Ученые из США исследовали связь между головной болью и грозами, обнаружив, что в дни грозы люди, страдающие мигренями, на треть чаще испытывают головные боли. Причины могут включать изменения атмосферного давления, электромагнитные волны, ионизацию воздуха и увеличение циркуляции грибковых спор.
Изменение барометрического давления во время грозы, вызывающее химические и электрические изменения в мозге, может быть одной из основных причин боли.
Врачи рекомендуют пить больше воды во время грозы для облегчения симптомов.
Также грозы увеличивают риски для аллергиков и сердечников, повышая число обращений за медицинской помощью и усугубляя симптомы аллергии и сердечные проблемы, сообщает Doctorpiter.Ru.
Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Daily Mail: Опасное растение захватило дом за 69 млн в Англии
Сорняк "Горец японский" захватил дом за 69 миллионов рублей в Британии и стал причиной суда.
Counterpoint Research: на рынке ИИ-смартфонов доминирует Samsung
В начале 2024 года на рынке смартфонов началась эра ИИ-лихорадки, инициированная такими гигантами как Google и Samsung.
ТАСС: вторичное жилье осталось крупнейшим сегментом вложения маткапитала в России
В январе-мае 2024 года основным объектом вложения материнского капитала в России осталось вторичное жилье, несмотря на уменьшение его доли в ипотечных сделках с использованием маткапитала с 70% до 60%.
Из-за недавних заморозков в России погибло более 1 млн гектаров посевов
В России недавние заморозки привели к полной гибели свыше 1 миллиона гектаров посевов. О произошедшей беде для сельскохозяйственного производства сообщил зампред правительства России Дмитрий Патрушев.