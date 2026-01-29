Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой человек за мясным блюдом
Пожилой человек за мясным блюдом
© NewsInfo.Ru by Марина Егорова is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 16:10

Дорога к 100 годам может оборваться из-за одного продукта — раньше на него не обращали внимания

Связь между питанием и долголетием снова оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Новое исследование заставило пересмотреть привычные представления о пользе растительной диеты в очень пожилом возрасте. Выяснилось, что отказ от мяса после 80 лет может быть связан с меньшими шансами дожить до 100 лет — но при определённых условиях. Об этом сообщает The Conversation.

Неожиданные выводы масштабного исследования

В центре внимания оказались данные Китайского лонгитюдного исследования здорового долголетия — общенационального проекта, который стартовал в 1998 году. В нём приняли участие более 5000 человек в возрасте 80 лет и старше. К 2018 году исследователи сопоставили особенности питания участников с их продолжительностью жизни.
Результаты показали, что среди людей, полностью исключивших мясо, вероятность дожить до столетнего возраста была ниже, чем у тех, кто продолжал его употреблять. На первый взгляд этот вывод противоречит многочисленным работам о пользе растительных диет.

Почему возраст меняет правила питания

Большая часть данных о пользе вегетарианского рациона получена у людей среднего возраста. Такие диеты связывают с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и ожирения за счёт высокого содержания клетчатки и меньшего количества насыщенных жиров.
Однако после 80 лет приоритеты смещаются. Снижается расход энергии, уменьшается мышечная масса, ослабевает аппетит и падает плотность костей. Это повышает риск недоедания и делает особенно важным достаточное поступление белка и витамина D, значение которого для пожилых людей ранее подчёркивалось в материале о сезонных рекомендациях по приёму витамина D.

Ключевая роль массы тела

Авторы исследования обратили внимание на важную деталь: более низкие шансы дожить до 100 лет наблюдались только у тех, кто не ел мясо и при этом имел недостаточный вес. У пожилых людей с нормальной массой тела такой зависимости не выявили.
Недостаточный вес в старости сам по себе связан с повышенным риском слабости, переломов и смертности. Это позволяет предположить, что решающим фактором стала не растительная диета как таковая, а неспособность обеспечить организм необходимыми нутриентами.

Не всё животное — это мясо

Снижение вероятности достижения столетнего возраста не наблюдалось у людей, которые включали в рацион рыбу, яйца или молочные продукты. Эти продукты остаются источниками белка, витамина B12, кальция и жирных кислот, связанных с процессами старения и выживаемости, что ранее обсуждалось в контексте омега-жиров и долголетия.
Пожилые участники с таким типом питания имели сопоставимые шансы на долгую жизнь с теми, кто ел мясо. Учёные предполагают, что умеренное присутствие продуктов животного происхождения может снижать риск потери мышечной массы в преклонном возрасте.

Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственных связей. Оно лишь подчёркивает, что потребности организма меняются с возрастом. Растительная диета может оставаться полезной и в старости, но требует более тщательного планирования. Универсального рациона на всю жизнь не существует, и корректировка питания с возрастом — естественный и необходимый процесс.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сахар в крови резко подскочил — делаю одно движение 2 минуты и вижу разницу по глюкометру вчера в 22:15

Как быстро снизить скачок сахара в крови: врачи объясняют, как движение (ходьба, приседания, подъём по лестнице) мгновенно влияет и помогает контролировать диабет.

Читать полностью » Думала, это обычные высыпания — а оказалось другое: почему бугорки на ногах появляются снова и снова вчера в 16:01

Разбираемся, почему бугорки на ногах чаще не акне, а фолликулит. Признаки, профилактика и лечение: от очищения с салициловой кислотой до лазерной эпиляции.

Читать полностью » Аэробные упражнения снизили биологический возраст мозга почти на год — Knowridge вчера в 15:31
150 минут в неделю — и мозг сбрасывает лишние годы: этот режим запускает обратный отсчёт

Регулярные аэробные упражнения связали с более «молодым» мозгом у людей среднего возраста. Исследование показывает, почему движение важно заранее.

Читать полностью » Хлор ни при чем: где в бассейне реальный источник заражения вчера в 14:53

Инфекционист Владислав Жемчугов рассказал NewsInfo, как снизить риск заражения в общественном бассейне.

Читать полностью » Побеги бамбука снизили уровень сахара в крови у людей – Knowridge вчера в 13:28
Его сажают для мебели, а едят как лекарство: эффект оказался слишком сильным, чтобы его игнорировать

Бамбук всё чаще рассматривают не только как строительный материал, но и как продукт питания. Учёные изучили его влияние на здоровье и нашли неожиданные эффекты.

Читать полностью » У людей с ожирением выявили иной состав бактерий во рту – Knowridge вчера в 11:16
Рот оказался пусковой кнопкой ожирения — сигнал появляется задолго до лишних килограммов

Учёные обнаружили связь между бактериями в полости рта и риском ожирения. Новые данные открывают путь к ранней диагностике и профилактике набора веса.

Читать полностью » Тёплый душ и лосьон — опасное сочетание: кожа реагирует мгновенно, а причина неочевидна вчера в 10:34

После горячего душа кожа становится уязвимой, требуя особого ухода. Узнайте, как правильно выбрать и наносить увлажняющие средства, чтобы сохранить влагу и защитить чувствительную кожу, избегая раздражений и сухости.

Читать полностью » Иммунитет сходит с ума: организм принимает пыль за врага и запускает атаку с непредсказуемым концом вчера в 9:12

Почему безвредные вещества вызывают опасные реакции, как работает аллергия изнутри и в каких случаях лекарства помогают, а когда требуется экстренная помощь.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Минералка одинаковая, а эффект разный: что на самом деле важно в санатории
Спорт и фитнес
Талия сужается, пока вы не встали с ковра: ленивый комплекс, который работает вопреки ожиданиям
Наука
ИИ выявил более 1300 космических аномалий в архиве Хаббла — астрономы ЕКА
Наука
Акулы оказались в потолке пещеры: Мамонтова пещера раскрыла следы моря возрастом 325 миллионов лет
Общество
Декрет не только для мамы: идея поддержки семей вызвала неожиданный эффект
Наука
Соединили моря — получили ловушку: маленькая разница уровней обернулась инженерной катастрофой
Садоводство
Февраль на даче решает весь сезон: сделала эти 7 дел сейчас — весной скажу себе спасибо
Наука
Казалось, здесь будет мёртвая зона — но солнечная станция запустила взрыв жизни в пустыне
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet