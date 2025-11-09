Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Грецкие орехи
Грецкие орехи
© Designed by Freepik by 8photo is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 14:42

Думала, что орехи слишком калорийны, но вот что я узнала, когда начала их есть регулярно

Врач Алексенцева: грецкий орех является продуктом для профилактики деменции

Грецкие орехи — это не только вкусный, но и крайне полезный продукт. Регулярное их употребление способствует поддержанию когнитивных функций и снижению риска развития деменции. Елена Алексенцева, врач общей практики Invitro, рассказала о том, как грецкие орехи влияют на здоровье и почему их стоит включить в повседневный рацион.

Чем полезны грецкие орехи?

Грецкие орехи являются источником множества полезных веществ. Они богаты Омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B, а также антиоксидантами, такими как витамин E и коэнзим Q10. Эти компоненты играют ключевую роль в укреплении сосудов, улучшении работы мозга и снижении уровня "плохого" холестерина в организме.

"Грецкие орехи укрепляют сосуды, улучшают работу мозга и снижают уровень плохого холестерина. В их составе есть витамин E, коэнзим Q10 и много других полезных веществ", — объяснила Елена Алексенцева.

Кроме того, орехи содержат такие важные микроэлементы, как цинк, магний, фосфор и кальций, которые необходимы для поддержания здоровья мышц, костей и нервной системы.

Для кого грецкие орехи особенно полезны?

Грецкие орехи являются особенно полезными для определенных групп людей. Продукт помогает поддерживать здоровье на протяжении всей жизни, но его потребление может оказать наибольшее влияние в следующих случаях:

  • Пожилые люди: орехи поддерживают когнитивные функции и замедляют возрастные изменения в мозге.

  • Беременные и кормящие женщины: орехи способствуют нормализации обмена веществ и поддерживают здоровье матери и ребенка.

  • Школьники и студенты: помогают улучшить память, концентрацию и общее состояние здоровья.

  • Спортсмены: ускоряют восстановление после тренировок и укрепляют мышцы.

Врачи рекомендуют съедать 30 г грецких орехов в день, при этом важно выбирать несоленые и необработанные ядра, чтобы сохранить все полезные вещества.

"30 г орехов в день — оптимальная порция для поддержания здоровья и улучшения когнитивных функций", — советует Елена Алексенцева.

Возможные побочные эффекты

Несмотря на множество полезных свойств, чрезмерное потребление грецких орехов может привести к некоторым негативным последствиям. Врачи предупреждают, что чрезмерное количество орехов в рационе может вызвать:

  1. Набор веса - из-за высокой калорийности орехов.

  2. Проблемы с пищеварением - чрезмерное количество клетчатки может нарушить нормальную работу кишечника.

  3. Аллергические реакции - грецкие орехи являются аллергеном для некоторых людей.

Если есть подозрение на аллергию, рекомендуется пройти тест, чтобы убедиться в безопасности употребления орехов.

Таблица: Польза и возможные риски от грецких орехов

Польза Возможные риски
Улучшают когнитивные функции Могут вызвать набор веса при чрезмерном употреблении
Поддерживают здоровье сосудов и сердца Проблемы с пищеварением при переедании
Снижают уровень плохого холестерина Возможны аллергические реакции
Улучшают состояние костей и мышц

Когда следует обратиться к врачу?

Если после употребления грецких орехов возникают проблемы с пищеварением или аллергические реакции, необходимо проконсультироваться с врачом. Также стоит обратиться к специалисту, если орехи не приносят ожидаемой пользы, и возникают трудности с запоминанием или концентрацией.

Мифы и правда о грецких орехах

"Некоторые считают, что орехи могут быть вредны из-за высокой калорийности."

Миф: Грецкие орехи вредны из-за своей калорийности.
Правда: Несмотря на высокую калорийность, орехи полезны для здоровья при умеренном употреблении. Они содержат много полезных жиров, которые необходимы организму.

Миф: Грецкие орехи — это только для людей с проблемами с памятью.
Правда: Орехи полезны для всех, поскольку поддерживают здоровье сосудов, нервной системы, а также улучшают общее состояние организма.

Интересные факты о грецких орехах

  1. Грецкие орехи были известны еще в Древнем Риме и использовались как ценное средство для улучшения здоровья.

  2. Они содержат больше антиоксидантов, чем многие другие орехи, такие как миндаль и фундук.

  3. В некоторых культурах грецкие орехи считались символом долголетия и крепкого здоровья.

Исторический контекст

Грецкие орехи известны человечеству с древних времен, их использовали не только как продукт питания, но и как средство для лечения различных заболеваний. В Средние века грецкие орехи считались ценным продуктом, который использовался для укрепления здоровья и повышения энергии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Баня после сорока лет повышает риск инсульта и инфаркта — Валерия Гаранина сегодня в 10:55
Жирная еда после бани подвела — поменяла ужин на лёгкий, и самочувствие изменилось сразу

Баня – это не только удовольствие, но и риск. Узнайте, как избежать роковых ошибок в парной, которые могут привести к инсульту или инфаркту, особенно после 40 лет.

Читать полностью » Врач Густаво Гимарайнш призвал мужчин к самообследованию тестикул сегодня в 10:30
Не знал, что регулярное самообследование тестикул может спасти жизнь — вот что я узнал

Ежемесячное самообследование тестикул — важный шаг для профилактики рака яичек. Узнайте, как правильно проводить проверку и когда обращаться к врачу.

Читать полностью » Храп, дыхание ртом и скрежет зубами разрушают здоровье во сне — Марк Бурхенн сегодня в 9:55
Дыхание ртом лишило сна — поставил увлажнитель, и головные боли ушли… не только из-за него

Узнайте, какие ночные привычки, такие как храп и бруксизм, могут нанести вред здоровью. Советы стоматолога и сомнолога!

Читать полностью » Врач Татьяна Рыкалова: потребление 300-400 граммов рыбы в неделю для поддержания здоровья и уровня омега-3 сегодня в 9:27
Не знал, сколько рыбы нужно, чтобы быть здоровым — теперь понимаю, почему это так важно

Рыба важна для здоровья, но как правильно её употреблять, чтобы получить максимальную пользу? Узнайте, какие виды рыбы лучше всего включать в свой рацион.

Читать полностью » Грыжа межпозвоночного диска без лечения вызывает хроническую боль и осложнения — Анна Копцева сегодня в 8:55
Межпозвоночная грыжа дала о себе знать — сделала одно упражнение не так, и ноги онемели

Не игнорируйте грыжу! Врач предупреждает о риске недержания и паралича. Узнайте, как избежать операции и вернуться к полноценной жизни.

Читать полностью » Нутрициолог Екатерина Гузман: фейхоа опасен при гипертериозе сегодня в 8:21
Фейхоа: начала включать его в свой рацион и обнаружила неожиданные последствия

Узнайте, когда фейхоа приносит пользу, а когда может навредить. Врач объясняет, как правильно употреблять этот экзотический фрукт.

Читать полностью » Мороженое при боли в горле даёт временное облегчение, но не лечит — Надежда Чернышова сегодня в 7:55
Попробовала мороженое вместо таблеток от горла — эффект оказался неожиданным

Узнайте, как мороженое может временно притупить боль в горле, но не является полноценным лечением. Когда стоит отказаться от этого метода?

Читать полностью » Врач Джапаридзе: ребенок дышит через рот из-за расширенных аденоидов сегодня в 7:18
Заметила, что мой ребенок дышит через рот — и вот какие проблемы это вызвало

Дыхание через рот у детей может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Узнайте, как избежать негативных последствий и сохранить здоровье вашего ребенка.

Читать полностью »

Новости
Еда
Беру картошку, лёд и масло — и получаю блюдо, которое просят готовить каждую неделю
Питомцы
Порода кошек бамбино создана в США 20 лет назад путем скрещивания сфинкса и манчкина
Питомцы
Глюкозамин и хондроитин в кормах для собак и кошек поддерживают здоровье суставов
Туризм
Forest City обещал рай среди технологий — а стал самым дорогим городом-призраком
Спорт и фитнес
Всего 10 минут в день — и тело подтянулось само: раньше не верила, пока не попробовала
Питомцы
L-карнитин в корме помогает животным превращать жир в энергию
Дом
Как очистить одежду от суперклея: эффективные методы с заморозкой и ацетоном
Еда
Думал, что пью настоящий кофе — но оказалось, всё это время был обман: разница между арабикой и робустой поразила
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet