Шарлатанам объявили войну: кого вычеркнут из списка народных целителей в ХМАО

Департамент здравоохранения округа готовит строгий регламент, который поможет избавиться от шарлатанов и непрофессионалов в сфере народного целительства. Проект документа уже опубликован на портале окружного правительства.

Как будут проверять целителей?

Только кандидаты, прошедшие проверку специальной комиссии, смогут получить разрешение на работу.

"Оказание оккультных услуг, магических обрядов и любые методы, которые не соответствуют законодательству, станут основанием для отказа", — отмечается в проекте регламента.

Кроме того, лицам, которые уже причинили вред своим "услугам", также будет отказано в получении разрешения.

Что потребуется для допуска?

Комиссия будет проверять информацию о каждом кандидате через медицинские учреждения и официальные базы данных. Например, массажист с действующим медицинским сертификатом сможет подтвердить свою квалификацию. А вот гадалка или "мастер приворотов" разрешения не получит.