Ученые из США исследовали связь между головной болью и грозами, обнаружив, что в дни грозы люди, страдающие мигренями, на треть чаще испытывают головные боли. Причины могут включать изменения атмосферного давления, электромагнитные волны, ионизацию воздуха и увеличение циркуляции грибковых спор.

Изменение барометрического давления во время грозы, вызывающее химические и электрические изменения в мозге, может быть одной из основных причин боли.

Врачи рекомендуют пить больше воды во время грозы для облегчения симптомов.

Также грозы увеличивают риски для аллергиков и сердечников, повышая число обращений за медицинской помощью и усугубляя симптомы аллергии и сердечные проблемы, сообщает Doctorpiter.Ru.

Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)