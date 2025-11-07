Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Три алкогольных коктейля
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 8:18

Я думал, что алкоголь поможет при головной боли, но теперь знаю, как это может только усугубить ситуацию

Невролог предупреждает: алкоголь может усугубить головную боль и вызвать серьезные последствия

Многие люди, столкнувшись с головной болью, пытаются справиться с неприятными ощущениями с помощью алкоголя, полагая, что он может помочь расширить сосуды и облегчить боль. Однако, как предупреждает невролог Марианна Джикия, такой способ лечения может привести к серьезным последствиям и даже угрожать жизни.

Опасность алкоголя при головной боли

Алкоголь, действительно, способен на некоторое время ослабить болевые ощущения, но этот эффект временный. После того как спирт выйдет из организма, боль может вернуться с еще большей интенсивностью. Более того, алкоголь способствует обезвоживанию организма, повышает артериальное давление и может даже спровоцировать приступ мигрени.

"Спиртное действительно может на время притупить ощущения, но затем боль часто возвращается с новой силой. Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, повышает давление и может спровоцировать мигрень. При подозрении на гипертонический криз или инсульт он категорически противопоказан", — предупредила Марианна Джикия, невролог.

Особенно опасно пить алкоголь, если имеется подозрение на гипертонический криз или инсульт, так как это может усугубить ситуацию и вызвать серьезные осложнения.

Другие распространенные ошибки при головной боли

Невролог также выделила несколько других распространенных ошибок, которые люди совершают при головной боли, пытаясь избавиться от мигрени.

  1. Самостоятельный прием обезболивающих - многим кажется, что можно справиться с болью с помощью безрецептурных обезболивающих препаратов. Однако чрезмерное использование таких средств без консультации с врачом может привести к побочным эффектам и усугублению состояния.

  2. Игнорирование головной боли - многие люди пытаются просто "потерпеть" головную боль, не принимая никаких мер. Однако, если боль не проходит или становится хронической, важно обратиться к специалисту.

  3. Использование горячего душа или компрессов - попытка расслабиться с помощью горячих процедур может быть опасной, особенно при мигрени. Это может привести к усилению боли и вызвать дополнительные неприятные симптомы.

  4. Принятие чужих рецептурных препаратов - если у вас нет рецепта на лекарства, предназначенные для других людей, их прием может быть опасным, так как они могут иметь противопоказания для вашего состояния.

"При головной боли не нужно принимать чужие рецептурные препараты, так как они могут навредить, особенно если вам не были назначены специалистом", — добавила Марианна Джикия.

Как правильно действовать при головной боли?

  1. Консультация с врачом - если головная боль не проходит или возникает регулярно, лучше обратиться к специалисту для выяснения причины и назначения правильного лечения.

  2. Использование одобренных средств - если врач назначил препараты для снятия боли, следуйте его рекомендациям и не принимайте лекарства без назначения.

  3. Избегание алкоголя - не стоит использовать алкоголь как средство для облегчения боли, так как это может привести к усугублению ситуации.

  4. Применение холодных компрессов - в некоторых случаях холодный компресс может помочь уменьшить интенсивность боли, в отличие от горячих процедур, которые могут только ухудшить состояние.

Мифы и правда о головной боли

Миф Правда
Алкоголь помогает при головной боли. Алкоголь может временно ослабить боль, но затем она возвращается и может усилиться.
Самостоятельное использование обезболивающих безопасно. Частое использование обезболивающих без контроля врача может привести к побочным эффектам.
Головную боль можно игнорировать и она пройдет сама. Если головная боль повторяется или не исчезает, необходимо обратиться к врачу для диагностики.

Исторический контекст

Алкоголь и обезболивающие препараты долгое время воспринимались как универсальные средства для борьбы с головной болью. Однако с развитием медицины стало очевидно, что неправильное лечение может привести к ухудшению состояния. В 20-21 веках были разработаны более точные методы диагностики и лечения головной боли, которые позволяют эффективно справляться с этим симптомом, не прибегая к опасным и временным мерам.

