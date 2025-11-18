Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шарлатанам объявили войну: кого вычеркнут из списка народных целителей в ХМАО

Департамент здравоохранения вводит строгий регламент для проверки целителей — власти округа

Департамент здравоохранения округа готовит строгий регламент, который поможет избавиться от шарлатанов и непрофессионалов в сфере народного целительства. Проект документа уже опубликован на портале окружного правительства.

Как будут проверять целителей?

Только кандидаты, прошедшие проверку специальной комиссии, смогут получить разрешение на работу.

"Оказание оккультных услуг, магических обрядов и любые методы, которые не соответствуют законодательству, станут основанием для отказа", — отмечается в проекте регламента.

Кроме того, лицам, которые уже причинили вред своим "услугам", также будет отказано в получении разрешения.

Что потребуется для допуска?

Комиссия будет проверять информацию о каждом кандидате через медицинские учреждения и официальные базы данных. Например, массажист с действующим медицинским сертификатом сможет подтвердить свою квалификацию. А вот гадалка или "мастер приворотов" разрешения не получит.

В Ханты-Мансийском округе добыча нефти и газа снизилась на 3% в 2025 году вчера в 1:16
Самый нефтяной регион "завязывает" с добычей: как странная тенденция из Югры грозит россиянам

В Ханты-Мансийском округе снизилась добыча нефти и газа, но переработка осталась на прежнем уровне. Что стоит за этим спадом и какие цифры показывают отрасли?

Читать полностью » Югра опустилась на 60-е место в рейтинге приверженности ЗОЖ вчера в 0:23
Почему Югра теряет здоровье? Рейтинг регионов России по ЗОЖ показал резкое падение

Югра опустилась на четыре позиции в рейтинге регионов по здоровому образу жизни. Какие факторы повлияли на этот результат и что это значит для жителей округа?

Читать полностью » В Новосибирске ввели карантин по бешенству до 2026 года после нападения лисицы на женщину 17.11.2025 в 23:40
Новосибирск уходит на карантин: нападение лисы запустило опасный круг заражения

В Новосибирске ввели карантин по бешенству после нападения лисы на женщину: ограничения коснутся района в одном километре от места инцидента и продлятся до января 2026 года.

Читать полностью » Mash: Кошка спровоцировала отключение света в пяти микрорайонах Сосновоборска 17.11.2025 в 19:57
Пять микрорайонов остались без света: маленькое животное вызвало большой энергетический сбой

В Сосновоборске сразу пять микрорайонов остались без электричества после того, как кошка проникла на распределительный пункт и спровоцировала аварию.

Читать полностью » Средняя зарплата в автосервисах ЯНАО выросла на 24% за год — аналитики рынка труда 16.11.2025 в 5:46
Переезжай и зарабатывай: почему на Ямале автомеханики ловят свой денежный сезон

На Ямале автомеханики и сотрудники автосервисов за год увеличили свой доход на 24–43% — рынок диктует новые зарплаты из-за спроса и нехватки специалистов.

Читать полностью » Ямал занял пятое место в России по уровню зарплат — эксперты 16.11.2025 в 4:46
Дорога к новому авто короче, чем кажется: почему ямальцы реализуют мечты быстрее москвичей

Ямал — в топ-5 по уровню зарплат, позволяющих быстрее накопить на новый автомобиль. Сколько месяцев понадобится жителям региона для покупки — подробности в обзоре.

Читать полностью » Самые низкие цены на АИ-95 зафиксированы в Белоярском районе — специалисты департамента экономразвития 16.11.2025 в 3:36
Топливо дорожает, но есть острова экономии: где в ХМАО заправиться дешевле всех

Где в ХМАО бензин дешевле всего? Белоярский район лидирует по низким ценам, а разница с другими территориями округа по-прежнему ощутима даже на фоне роста стоимости топлива.

Читать полностью » В Сургуте средний чек на новогодний корпоратив вырос до 12 тысяч рублей 16.11.2025 в 2:26
Корпоративный Новый год превращается в шоу: почему праздник в Сургуте теперь стоит, как мини-отпуск

Новогодние корпоративы в Сургуте подорожали на 20%: гостей ждут интерактивные шоу, звёзды и необычные программы, а некоторые площадки требуют отдельной оплаты за напитки.

Читать полностью »

