Не диета и не спортзал: как отказ от одной привычки перевернул здоровье звезды Голливуда

Обладатель премии "Оскар” Рассел Кроу стал гостем подкаста Joe Rogan Experience, где поделился своим опытом изменений после завершения съемок исторической драмы "Нюрнберг". В фильме актер воплотил образ нацистского политика Германа Геринга. К концу съемок его вес достигал 126 килограммов, но за год Кроу похудел почти на 26 кг — до 100,9 кг. Причиной столь значительных изменений стал не строгий режим питания или изнурительные тренировки, а отказ от алкоголя.

Актер откровенно рассказал о своих прежних привычках.

"Я большой сторонник того, чтобы выпить. Это мое культурное наследие, и, как представитель рабочего класса, я имею на это полное право", — сказал Рассел Кроу.

С возрастом Кроу стал иначе оценивать собственные возможности и подход к питанию и алкоголю. Он подчеркнул, что полностью не стал трезвенником, но теперь его выбор осознан.

"Если я решаю выпить бокал вина за ужином, то это должно быть действительно хорошее вино. Сейчас я стараюсь не пить просто так. Не пить ради самого процесса", — отметил актер.

Как изменилось здоровье

В последнее время Кроу всерьез занялся своим физическим состоянием. Он сотрудничал с платформой медицинских услуг, проходил курс инъекций, который помог снять давние боли и улучшить подвижность суставов.

Травмы плеч, перенесенные ранее, привели к сильному артриту. Сейчас, по словам актера, ситуация заметно улучшилась.

"На УЗИ видно, что год назад у меня были большие очаги артрита, а теперь они уменьшились примерно на 70%", — пояснил Рассел Кроу.

Он отметил, что процесс адаптации к новым привычкам идет постепенно.

"Я хочу внести все эти изменения и сделать их долгосрочными. Программа Ways2Well стала для меня настоящим спасением, потому что она помогла мне справиться с кучей проблем и избавила от боли, так что я могу пойти на тренировку и не страдать потом два или три часа", — добавил актер.

Советы шаг за шагом

Оценить собственные привычки, особенно потребление алкоголя. Постепенно уменьшать количество напитков, выбирая только качественные варианты. Включить регулярные физические нагрузки, которые не перегружают суставы. Проконсультироваться с медицинскими специалистами по вопросам хронических болей и артрита. Поддерживать здоровый сон и рацион, чтобы закрепить результат.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Чрезмерное потребление алкоголя → набор лишнего веса и проблемы с суставами → отказаться или ограничить, отдавая предпочтение качественным напиткам.

Игнорирование боли в плечах → прогрессирующий артрит → вовремя обращаться к врачам и проходить терапию.

Резкая диета → стресс и срыв → постепенное изменение привычек питания и умеренные тренировки.

А что если…

Если бы Кроу продолжал прежний образ жизни, вес мог бы увеличиваться, а боли в суставах усиливаться. Отказ от алкоголя и внимание к физическому состоянию позволили ему не только сбросить вес, но и улучшить качество жизни.

FAQ

Как выбрать подходящую стратегию похудения?

Ориентируйтесь на свои привычки, уровень физической активности и здоровье суставов. Начинайте с небольших изменений.

Сколько стоит участие в программах вроде Ways2Well?

Цены зависят от индивидуального плана, но обычно это вложение в здоровье и долговременный результат.

Что лучше — диета или отказ от алкоголя?

Оба подхода важны, но отказ от алкоголя дает более устойчивый эффект и положительно влияет на общее здоровье.

Мифы и правда

Миф: чтобы похудеть, обязательно нужно сидеть на строгой диете.

Правда: иногда достаточно осознанного выбора напитков и умеренной физической активности.

Миф: травмы и артрит не поддаются лечению без операций.

Правда: современные методы, включая инъекции и физиотерапию, помогают уменьшить воспаление и боль.

3 интересных факта