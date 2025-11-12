Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Врач со стетоскопом и планшетом
Врач со стетоскопом и планшетом
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:18

Медианные зарплаты медиков на Урале выросли на 17%: что стояло за этим скачком

Зарплаты медицинских работников в Свердловской области выросли на 17% — "Зарплата.ру"

Медианные зарплатные предложения для медицинских работников в Свердловской области за последний год выросли на 17%. В результате медианная зарплата в сфере здравоохранения региона теперь составляет 70 000 рублей. При этом спрос на квалифицированных специалистов продолжает оставаться высоким, что подтверждает стабильность рынка труда в данной сфере.

Что стало причиной роста зарплат?

Рост зарплат напрямую связан с увеличением потребности в медицинских кадрах на Урале.

"Свердловская область сохраняет статус одного из ключевых медицинских центров УрФО", — отмечают специалисты сайта "Зарплата.ру".

Среди разных категорий работников динамика зарплат выглядит следующим образом:

  • Для главных врачей зарплаты увеличились на 31% и теперь составляют 98 500 рублей.

  • Врачи могут рассчитывать на увеличение на 7% — их медианная зарплата теперь составляет 80 000 рублей.

  • Для медицинских сестер и братьев рост составил 11%, и их зарплата составляет 50 000 рублей.

  • Психологи в области теперь зарабатывают на 23% больше, чем год назад, что составляет 47 500 рублей.

  • Ассистенты врачей увидели увеличение зарплаты на 22% до 55 000 рублей.

Активность соискателей на медицинские вакансии растет

Помимо роста зарплат, наблюдается и увеличение активности соискателей. За год общее количество откликов на вакансии в медицинской сфере увеличилось на 29%. Особенно сильно возрос интерес к вакансиям ассистентов врачей, чьи отклики увеличились в 4,3 раза. Также наблюдается рост спроса на психологов: количество вакансий для них увеличилось в 2,6 раза, что соответствует общероссийскому тренду на повышение внимания к вопросам ментального здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пассажиры екатеринбургского метро смогут оплатить проезд по биометрии со скидкой 50% сегодня в 11:16
Вместо карты — улыбка: екатеринбуржцы неделю смогут ездить в метро со скидкой 50%

В метро Екатеринбурга вводят оплату проезда по биометрии со скидкой 50%. Всю неделю пассажиры смогут «заплатить улыбкой» всего 21 рубль за поездку.

Читать полностью » В Екатеринбурге директор сетевого магазина признал вину в убийстве на Химмаше сегодня в 10:17
Выпил четыре литра пива — и взялся за нож: трагедия на улице Бородина потрясла Екатеринбург

Директор магазина из Екатеринбурга признал вину в кровавом убийстве на Химмаше. Мужчина объяснил расправу над знакомыми чрезмерным употреблением алкоголя.

Читать полностью » Экс-полицейского из Екатеринбурга осудили на семь лет за посредничество во взятке в 30 миллионов рублей сегодня в 9:37
Бывший борец с коррупцией из МВД получил 7 лет: у него нашли доллары, лодку и прицепы

Бывшего полицейского ГУ МВД Евгения Мальцева приговорили к семи годам колонии за посредничество во взятке. При обысках у него нашли валюту, лодку и автомобили.

Читать полностью » Свердловская область заняла второе место в России по числу преступлений сегодня в 8:46
На Урале растёт преступность: Свердловская область обошла почти всю страну

Свердловская область заняла второе место в рейтинге регионов по числу преступлений за 2025 год. В антирейтинге лидирует Челябинская область, замыкает тройку Красноярский край.

Читать полностью » Мэрия Екатеринбурга четвёртый год подряд отказалась от новогоднего салюта сегодня в 7:46
Жители сами устраивают шоу: в Екатеринбурге объяснили отказ от салюта на Новый год

В Екатеринбурге снова не будет новогоднего салюта — уже четвёртый год подряд. Вместо фейерверков власти готовят два ледовых городка для праздничного настроения.

Читать полностью » Учёные УрО РАН напомнили о сильнейших землетрясениях в истории Свердловской области сегодня в 6:46
Толчки 3,9 балла — и это только начало? Что говорят геофизики об уральской сейсмоактивности

Свердловскую область вновь потрясло землетрясение. Мы вспомнили самые заметные толчки на Урале за столетие — от Билимбаевского 1914 года до недавних событий.

Читать полностью » ФСБ сообщило о перекрытии улиц в центре Екатеринбурга из-за учений сегодня в 5:56
Перекрыт центр и слышны сирены: ФСБ объяснила, что происходит в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут ночные антитеррористические учения у ККТ «Космос». Силовики перекроют несколько улиц, жителей просят сохранять спокойствие и следовать указаниям.

Читать полностью » Мэрия Екатеринбурга планирует обновить летний формат площади 1905 года после критики горожан сегодня в 4:46
Это был не фестиваль: мэрия Екатеринбурга объяснила, почему на площади 1905 года не было праздника

Мэрия Екатеринбурга признала, что проект «Лето на площади» был ошибочно подан как фестиваль. В следующем сезоне обещают новый формат и участие городских сообществ.

Читать полностью »

Новости
УрФО
Из Тюмени запущен первый прямой рейс на вьетнамский остров Фукуок
Садоводство
Укроп прорастает раньше других культур после зимнего посева
Авто и мото
АВТОВАЗ полностью решил проблему с рулём у Lada Largus — пресс-служба компании
УрФО
В новогоднюю ночь на сцене Екатеринбурга встретятся "Краски", "Ласковый май" и "Отпетые мошенники"
Садоводство
Почернение листьев груши связано с нехваткой бора и пересушиванием почвы — Андрей Ковалёв
Питомцы
Ласки снижают стресс и укрепляют доверие питомца к человеку
Спорт и фитнес
Дождь помогает многим людям почувствовать спокойствие — психологи
Культура и шоу-бизнес
Тайлер Поузи дебютирует в режиссуре с триллером "Трезвый дом" — Deadline
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet