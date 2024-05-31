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В США выяснили, что причиной головной боли во время грозы является изменение давления
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:35

В США выяснили, что причиной головной боли во время грозы является изменение давления

Ученые из США исследовали связь между головной болью и грозами, обнаружив, что в дни грозы люди, страдающие мигренями, на треть чаще испытывают головные боли. Причины могут включать изменения атмосферного давления, электромагнитные волны, ионизацию воздуха и увеличение циркуляции грибковых спор.

Изменение барометрического давления во время грозы, вызывающее химические и электрические изменения в мозге, может быть одной из основных причин боли.

Врачи рекомендуют пить больше воды во время грозы для облегчения симптомов.

Также грозы увеличивают риски для аллергиков и сердечников, повышая число обращений за медицинской помощью и усугубляя симптомы аллергии и сердечные проблемы, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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