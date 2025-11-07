Проснулась с пульсирующей болью — оказалось, всё дело в завтраке: одна привычка спасла от мигреней

Почти каждый человек хотя бы раз сталкивался с головной болью — острой, пульсирующей, тянущей или давящей. Она может длиться от нескольких минут до нескольких дней и нередко сопровождается усталостью, раздражением и даже тошнотой.

Доктор Кэти Манро, врач общей практики и эксперт Национального центра мигрени, успокаивает: чаще всего причины безобидны.

"Естественно беспокоиться о том, что что-то серьезно не так, но шансы на это очень малы", — пояснила доктор Манро.

Если головная боль впервые или она необычно сильная, стоит обратиться к врачу. Но в большинстве случаев помогают простые шаги, доступные каждому.

Изучите свои триггеры

Понять собственную головную боль — уже половина решения. Доктор Ксанд ван Туллекен, ведущий подкаста BBC What's Up Docs, советует вести дневник боли.

Отмечайте:

что вы делали, когда боль началась;

что ели и пили;

как спали накануне;

какая была погода;

у женщин — на каком этапе менструального цикла возникла боль.

"Полезно отслеживать не только плохие, но и кристально чистые дни", — добавила доктор Манро.

Главное — не превращать записи в каторгу: достаточно поставить оценку от 1 до 10 и кратко отметить, насколько боль повлияла на день.

Кофеин: враг или помощник?

Многие боятся пить кофе во время головной боли, но всё зависит от дозы. В малых количествах кофеин может действовать как коанальгетик - усиливать эффект обезболивающих средств.

"Кофеин может усилить действие обезболивающего, если не злоупотреблять им ежедневно", — пояснила доктор Манро.

Однако есть нюансы:

не употребляйте кофеин вечером, чтобы не нарушить сон;

помните, что резкое снижение дозы или отказ от кофе может вызвать абстинентную головную боль;

при постоянном чрезмерном употреблении кофеина возможен обратный эффект — боли усилятся.

Вывод прост: чашка кофе утром или таблетка с кофеином в составе обезболивающего — да, три больших латте в день — нет.

Не пропускайте приемы пищи

Голод и скачки уровня сахара в крови — частая причина головной боли. Доктор Манро рекомендует придерживаться средиземноморской диеты: овощи, белок, цельнозерновые продукты, полезные жиры.

Избегайте:

сладких перекусов, вызывающих резкий скачок глюкозы;

долгих перерывов между приёмами пищи.

"Я заметила, что регулярное питание и домашние обеды даже на работе помогают избежать приступов", — поделилась доктор Манро.

Некоторым помогает исключение молочных продуктов или глютена, но универсальных правил нет — стоит понаблюдать за собой.

Пейте воду и двигайтесь

Обезвоживание, стресс и усталость — лучшие союзники головной боли. Помогают простые вещи:

пейте воду так, чтобы моча была светлой;

делайте разминку, особенно если работаете за компьютером;

ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время;

больше бывайте на воздухе.

Регулярная физическая активность улучшает кровообращение и снижает уровень гормонов стресса, что тоже уменьшает частоту болей.

Осторожнее с обезболивающими

Аптечные таблетки могут быстро снять боль, но использовать их нужно правильно.

"Избегайте всего, что содержит кодеин — он может вызвать обратные, рикошетные головные боли", — предупредила доктор Манро.

Не принимайте обезболивающие чаще двух дней в неделю — иначе организм начнёт реагировать болью на их отсутствие. Если боль повторяется или усиливается, лучше обсудить лечение с врачом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Выпивать литры кофе, чтобы "проснуться".

Последствие: Головная боль от перенасыщения кофеином.

Альтернатива: Ограничьтесь 1-2 чашками в первой половине дня.

Выпивать литры кофе, чтобы "проснуться". Головная боль от перенасыщения кофеином. Ограничьтесь 1-2 чашками в первой половине дня. Ошибка: Пропустить завтрак.

Последствие: Резкое падение сахара и пульсирующая боль.

Альтернатива: Ешьте каждые 3-4 часа.

Пропустить завтрак. Резкое падение сахара и пульсирующая боль. Ешьте каждые 3-4 часа. Ошибка: Принимать таблетки с кодеином.

Последствие: Риск зависимости и хронических болей.

Альтернатива: Используйте препараты без кодеина и наблюдайте эффект.

FAQ

Стоит ли обращаться к врачу, если головные боли частые?

Да. Регулярные боли требуют обследования — врач поможет исключить проблемы с давлением или неврологией.

Можно ли использовать кофеин постоянно как профилактику?

Нет. Эффект кофеина зависит от чувствительности организма, и при регулярном употреблении он перестаёт помогать.

Какие напитки лучше при головной боли?

Вода, травяные чаи с мятой или ромашкой. Газированные и энергетические напитки только усугубляют состояние.