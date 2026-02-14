Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка растягивается перед тренировкой
Девушка растягивается перед тренировкой
© Public domain
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 12:33

Спина "ноет" после работы за компьютером — 2 простые растяжки снимают зажимы за минуту

Многочасовая работа за компьютером незаметно меняет положение тела и постепенно усиливает нагрузку на позвоночник. Сначала появляется лёгкая скованность, затем — дискомфорт в пояснице или шее, который списывают на усталость. Со временем такие ощущения могут стать хроническими и повлиять на общее самочувствие. Об этом сообщает onmed.

Почему сидячая работа перегружает спину

Длительное пребывание в положении сидя укорачивает сгибатели бедра, ослабляет ягодичные мышцы и увеличивает давление на поясничные межпозвоночные диски. Одновременно с этим привычка выдвигать голову вперёд и округлять плечи создаёт дополнительное напряжение в шейном отделе и верхней части спины.

С ортопедической точки зрения это приводит к нескольким последствиям.

  1. Снижается подвижность позвоночника.
  2. Усиливается компрессия межпозвоночных дисков.
  3. Меняются привычные мышечные паттерны.
  4. Повышается риск хронической боли в спине и шее.

Ортопед и хирург позвоночника, прошедший обучение в Университете Джонса Хопкинса, доктор Гболахан Окубадехо подчёркивает, что полностью компенсировать вред неправильной эргономики одной растяжкой невозможно. Однако целенаправленные упражнения способны уменьшить скованность и вернуть позвоночнику более естественную механику.

Растяжка №1: вращение позвоночника сидя

Это простое движение выполняется прямо на рабочем месте и занимает не более минуты. Нужно сесть прямо, поставить стопы полностью на пол, одну руку разместить на противоположном бедре, другую — на спинке стула. На вдохе позвоночник вытягивается вверх, на выдохе корпус мягко поворачивается в сторону. Плечи остаются расслабленными, таз направлен вперёд.

Поворот удерживается 10-20 секунд с ровным дыханием, затем движение повторяется в другую сторону. Такая техника помогает снизить скованность грудного отдела и улучшить общую подвижность позвоночника. Регулярные мягкие ротации поддерживают эластичность тканей и уменьшают ощущение "застоя" после долгого сидения.

Растяжка №2: сгибатели бедра

Вторая рекомендация направлена на мышцы передней поверхности бедра, которые особенно страдают при офисном образе жизни. Для выполнения нужно встать прямо, сделать шаг назад одной ногой, слегка согнуть переднее колено и аккуратно подать таз вперёд, избегая прогиба в пояснице. Грудная клетка остаётся раскрытой, плечи расслаблены.

Растяжка удерживается 20-30 секунд с каждой стороны. Это движение помогает уменьшить напряжение в области таза и снизить компенсаторную нагрузку на поясницу. При регулярном выполнении улучшается положение таза и снижается давление на поясничные структуры.

Как часто выполнять упражнения

С клинической точки зрения важнее системность, а не интенсивность. Специалисты рекомендуют выполнять обе растяжки несколько раз в течение рабочего дня, используя их как "перезагрузку" осанки после длительных периодов неподвижности. Движения не должны выполняться через боль: при появлении выраженного дискомфорта стоит остановиться и проконсультироваться со специалистом.

Растяжки не заменяют регулярные перерывы на ходьбу. Короткие прогулки, изменение положения тела и корректная настройка рабочего места остаются ключевыми элементами профилактики. При лёгких симптомах, связанных с напряжением мышц или осанкой, такие упражнения могут приносить облегчение. Однако при стойкой боли или выраженных неврологических проявлениях необходимо медицинское обследование.

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

