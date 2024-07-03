В текущем месяце работодатели России разместили практически 200 тысяч вакансий с зарплатной вилкой от полумиллиона рублей. Результаты статистического анализа, проведённого платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter, находятся в распоряжении российского интернет-издания "Газета.Ru".

Около 50 тысяч вакансий приходятся на область IT, которая применяет современные достижения в сфере компьютерной техники, современные средства коммуникации, осуществляет сбор, хранение и передачу данных. Помимо этого, 28 тысяч вакансий предложены для сотрудников, задействованных в торговой деятельности, предполагающей приобретение и продажу товаров для использования их в личных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Меньше на одну тысячу вакансий предлагают работу в финансовом секторе. Как выяснилось, большинство предложений о работе исходит от работодателей из столицы России, Санкт-Петербурга, а также Московской области.

В список вакансий с зарплатой от полумиллиона рублей входит директор по продажам, который разрабатывает стратегию сбыта с учётом ситуации на рынке и потребностей покупателей, главбух, обеспечивающий организацию бухгалтерского учета, коммерческий директор, занимающийся снабжением, сбытом и хозяйственно-финансовой деятельностью компании, заместитель руководителя предприятия, основанного на промышленном производстве пива, а также специалист, управляющий горными работами.

Анализ проводился в июле текущего года.

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