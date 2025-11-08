Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Холодец с зеленью
Холодец с зеленью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 10:10

Добавила холодец в рацион — вот что произошло с моими суставами и кожей

Врач Елена Соломатина: холодец помогает суставам, но может быть опасен при переедании

Холодец — это одно из традиционных блюд, которое многие любят, особенно в зимний период. Несмотря на свою калорийность, это блюдо обладает полезными свойствами благодаря составу, который включает в себя различные аминокислоты и компоненты, важные для здоровья суставов и кожи. Врач-диетолог Елена Соломатина поделилась с интернет-изданием "Абзац" информацией о том, как холодец может благоприятно влиять на здоровье, а также предупредила о возможных рисках при его употреблении.

Как холодец влияет на здоровье?

Холодец содержит несколько важных аминокислот, которые способствуют выработке коллагена в организме. Коллаген является строительным материалом для суставов, сухожилий, связок и кожи. Важно, что эти компоненты присутствуют в довольно высоких концентрациях, что делает холодец полезным для поддержания гибкости суставов и здоровья кожи.

Глицин, пролин и гидроксипролин

Основными аминокислотами, которые содержатся в холодце и способствуют выработке коллагена, являются глицин, пролин и гидроксипролин. Эти вещества активно участвуют в процессе образования коллагеновых волокон, которые обеспечивают прочность и эластичность соединительных тканей организма.

  1. Глицин - аминокислота, которая способствует нормализации обмена веществ, помогает снижать воспаления и облегчает боль в суставах.

  2. Пролин - поддерживает здоровье кожи, способствует регенерации клеток и заживлению тканей.

  3. Гидроксипролин - важен для синтеза коллагена и поддержания его стабильности, что способствует улучшению состояния суставов и связок.

Таким образом, регулярное потребление холодца может быть полезным для людей, страдающих от заболеваний суставов, а также для тех, кто хочет улучшить состояние кожи.

Как правильно употреблять холодец?

Для того чтобы аминокислоты из холодца усваивались максимально эффективно, важно сочетать это блюдо с продуктами, богатыми витамином С. Витамин С способствует лучшему усвоению белка, в частности коллагена, и помогает организму использовать его для восстановления тканей.

"Для максимального усвоения белка рекомендуется употреблять холодец вместе с продуктами, богатыми витамином С, например, с зеленым салатом", — пояснила Елена Соломатина.

Зеленые овощи, такие как шпинат, капуста или петрушка, являются отличным источником витамина С и клетчатки. Это сочетание помогает не только улучшить усвоение белков, но и способствует выведению из организма излишков жира и холестерина.

Важность контроля порции

Хотя холодец и полезен, его следует употреблять в меру. Врач-диетолог подчеркивает, что стандартная порция холодца не должна превышать 100 г за один прием пищи. Это связано с тем, что холодец — достаточно калорийное блюдо, которое может стать причиной набора лишнего веса, если его есть в больших количествах.

Особенно осторожно следует подходить к употреблению холодца людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с почками, подагрой и избыточным весом. Из-за высокого содержания соли в холодце он может негативно повлиять на состояние здоровья этих людей.

Как избежать негативных последствий?

  1. Контроль за количеством соли. Приготовление холодца требует добавления соли, но важно контролировать ее количество, особенно для людей, страдающих от гипертонии или проблем с почками. Избыточное потребление соли может привести к задержке жидкости в организме и повысить нагрузку на сердце и почки.

  2. Сочетание с овощами. Включение в рацион салатов с высоким содержанием витамина С поможет улучшить усвоение полезных веществ и предотвратит накопление жира в организме.

  3. Ограничение порции. Чтобы избежать набора лишнего веса, стоит контролировать размер порции и употреблять холодец не чаще 2-3 раз в неделю.

Плюсы и минусы холодца

Плюсы холодца Минусы холодца
Поддерживает здоровье суставов и связок Высокое содержание соли и калорий
Улучшает состояние кожи Может быть противопоказан при заболеваниях почек и сердца
Помогает восстановлению тканей Переедание может привести к лишнему весу

FAQ

Можно ли есть холодец при заболеваниях сердца?
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует ограничить потребление холодца, так как оно содержит много соли, что может повлиять на здоровье.

Как часто можно употреблять холодец?
Обычно достаточно 1-2 раз в неделю. Это позволяет получить все полезные вещества, не перегружая организм.

