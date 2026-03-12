Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка держится за поясницу в офисе
Девушка держится за поясницу в офисе
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:25

Скованность как признак — беда от сутулости, которая скрыто угрожает всему вашему здоровью

В знойный день знакомая сидела за ноутбуком часами, а вечером спина ныла так, будто тащила мешки с цементом. Руки онемели, шея не поворачивалась без хруста, а ноги гудели от каблуков. Сутулость подкралась незаметно, но ударила по полной — боли в позвоночнике, зажимы в мышцах, даже стресс усилился. Многие игнорируют предупреждения из детства о прямой спине, пока не столкнутся с реальными проблемами: от прострелов в пояснице до невралгии. Физика тела проста — гравитация давит вниз, а слабые мышцы не держат каркас. Биохимия добавляет масла в огонь: накопление молочной кислоты провоцирует воспаление, антропология напоминает, что предки ходили прямо, чтобы выживать.

"Длительная сутулость нарушает биомеханику позвоночника, мышцы-сгибатели бедер укорачиваются, таз смещается вперед. Это создает нагрузку на нижний отдел спины в два-три раза выше веса тела. Регулярные упражнения на стабилизацию, вроде плечевого моста, возвращают равновесие и укрепляют ягодицы. Функциональный тренинг исправляет осанку за недели, повышая подвижность."

Специалист по функциональному тренингу Виктория Парамонова

Боли в шее, плечах и спине

Сутулость давит на верхний отдел позвоночника, вызывая постоянные боли. Мышцы напрягаются неравномерно, биохимия подключается: лактата накапливается, воспаление растет. По словам мануального терапевта Криса Паркера из Advanced Wellness Center в Калифорнии, в сидячем положении нагрузка на нижнюю спину достигает двух-трех веса тела. Мышцы-сгибатели бедер укорачиваются, таз выталкивается вперед, поясница ноет или простреливает.

Физика объясняет просто: центр тяжести смещается, гравитация усиливает давление на диски. Антропология добавляет — прямохождение эволюционно выгодно, сутулость возвращает к приматам. Избегайте тяжелых сумок, чтобы не усугублять. Если боль острая и не уходит, бегите к врачу.

Ежедневно пробуйте плечевой мост. Лягте на спину, согните ноги в коленях, руки вдоль тела. Напрягите ягодицы, поднимите бедра, чтобы они выровнялись с плечами и коленями. Задержитесь на пять-семь секунд, опуститесь. Два-три подхода по двенадцать повторений укрепят ягодицы, вернут таз на место, расслабят шею и зафиксируют спину.

Дискомфорт в ногах

Высокие каблуки перенапрягают голеностоп, мышцы ног до поясницы. Автор книги "The Female-Body Breakthrough" Рэйчел Косгров отмечает, что это заставляет горбиться сильнее. Биомеханика нарушается: суставы работают под углом, нагрузка идет вверх по цепи. Ноги гудят, спина страдает от компенсации.

Чередуйте каблук три-пять сантиметров с плоской подошвой. Стельки-супинаторы разгружают стопу дополнительно. Вечером массируйте поясницу руками — разминайте круговыми движениями пять минут. Это снимет зажимы, улучшит кровоток.

Такие привычки связаны с гибкостью тела, где неправильные наклоны сковывают подвижность. Домашние упражнения, как в подъеме с стула, укрепляют мышцы без оборудования.

Невралгия и стресс

Сутулость поражает нервы, вызывая острую боль. Стресс провоцирует мышечные зажимы в спине — биохимия высвобождает кортизол, мышцы каменеют. Психологический дискомфорт усугубляет: плечи поднимаются, шея напрягается. Обследование покажет точную причину.

Мануальная терапия, точечный массаж, иглоукалывание или лечебная физкультура подойдут по диагнозу. Йога, плавание снимают стресс лучше всего. Два-три сеанса расслабляющего массажа вернут гибкость. Пилатес, как в системе для спины, укрепляет стабилизаторы.

Динамичные связки для кора из упражнений на пресс помогут. Подготовка поясницы перед прессом, по советам по здоровью позвоночника, избегает травм.

"Сутулость ослабляет общефизическую подготовку, нервы защемляются от слабости мышц спины. Стресс усиливает зажимы, но силовые тренировки и ОФП восстанавливают баланс. Рекомендую йогу и плавание для расслабления, плюс мостик для стабилизации. Регулярность меняет осанку за месяц."

Фитнес-тренер Илья Мельников

FAQ

Как быстро исправить сутулость?
Начните с плечевого моста ежедневно, чередуйте обувь. Йога и массаж ускорят процесс за недели.

Почему каблуки вредят спине?
Они смещают центр тяжести, мышцы компенсируют горблением. Выбирайте низкий каблук или плоскую подошву.

Что делать при невралгии от осанки?
Обследуйтесь у врача, примените ЛФК или иглоукалывание. Плавание снимет зажимы.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Илья Мельников

Читайте также

Автор Анастасия Белова
Анастасия Белова — эксперт по адаптивной физкультуре (НГУ им. Лесгафта). Специалист по женскому здоровью и послеродовому восстановлению с 10-летним стажем.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жир не тает, а тело наливается: разбор типичных причин, почему кардио не помогает похудеть 10.03.2026 в 14:48

Казалось бы, кардио помогает худеть, но иногда весы показывают неверные результаты.

Читать полностью » Мысли становятся мышцами: идеомоторные тренировки, которые меняют правила игры в фитнесе 10.03.2026 в 12:52

Идеомоторные тренировки становятся секретным оружием атлетов: как визуализация преобразует прогресс. Это не магия, а реальность.

Читать полностью » Офисная рутина убивает: способы, как добавить движение в повседневную жизнь без лишних усилий 10.03.2026 в 10:45

Многие работают долго и много, не подозревая о том, как простые изменения могут помочь улучшить здоровье.

Читать полностью » Мозг и мышцы: как пропуски тренировок портят вашу форму и обманывают разум в борьбе с ленью 10.03.2026 в 7:42

Исследования показывают, что краткосрочные тренировки критически важны для поддержания силовых показателей.

Читать полностью » Цифры врут, а мышцы помнят: умные браслеты мешают телу достичь настоящего спортивного прогресса 09.03.2026 в 22:42

Современные трекеры могут искажать показатели нагрузки, из-за чего атлеты часто сталкиваются с плато и травмами, не замечая сигналов собственного организма.

Читать полностью » Зеркало обманет: как одни упражнения не оставляют шансов избавиться от жира на животе 09.03.2026 в 19:51

Как корректировать осанку и работать над прессом, чтобы избавиться от висцерального жира и вернуть форму без усталости.

Читать полностью » Классика бьёт рекорды — база снова в моде: четыре простых движения разгоняют ленивый метаболизм 09.03.2026 в 19:47

Стандартный набор движений может превратиться в мощный инструмент прогресса, если изменить подход к нагрузкам и уделить внимание возможностям биомеханики.

Читать полностью » Коварная ловушка в шнурках: ошибки при выборе обуви превращают каждую тренировку в пытку для ног 09.03.2026 в 19:45

Ноющая боль в ногах после зала часто вызвана игнорированием биомеханики, но правильная фиксация голеностопа и учет типа свода стопы способны изменить ситуацию.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Шерсть как защитник: как правильно ухаживать за собачьей шерстью в жару и холод
Питомцы
Собака не против щетки: секреты захватывающего ухода за лабрадором, которого стоит знать каждому владельцу
Красота и здоровье
Упадок сил или привычка? Как низкое давление и головокружение могут указывать на опасности
Еда
Золотая пропорция в чашке: гармония веса и воды превращает обычный кофе в эликсир энергии
СФО
Гравитация разгоняет до предела: байкальская лыжница завоёвывает серебро на Паралимпиаде
ЦФО
Контрасты большой страны: пока одни регионы бьют рекорды, калужские предприятия взяли паузу
ЦФО
Не только книжные полки: библиотеки в Калужской области меняют облик ради будущего подростков
ЦФО
Сложная ситуация в Брянске: какие меры приняты для владельцев пострадавших от обстрела зданий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet