© Wikimedia Commons by João Silas joaosilas is licensed under Public domain
Марина Егорова Опубликована сегодня в 0:19

Не только приятно, но и полезно: как поцелуи помогают улучшить иммунитет и настроение

В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" Оксана Драпкина, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ, заслуженный врач России, поделилась множеством интересных фактов о том, как поцелуи влияют на здоровье человека. В ответ на вопрос ведущего программы Александра Мясникова о пользе поцелуев для организма, врач дала однозначно положительный ответ.

Поцелуи как источник пользы для организма

На вопрос о том, полезны ли поцелуи для здоровья, Оксана Драпкина не только подтвердила, но и подчеркнула, что они действительно могут оказывать положительное воздействие на организм человека. По её мнению, поцелуи являются не только приятной частью межличностных отношений, но и полезным процессом для организма.

"Естественно", — ответила она на этот вопрос, не сомневаясь в положительном влиянии поцелуев на здоровье.

Лизоцим: фермент, который помогает организму

Александр Мясников, ведущий программы и известный врач, объяснил, что в слюне содержится важный фермент — лизоцим, который обладает уникальной способностью защищать организм от бактерий. Этот фермент активен в борьбе с различными микроорганизмами, предотвращая их размножение и проникновение в организм.

Кроме того, во время поцелуя происходит обмен слюной, что в свою очередь означает и обмен этими полезными ферментами между партнерами. Это может оказать дополнительное укрепляющее воздействие на иммунную систему человека, способствуя защите от инфекции.

Как поцелуи влияют на иммунитет

Во время поцелуя слюна одного человека передается другому, и это способствует передаче не только ферментов, таких как лизоцим, но и других биологически активных веществ, которые могут поддерживать и укреплять иммунитет. Организм, получая эти вещества, активирует защитные механизмы, что помогает бороться с потенциальными угрозами извне.

Элемент Роль в организме
Лизоцим Это фермент, который уничтожает бактерии, защищая организм от инфекций.
Слюна Содержит лизоцим и другие биологически активные компоненты, которые способствуют обмену ферментами между партнерами.

Психологический и эмоциональный эффект

Кроме физической пользы, поцелуи также оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние человека. Они способствуют выработке гормонов счастья, таких как окситоцин и эндорфины, которые помогают снизить уровень стресса, улучшить настроение и укрепить межличностные связи. Это также подтверждает тот факт, что поцелуи играют важную роль в поддержании психоэмоционального здоровья.

Заключение

Итак, поцелуи — это не только приятное, но и полезное занятие, которое может оказывать положительное влияние на здоровье. Они помогают укрепить иммунную систему, улучшить настроение, снизить уровень стресса и, конечно, укрепить отношения между людьми. Всё это делает поцелуи не только приятным, но и важным для здоровья процессом.

