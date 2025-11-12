Медианные зарплаты медиков на Урале выросли на 17%: что стояло за этим скачком

Медианные зарплатные предложения для медицинских работников в Свердловской области за последний год выросли на 17%. В результате медианная зарплата в сфере здравоохранения региона теперь составляет 70 000 рублей. При этом спрос на квалифицированных специалистов продолжает оставаться высоким, что подтверждает стабильность рынка труда в данной сфере.

Что стало причиной роста зарплат?

Рост зарплат напрямую связан с увеличением потребности в медицинских кадрах на Урале.

"Свердловская область сохраняет статус одного из ключевых медицинских центров УрФО", — отмечают специалисты сайта "Зарплата.ру".

Среди разных категорий работников динамика зарплат выглядит следующим образом:

Для главных врачей зарплаты увеличились на 31% и теперь составляют 98 500 рублей.

Врачи могут рассчитывать на увеличение на 7% — их медианная зарплата теперь составляет 80 000 рублей.

Для медицинских сестер и братьев рост составил 11%, и их зарплата составляет 50 000 рублей.

Психологи в области теперь зарабатывают на 23% больше, чем год назад, что составляет 47 500 рублей.

Ассистенты врачей увидели увеличение зарплаты на 22% до 55 000 рублей.

Активность соискателей на медицинские вакансии растет

Помимо роста зарплат, наблюдается и увеличение активности соискателей. За год общее количество откликов на вакансии в медицинской сфере увеличилось на 29%. Особенно сильно возрос интерес к вакансиям ассистентов врачей, чьи отклики увеличились в 4,3 раза. Также наблюдается рост спроса на психологов: количество вакансий для них увеличилось в 2,6 раза, что соответствует общероссийскому тренду на повышение внимания к вопросам ментального здоровья.