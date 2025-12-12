Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 21:24

Пансионат превратили в медкурорт — теперь туда едут даже зимой

В Севастополе открылся новый санаторий на базе пансионата Изумруд — ForPost

На южном берегу Крыма в Севастополе начинает работу новое направление санаторно-курортных услуг, рассчитанное на приём туристов из всех регионов страны. Проект реализуется на базе пансионата "Изумруд", где медицинские процедуры будут доступны не только летом, но и в низкий сезон. Об этом сообщает издание ForPost.

Новая модель отдыха

Руководитель сети медицинских центров "Аванта" Александр Савин арендовал один из корпусов государственного пансионата и превратил его в современный оздоровительный комплекс. За девять месяцев команда провела капитальный ремонт административного корпуса, установила новое инженерное оборудование и подготовила документацию для лицензирования. "Это будет симбиоз медицинского центра и пансионата. Мы около девяти месяцев делали ремонт в административном корпусе… Закупили самое современное высокотехнологичное оборудование", — рассказал Александр Савин.

Проект поддержал и руководитель объединения "Пансионаты Севастополя" Михаил Богданов, подтвердивший, что обновлённый "Изумруд" войдёт в структуру сети. В комплексе уже работают душ Шарко, гидромассажные ванны и другие процедуры, востребованные у отдыхающих.

Частная инициатива в государственном фонде

Александр Савин отмечает, что идея объединения медицинского сервиса и курортного отдыха обсуждалась ещё в 2018 году, но реализовать её удалось только сейчас — за счёт частных инвестиций. По его словам, климат региона идеально подходит для развития санаторно-курортного направления, а интерес к таким услугам устойчив, несмотря на высокую стоимость. "Сама по себе услуга санаторно-курортного лечения — дорогая, но спрос есть", — добавил предприниматель.

Он признаёт, что логистика остаётся сложным вопросом: добраться до Севастополя не всегда просто. Тем не менее Савин уверен, что именно сочетание климата, медицинской базы и сервиса способно привлечь новых туристов из российских регионов.

Вклад в экономику региона

Новый санаторий станет третьим объектом в Севастополе, предоставляющим подобные услуги. Инициатива, по мнению экспертов, принесёт городу сразу несколько преимуществ. Во-первых, повышается стоимость путёвок, а значит, растут налоговые поступления. Во-вторых, местные жители смогут приезжать на короткие оздоровительные программы в выходные или праздничные дни. В-третьих, инвестиции в модернизацию пансионата улучшают инфраструктуру и качество обслуживания.

В то же время предприниматель указывает на риск, связанный с ограниченным сроком аренды помещений — всего пять лет. Для проекта с долгосрочными вложениями это слишком короткий горизонт, однако команда надеется, что успешная работа нового санатория позволит продлить договор и закрепить результат.