Какие еще блюда полезны для суставов и связок?
Для здоровья суставов полезны блюда, богатые омега-3 жирными кислотами, такие как рыба (лосось, тунец) и орехи. Также важен достаточный прием витаминов C и D.

Мифы и правда

Миф: Холодец можно есть в любых количествах, так как это полезное блюдо.
Правда: Несмотря на пользу, холодец следует есть в умеренных количествах, чтобы избежать проблем с весом и лишней нагрузкой на сердце.

Миф: Холодец не имеет противопоказаний.
Правда: Людям с заболеваниями почек, сердца и подагрой нужно быть осторожными с холодцом из-за высокого содержания соли.

Миф: Все желатиновые блюда одинаково полезны.
Правда: В отличие от некоторых других желатиновых продуктов, холодец содержит аминокислоты, которые непосредственно способствуют выработке коллагена в организме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Оценка рисков когнитивных нарушений после химиотерапии помогает снизить побочные эффекты сегодня в 11:06
Узнал, что химиотерапия может повлиять на мой мозг — и что я сделал для предотвращения проблем

Как новая программа оценки рисков помогает онкологическим больным предотвратить когнитивные нарушения после химиотерапии.

Читать полностью » Стоматолог Илья Антонов: зубам требуется зимняя подготовка сегодня в 6:25
Подумал, что зубы не нуждаются в подготовке к зиме — а потом столкнулся с последствиями

Как подготовить зубы к зимнему сезону, избежать повреждений и сохранить здоровье полости рта — советы от стоматолога.

Читать полностью » Сильное давление при чистке зубов разрушает эмаль и дёсны — Ирина Кузьмина сегодня в 6:01
Раньше давила на щётку изо всех сил — теперь делаю иначе и забыла про чувствительность

Сильное трение не делает зубы чище — оно разрушает эмаль и травмирует дёсны. Узнайте, как правильно чистить зубы и сохранить здоровье улыбки.

Читать полностью » Врач Ирина Скорогудаева: нельзя удалять родинки самостоятельно с помощью лазерных ручек сегодня в 5:05
Самостоятельное удаление родинки: почему больше никогда не сделаю этого

Удаление родинок без консультации с врачом может вызвать серьезные осложнения. Узнайте, какие методы безопасны и эффективны для устранения дефектов кожи.

Читать полностью » Советы диетолога по безопасному консервированию грибов и предотвращению ботулизма сегодня в 4:16
Попробовала разные способы заготовки грибов — вот что оказалось самым безопасным

Как приготовить вкусные и безопасные консервированные грибы — советы диетолога Елены Соломатиной о том, как избежать ботулизма и сохранить урожай.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: тяга к сладкому связана с нейрофизиологией сегодня в 3:10
Наконец поняла, почему всегда тянет к сладкому — и вот что с этим делать

Как сладости влияют на наше поведение и почему тянет к ним: как мозг реагирует на сахар и что с этим делать.

Читать полностью » Врач Наталья Лачинова: инъекции липолитиков помогают корректировать контуры лица сегодня в 2:12
Пробовала инъекции липолитиков: результат превзошел все ожидания, но есть нюансы

Как безопасно избавиться от второго подбородка и улучшить контуры лица — что стоит выбрать: инъекции липолитиков или массажные процедуры?

Читать полностью » Врач Елена Алексенцева: грецкие орехи поддерживают здоровье мозга и сердца сегодня в 1:16
Не верила в магическую силу орехов, пока не начала их есть каждый день

Грецкие орехи — не просто вкусное лакомство, но и мощный источник витаминов и минералов. Узнайте, как они могут улучшить ваше здоровье.

Читать полностью »

Новости
Наука
Климатические технологии не защитят урожай кофе и какао при изменении влажности — Ариэль Моррисон
Питомцы
Чистка лотка за 1 минуту — запах исчезает, кошка довольна: вот что мне помогло
Садоводство
Забыла о проблемах с мухоловками зимой — с этим простым способом они переживают любую зиму
Еда
Заворачиваю фарш в капустные листья — голубцы на сковороде с томатной подливкой: гости просят добавки
Авто и мото
Российские автодилеры сообщили об отсутствии массовых скидок из-за дефицита машин
Садоводство
Беру ведро крапивы и немного варенья — через пару дней растения оживают на глазах
Еда
Смешиваю креветки, грибы и сыр — получаю нежный кремовый блюдо: жаль, раньше не знал этот секрет
Дом
Аспирин эффективно удаляет налёт и загрязнения с унитаза без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet