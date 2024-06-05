Россия ежегодно теряет около 4% ВВП из-за хронических неинфекционных заболеваний — заявил заместителя министра здравоохранения РФ Евгений Камкин. Он выступил перед аудиторией на сессии "Здоровье работающих: новые векторы и решения" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Болезни сердца и сосудов, а также заболеваниянервной системы и онкологические заболевания наносят серьезный экономический ущерб стране.
Камкин подчеркнул необходимость поиска эффективных решений, которые помогут снизить влияние факторов, провоцирующих развитие неинфекционных заболеваний. В первую очередь на развитие хронических заболеваний оказывают влияние: неправильное питание, недостаток физической активности, злоупотребление алкоголем и табаком.
Согласно стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, разработанной Минздравом, совокупный экономический ущерб от неинфекционных заболеваний в России составляет около 3,6 трлн рублей.
Фото: М.Мишина/Петербургский международный экономический форум (2022)
Филиппо назвал позором неприглашение РФ на юбилей высадки в Нормандии
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил негодование по поводу неприглашения Москвы на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзных войск в Нормандии.
Премьер Польши Туск: комиссия по влиянию РФ начнёт работать в среду
Польская комиссия, созданная для расследования влияния Москвы и Беларуси на политику страны, начала свою деятельность. Об этом сообщил премьер Дональд Туск.
Как правильно рыбачить: законы для рыбаков
Эксперты поделились секретами, как не нарушить правила при рыбалке.
Диетолог Гинзбург: самый эффективный способ избавиться от ожирения — изменение отношения к еде
Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самый эффективный способ борьбы с ожирением заключается в изменении отношения к еде и жизни.