодние традиции

Праздничные блюда не обязательно должны быть перегружены острыми и калорийными добавками. Иногда небольшая корректировка привычных рецептов позволяет сохранить вкус, но сделать еду более комфортной для пищеварения. Лёгкие соусы становятся удачным компромиссом между традицией и заботой о здоровье.

