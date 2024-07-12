Ученые из Университета Северной Каролины обнаружили потенциальную причину мигрени, связанную с лимфатической системой мозга. Исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation, показало, что пептид CGRP мешает оттоку спинномозговой жидкости, что может провоцировать болевые ощущения во время приступов мигрени.
Эксперименты на мышах выявили, что генетически модифицированные грызуны, невосприимчивые к CGRP, лучше переносили яркий свет, который является одним из триггеров мигрени. Также было обнаружено, что CGRP изменяет распределение белка VE-кадгерина в лимфатических сосудах, препятствуя прохождению жидкости, что предположительно и приводит к мигрени.
Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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