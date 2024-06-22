Невролог Дмитрий Тархов обозначил ключевые признаки опасной головной боли, требующей обращения к специалисту. Среди них: стойкость боли, неснимаемая обычными анальгетиками, локализация боли в одной части головы, и сопутствующие симптомы, такие как тошнота, рвота, головокружение, и слабость.
Особенно тревожным признаком является угнетение сознания, требующее экстренной помощи. Тархов подчеркнул, что многие случаи головной боли связаны с напряжением и могут быть вызваны нарушениями осанки, недостатком активности или утомлением, но при наличии указанных симптомов необходима консультация с врачом.
Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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