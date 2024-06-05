Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 88,7574
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 05.06.2024 : 96,563
Число реально страдающих ожирением в России может в разы превышать официальные цифры
  1. Главная
  2. Страна
  • Ульянов Марк Владимирович
  • Опубликована сегодня в 12:33

Число реально страдающих ожирением в России может в разы превышать официальные цифры

Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин в рамках сессии Петербургского международного экономического форума заявил о том, что число страдающих от ожирения может достигать трети населения страны. Он в своем заявлении опирается на данные эпидемиологических исследований.

Согласно данным официальной статистики, зафиксировано лишь 2% населения, страдающего ожирением. Однако в том же 2023 году проводилось куда больше эпидемиологических исследований, согласно которым число страдающих от ожирения может достигать 50 млн человек.

Одним из факторов увеличения количества случаев ожирения замминистра назвал самоизоляцию и рост числа дистанционных способов ведения труда и обучения.

Самый большой рост процента людей, страдающих ожирением, среди всех возрастных групп у подростков 15-17 лет. Среди них заболеваемость составила 3 683 случая на 100 тыс. человек в 2023 году.

По данным ВОЗ, ожирения представляет собой один из основных факторов смерти. На его долю приходится 2,8 млн смертей ежегодно или 4,8% от всех причин смертей.

Фото: Национальные институты здравоохранения (NIH)

Мир

ФРГ закупит 20 истребителей Eurofighter

ФРГ закупит 20 истребителей Eurofighter

Канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил в эфире телеканала Phoenix о дополнительной покупке 20 истребителей Eurofighter.

Читать полностью
Германия опасается последствий решений Шольца

Германия опасается последствий решений Шольца

Решение главы правительства Федеративной Республики Германии Олафа Шольца дать разрешение Киеву применять удары по России немецким вооружением приведет к тому, что боевые действия перенесутся на территорию Германии, полагает немецкая политическая деятельница Сара Вагенкнехт в процессе своего выступления, опубликованного на YouTube-канале Sahra Wagenknecht.

Читать полностью

Общество

Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона

Школьницу удалили с экзамена из-за забытого в джинсах телефона

В одной из столиц России одиннадцатиклассница была удалена с экзамена по обществознанию за забытый мобильный телефон в кармане джинс. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская сообщила, что права участницы ЕГЭ не были соблюдены, ведь девушка сообщила об обнаруженном гаджете, как только вспомнила о нём.

Читать полностью
Ольга Бузова подняла свой гонорар на один миллион рублей

Ольга Бузова подняла свой гонорар на один миллион рублей

Теперь выступление Ольги Бузовой обойдётся заказчикам на один миллион рублей дороже, чем раньше.

Читать полностью

Новости