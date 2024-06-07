Вклад медицины в ВВП России в 2023 г. составил 1,6 трлн рублей, а в 2022 году — 1,44 трлн рублей, — Заявила вице-премьер Татьяна Голикова в размах Петербургского международного экономического форума. Она выступала на сессии, посвященной здравоохранению и сберегающим здоровье технологиям

"По тем оценкам, которые сейчас мы видим,можно смело утверждать, что это уже цифра большая — это 1,6 трлн руб.", — сообщила Голикова.

Премьер министр считает, что в настоящее время внедряемые в сферу здравоохранения технологии становятся ключевым элементом экономического роста. Особое значение имеет трансформация здравоохранения из социальной сферы в технологическую, что способствует экономическому прогрессу.

Кроме того, она указала на работу ученых Российской академии наук, которые анализируют влияние каждой новой технологии на увеличение продолжительности жизни людей.

Фото: Dr.Farouk (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)