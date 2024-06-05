Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин в рамках сессии Петербургского международного экономического форума заявил о том, что число страдающих от ожирения может достигать трети населения страны. Он в своем заявлении опирается на данные эпидемиологических исследований.

Согласно данным официальной статистики, зафиксировано лишь 2% населения, страдающего ожирением. Однако в том же 2023 году проводилось куда больше эпидемиологических исследований, согласно которым число страдающих от ожирения может достигать 50 млн человек.

Одним из факторов увеличения количества случаев ожирения замминистра назвал самоизоляцию и рост числа дистанционных способов ведения труда и обучения.

Самый большой рост процента людей, страдающих ожирением, среди всех возрастных групп у подростков 15-17 лет. Среди них заболеваемость составила 3 683 случая на 100 тыс. человек в 2023 году.

По данным ВОЗ, ожирения представляет собой один из основных факторов смерти. На его долю приходится 2,8 млн смертей ежегодно или 4,8% от всех причин смертей.

Фото: Национальные институты здравоохранения (NIH)