Громоподобная боль в голове может быть признаком серьезных заболеваний, таких как разрыв аневризмы или гипертония, и требует немедленного обращения к врачу, по информации от издания Daily Mail. Такая боль внезапна, очень сильна и может сопровождаться тошнотой, сонливостью, болью в шее или головокружением.

Она может возникать без явной причины и иногда проходит сама, но может также свидетельствовать об опасном кровоизлиянии в мозг. Другими возможными причинами являются высокое кровяное давление и резкое сужение сосудов мозга.

Триггеры могут включать кашель, физическую активность и половой акт. Любая сильная головная боль требует медицинской консультации, особенно если она необычна или внезапна, сообщает Газета.Ру.

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