© unsplash.com by Dane Wetton is licensed under Free to use under the Unsplash License
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:16

Йога на грани риска: почему Ширшасану называют королевой асан и королевой ошибок

Иван Ганин: стойка на голове укрепляет мышцы и развивает концентрацию, но требует подготовки

Стойка на голове — одно из самых эффектных, но и самых ответственных положений в йоге. Ширшасана впечатляет не только внешне, но и глубиной воздействия на тело: она развивает координацию, укрепляет мышцы и тренирует внутреннюю устойчивость. Однако осваивать эту асану нужно осознанно и поэтапно, чтобы не навредить себе.

Суть и особенности Ширшасаны

"Саламба Ширшасана считается королевой всех асан", — отметил инструктор йоги высшей международной категории, член Федерации йоги России Иван Ганин.

Название асаны складывается из двух слов: ширша - "голова", саламба - "с опорой". Уже в древних трактатах — "Хатха-йога-прадипика" и "Йога-шастрах" — стойка на голове описывалась как способ укрепления тела и концентрации ума.

В древности йоги считали, что эта поза "омолаживает", лечит варикоз и бессонницу, а также пробуждает внутреннюю энергию. Современная наука относится к этим легендам с осторожностью, но подтверждает одно: перевёрнутые положения действительно благотворно влияют на кровообращение, нервную систему и баланс тела.

Главные эффекты Ширшасаны:
• укрепление мышц плечевого пояса, спины и пресса;
• улучшение работы вестибулярного аппарата;
• развитие координации и концентрации;
• мягкое разгружение вен нижних конечностей;
• активизация притока крови к мозгу.

При этом важно понимать: опора идёт не на голову, а на предплечья. Именно руки и плечи должны удерживать основной вес тела.

Противопоказания

Эта асана требует подготовки и внимательности. К ней не стоит приступать без базовых навыков и контроля инструктора.

Ширшасана противопоказана при:
• повышенном артериальном или внутричерепном давлении;
• заболеваниях шейного отдела позвоночника (грыжи, протрузии);
• травмах опорно-двигательного аппарата;
• периоде восстановления после операций;
• менструации и любых состояниях головокружения.

Если при выполнении появляется звон в ушах, боль или напряжение в шее — упражнение нужно прекратить немедленно.

Как выполнять Ширшасану правильно

Ширшасану не осваивают с нуля. Важно сначала укрепить плечи, руки и мышцы кора. Хорошими подготовительными асанами станут Планка, Чатуранга Дандасана, а также перевёрнутые позы вроде Берёзки (Саламба Сарвангасаны).

Подготовка

Перед выполнением разогрейте тело: сделайте несколько динамических асан, растяните плечи и шею. Лучше приступать ко второй половине занятия, когда мышцы уже активны.

Для первых попыток используйте стену - она поможет удержать баланс. Сначала встаньте спиной к опоре, затем, когда почувствуете уверенность, попробуйте вариант лицом к стене.

Саламба Ширшасана: техника выполнения

  1. Встаньте на колени, переплетите пальцы рук и создайте из ладоней треугольное "ложе".

  2. Локти расположите на ширине плеч, предплечья устойчиво прижаты к коврику.

  3. Макушку (точку "родничка") мягко установите между ладонями.

  4. Медленно поднимайте таз, выпрямляя ноги, как в Собаке мордой вниз.

  5. Постепенно приближайте ступни к телу, пока бёдра не окажутся почти над плечами.

  6. По одной ноге поднимайте вверх — без рывков и махов.

  7. Когда обе ноги окажутся вертикально, активируйте пресс, ягодицы и плечи. Всё тело должно вытянуться в одну линию.

Главное — не переносите вес на шею. Если чувствуете давление в голове или дискомфорт в позвоночнике, вернитесь в исходное положение. Контроль веса должен оставаться в руках и плечах — это главный критерий безопасности.

Выход из позы

Опускайтесь медленно, удерживая баланс. После выхода лягте в позу ребёнка (Баласана) и задержитесь на 30-40 секунд, чтобы выровнять давление. Затем плавно поднимитесь и сделайте несколько вращений головой.

"Самые травмоопасные асаны для новичков — это поза лотоса и стойка на голове", — подчеркнул инструктор Иван Ганин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком ранняя попытка встать в полную стойку.
Последствие: компрессия шейных позвонков.
Альтернатива: отработка позы у стены или с помощником.

Ошибка: опора на макушку вместо предплечий.
Последствие: нагрузка на шейные мышцы, головная боль.
Альтернатива: сохраняйте давление на руки и локти, а голову лишь слегка касайтесь пола.

Ошибка: быстрый выход из асаны.
Последствие: скачок давления и головокружение.
Альтернатива: завершайте позу через Баласану, давая телу время адаптироваться.

А что если не получается?

Для многих стойка на голове — вызов. Но в йоге важен не результат, а процесс. Даже подготовительные варианты перевёрнутых поз укрепляют мышцы и улучшают кровообращение. Если вы пока не чувствуете уверенности, не торопитесь: регулярная практика и постепенность дадут результат.

Плюсы и минусы Ширшасаны

Плюсы Минусы
Улучшает координацию и концентрацию Требует физической подготовки
Развивает мышцы шеи, плеч и спины Есть противопоказания по здоровью
Улучшает циркуляцию крови Возможен риск при ошибках техники
Повышает устойчивость психики Нужен контроль дыхания и баланса

FAQ

Можно ли выполнять стойку на голове каждый день?
Да, но только при отсутствии противопоказаний. Оптимально — через день, чередуя с другими перевёрнутыми асанами.

Сколько удерживать позу?
Начните с 5-10 секунд, постепенно увеличивая время до минуты. Главное — без перенапряжения.

Нужен ли инструктор?
На первых этапах — обязательно. Опытный преподаватель поможет выстроить безопасную технику и избежать ошибок.

Мифы и правда

Миф: стойка на голове "омолаживает" организм.
Правда: она улучшает кровообращение, но не влияет на возрастные процессы напрямую.

Миф: Ширшасана укрепляет только шею.
Правда: работает всё тело — от предплечий до стоп.

Миф: если не стоишь на голове, значит, не продвинулся в йоге.
Правда: йога — не соревнование, а способ самопознания. Даже путь к стойке уже часть практики.

3 интересных факта

• Во многих школах йоги Ширшасану называют "королевой асан", а Шавасану — "королём".
• В традиции Айенгара стойка считается ключом к управлению внутренней энергией — праной.
• Нейробиологи отмечают, что перевёрнутые позы действительно влияют на активность мозга, улучшая концентрацию и память.

Ширшасана — это не просто перевёрнутое положение тела, а переворот восприятия. Осваивая её, вы учитесь доверять себе, находить устойчивость в непривычных ситуациях и открываете новые грани силы и спокойствия.

