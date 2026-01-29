Дорога к 100 годам может оборваться из-за одного продукта — раньше на него не обращали внимания

Связь между питанием и долголетием снова оказалась не такой однозначной, как кажется на первый взгляд. Новое исследование заставило пересмотреть привычные представления о пользе растительной диеты в очень пожилом возрасте. Выяснилось, что отказ от мяса после 80 лет может быть связан с меньшими шансами дожить до 100 лет — но при определённых условиях. Об этом сообщает The Conversation.

Неожиданные выводы масштабного исследования

В центре внимания оказались данные Китайского лонгитюдного исследования здорового долголетия — общенационального проекта, который стартовал в 1998 году. В нём приняли участие более 5000 человек в возрасте 80 лет и старше. К 2018 году исследователи сопоставили особенности питания участников с их продолжительностью жизни.

Результаты показали, что среди людей, полностью исключивших мясо, вероятность дожить до столетнего возраста была ниже, чем у тех, кто продолжал его употреблять. На первый взгляд этот вывод противоречит многочисленным работам о пользе растительных диет.

Почему возраст меняет правила питания

Большая часть данных о пользе вегетарианского рациона получена у людей среднего возраста. Такие диеты связывают с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и ожирения за счёт высокого содержания клетчатки и меньшего количества насыщенных жиров.

Однако после 80 лет приоритеты смещаются. Снижается расход энергии, уменьшается мышечная масса, ослабевает аппетит и падает плотность костей. Это повышает риск недоедания и делает особенно важным достаточное поступление белка и витамина D, значение которого для пожилых людей ранее подчёркивалось в материале о сезонных рекомендациях по приёму витамина D.

Ключевая роль массы тела

Авторы исследования обратили внимание на важную деталь: более низкие шансы дожить до 100 лет наблюдались только у тех, кто не ел мясо и при этом имел недостаточный вес. У пожилых людей с нормальной массой тела такой зависимости не выявили.

Недостаточный вес в старости сам по себе связан с повышенным риском слабости, переломов и смертности. Это позволяет предположить, что решающим фактором стала не растительная диета как таковая, а неспособность обеспечить организм необходимыми нутриентами.

Не всё животное — это мясо

Снижение вероятности достижения столетнего возраста не наблюдалось у людей, которые включали в рацион рыбу, яйца или молочные продукты. Эти продукты остаются источниками белка, витамина B12, кальция и жирных кислот, связанных с процессами старения и выживаемости, что ранее обсуждалось в контексте омега-жиров и долголетия.

Пожилые участники с таким типом питания имели сопоставимые шансы на долгую жизнь с теми, кто ел мясо. Учёные предполагают, что умеренное присутствие продуктов животного происхождения может снижать риск потери мышечной массы в преклонном возрасте.

Исследование носит наблюдательный характер и не доказывает причинно-следственных связей. Оно лишь подчёркивает, что потребности организма меняются с возрастом. Растительная диета может оставаться полезной и в старости, но требует более тщательного планирования. Универсального рациона на всю жизнь не существует, и корректировка питания с возрастом — естественный и необходимый процесс.