Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин в рамках сессии Петербургского международного экономического форума заявил о том, что число страдающих от ожирения может достигать трети населения страны. Он в своем заявлении опирается на данные эпидемиологических исследований.
Согласно данным официальной статистики, зафиксировано лишь 2% населения, страдающего ожирением. Однако в том же 2023 году проводилось куда больше эпидемиологических исследований, согласно которым число страдающих от ожирения может достигать 50 млн человек.
Одним из факторов увеличения количества случаев ожирения замминистра назвал самоизоляцию и рост числа дистанционных способов ведения труда и обучения.
Самый большой рост процента людей, страдающих ожирением, среди всех возрастных групп у подростков 15-17 лет. Среди них заболеваемость составила 3 683 случая на 100 тыс. человек в 2023 году.
По данным ВОЗ, ожирения представляет собой один из основных факторов смерти. На его долю приходится 2,8 млн смертей ежегодно или 4,8% от всех причин смертей.
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