Артём Кравцов Опубликована сегодня в 3:25

Всю жизнь делал по 10 000 шагов — и только теперь поняла, в чём ошибка

Силовые тренировки снижают риск саркопении у пожилых — PLOS ONE

Большинство людей старшего возраста ассоциируются с размеренными прогулками и подсчётом шагов на фитнес-браслете. Ходьба стала символом заботы о здоровье и долголетии. Однако за этой привычкой часто скрывается недооценённый аспект физической активности, без которого невозможно сохранить крепкое тело и ясный ум в старости. Об этом сообщает издание Xataka.

Почему ходьбы недостаточно

Ходьба действительно полезна для поддержания здоровья сердца и сосудов. Это доступная и безопасная форма активности, не требующая специального оборудования или подготовки. Однако медицинские эксперты всё чаще отмечают: одних прогулок недостаточно, чтобы противостоять возрастным изменениям организма. Мышцы и кости человека ослабевают с годами, а без дополнительной нагрузки этот процесс ускоряется.

"Силовые тренировки — это не спорт для молодых, а инструмент сохранения здоровья для всех возрастов", — говорится в отчёте Всемирной организации здравоохранения.

Привычная цель в 10 000 шагов в день помогает укрепить сердце, но не предотвращает потерю мышечной массы. Именно поэтому специалисты рекомендуют включать в программу регулярные силовые упражнения — пусть даже с минимальными весами или эспандером.

Ходьба не вызывает механического напряжения, достаточного для стимуляции роста мышечной и костной ткани. В результате даже при регулярных прогулках мышцы остаются слабыми, а плотность костей постепенно снижается.

Роль силовых тренировок

Исследования показывают, что выполнение упражнений с отягощением два-три раза в неделю существенно снижает риск саркопении — возрастной потери мышечной массы. Укреплённые мышцы помогают поддерживать стабильное положение тела, улучшать координацию и снижать вероятность падений.

Силовые упражнения стимулируют выработку анаболических гормонов и улучшают обмен веществ. Это особенно важно при диабете второго типа, поскольку повышает чувствительность тканей к инсулину и способствует контролю уровня сахара.

У женщин в постменопаузе тренировки с отягощениями помогают компенсировать снижение уровня эстрогенов, защищая кости от остеопороза. Даже умеренные нагрузки — упражнения с собственным весом или лёгкие гантели — способны замедлить потерю костной ткани.

Польза для мозга и нервной системы

Силовые тренировки воздействуют не только на тело, но и на мозг. При физической активности мышцы выделяют особые белки — миокины, которые действуют как нейропротекторы. Они способствуют нейрогенезу, улучшают концентрацию и память.

"Физическая активность, вовлекающая крупные группы мышц, активирует выработку миокинов, что напрямую связано с замедлением когнитивного старения", — отмечается в научных обзорах, опубликованных в журнале PLOS ONE.

Такая взаимосвязь объясняет, почему люди, регулярно выполняющие силовые упражнения, дольше сохраняют когнитивные способности и устойчивость к стрессу. Это особенно важно в возрасте после 60 лет, когда снижается активность нервных клеток.

Баланс, устойчивость и независимость

Помимо мышечной силы, пожилым людям необходимо развивать равновесие. Сочетание силовых и координационных упражнений укрепляет нервно-мышечные связи, что помогает предотвратить падения — одну из главных причин травм в старости.

Программы, объединяющие аэробные, силовые и балансирующие упражнения, доказали свою эффективность в исследованиях Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Таким образом, идеальная стратегия — это не замена ходьбы, а дополнение её другими видами активности, которые обеспечивают комплексное воздействие на организм.

Сравнение: ходьба и силовые тренировки

Если рассмотреть обе формы физической активности, можно выделить ряд различий. Ходьба преимущественно воздействует на сердечно-сосудистую систему, тогда как силовые тренировки укрепляют мышцы, кости и нервную систему.

  1. Ходьба улучшает выносливость, снижает уровень стресса и способствует контролю массы тела.

  2. Силовые упражнения повышают мышечную силу, улучшают плотность костей и ускоряют обмен веществ.

  3. Комбинация обеих практик даёт максимальный результат: здоровое сердце, крепкие мышцы и устойчивость к старению.

Таким образом, регулярные прогулки следует воспринимать не как конечную цель, а как часть сбалансированной программы физической активности.

Плюсы и минусы разных типов нагрузок

Ходьба удобна и подходит почти каждому, но у неё есть ограничения. Силовые тренировки требуют больше внимания к технике, но и эффект от них глубже.

Преимущества ходьбы:

  • низкий риск травм;
  • подходит людям с ограниченной выносливостью;
  • не требует оборудования.

Недостатки ходьбы:

  • не укрепляет мышцы в достаточной степени;
  • не предотвращает остеопороз;
  • не развивает баланс и координацию.

Преимущества силовых упражнений:

  • укрепляют мышцы и кости;
  • улучшают обмен веществ;
  • повышают устойчивость к возрастным изменениям.

Недостатки силовых упражнений:

  • требуют правильной техники;
  • возможна усталость и дискомфорт в начале тренировок.

Советы по организации безопасных тренировок

Чтобы получить пользу и избежать травм, важно соблюдать несколько простых правил.

  1. Начинайте с лёгких нагрузок — упражнений с собственным весом или эспандером.

  2. Увеличивайте интенсивность постепенно, ориентируясь на самочувствие.

  3. Разогревайтесь перед каждой сессией, чтобы подготовить суставы и мышцы.

  4. Завершайте тренировку лёгкой растяжкой.

  5. Регулярно консультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях.

Важен не объём нагрузки, а её системность. Две-три тренировки в неделю дают больше пользы, чем редкие и изнуряющие занятия.

Популярные вопросы о тренировках для пожилых людей

1. Сколько стоит начать тренироваться?
Минимальные затраты — это покупка резинового эспандера или пары лёгких гантелей. Даже с минимальным инвентарём можно выполнять десятки эффективных упражнений.

2. Что лучше — ходьба или силовые упражнения?
Обе формы активности важны. Ходьба поддерживает сердце, а силовые тренировки предотвращают потерю мышечной массы. Вместе они создают оптимальный баланс.

3. Как выбрать безопасный уровень нагрузки?
Начинающим стоит выполнять упражнения с интенсивностью около 40% от возможного максимума и повышать её постепенно до 70-80%. Важно следить за дыханием и не допускать боли.

4. Можно ли тренироваться дома?
Да, большинство упражнений выполняются без оборудования: приседания, отжимания от стены, подъёмы на носки. Главное — регулярность и контроль техники.

Оптимальная программа долголетия включает от 150 до 300 минут ходьбы в неделю и 2-3 сеанса силовых тренировок. Добавив упражнения на баланс, можно сохранить гибкость, устойчивость и независимость на долгие годы. Простая привычка двигаться становится залогом активной и здоровой старости, если подходить к ней осознанно.

