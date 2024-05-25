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Газета.Ру: громоподобная боль в голове требует немедленного обращения к врачу
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:11

Газета.Ру: громоподобная боль в голове требует немедленного обращения к врачу

Громоподобная боль в голове может быть признаком серьезных заболеваний, таких как разрыв аневризмы или гипертония, и требует немедленного обращения к врачу, по информации от издания Daily Mail. Такая боль внезапна, очень сильна и может сопровождаться тошнотой, сонливостью, болью в шее или головокружением.

Она может возникать без явной причины и иногда проходит сама, но может также свидетельствовать об опасном кровоизлиянии в мозг. Другими возможными причинами являются высокое кровяное давление и резкое сужение сосудов мозга.

Триггеры могут включать кашель, физическую активность и половой акт. Любая сильная головная боль требует медицинской консультации, особенно если она необычна или внезапна, сообщает Газета.Ру.

Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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