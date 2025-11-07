Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 17:29

Проснулась с пульсирующей болью — оказалось, всё дело в завтраке: одна привычка спасла от мигреней

Доктор Кэти Манро: кофеин может усиливать действие обезболивающих при головной боли

Почти каждый человек хотя бы раз сталкивался с головной болью — острой, пульсирующей, тянущей или давящей. Она может длиться от нескольких минут до нескольких дней и нередко сопровождается усталостью, раздражением и даже тошнотой.

Доктор Кэти Манро, врач общей практики и эксперт Национального центра мигрени, успокаивает: чаще всего причины безобидны.

"Естественно беспокоиться о том, что что-то серьезно не так, но шансы на это очень малы", — пояснила доктор Манро.

Если головная боль впервые или она необычно сильная, стоит обратиться к врачу. Но в большинстве случаев помогают простые шаги, доступные каждому.

  1. Изучите свои триггеры

Понять собственную головную боль — уже половина решения. Доктор Ксанд ван Туллекен, ведущий подкаста BBC What's Up Docs, советует вести дневник боли.

Отмечайте:

  • что вы делали, когда боль началась;
  • что ели и пили;
  • как спали накануне;
  • какая была погода;
  • у женщин — на каком этапе менструального цикла возникла боль.

"Полезно отслеживать не только плохие, но и кристально чистые дни", — добавила доктор Манро.

Главное — не превращать записи в каторгу: достаточно поставить оценку от 1 до 10 и кратко отметить, насколько боль повлияла на день.

  1. Кофеин: враг или помощник?

Многие боятся пить кофе во время головной боли, но всё зависит от дозы. В малых количествах кофеин может действовать как коанальгетик - усиливать эффект обезболивающих средств.

"Кофеин может усилить действие обезболивающего, если не злоупотреблять им ежедневно", — пояснила доктор Манро.

Однако есть нюансы:

  • не употребляйте кофеин вечером, чтобы не нарушить сон;
  • помните, что резкое снижение дозы или отказ от кофе может вызвать абстинентную головную боль;
  • при постоянном чрезмерном употреблении кофеина возможен обратный эффект — боли усилятся.

Вывод прост: чашка кофе утром или таблетка с кофеином в составе обезболивающего — да, три больших латте в день — нет.

  1. Не пропускайте приемы пищи

Голод и скачки уровня сахара в крови — частая причина головной боли. Доктор Манро рекомендует придерживаться средиземноморской диеты: овощи, белок, цельнозерновые продукты, полезные жиры.

Избегайте:

  • сладких перекусов, вызывающих резкий скачок глюкозы;
  • долгих перерывов между приёмами пищи.

"Я заметила, что регулярное питание и домашние обеды даже на работе помогают избежать приступов", — поделилась доктор Манро.

Некоторым помогает исключение молочных продуктов или глютена, но универсальных правил нет — стоит понаблюдать за собой.

  1. Пейте воду и двигайтесь

Обезвоживание, стресс и усталость — лучшие союзники головной боли. Помогают простые вещи:

  • пейте воду так, чтобы моча была светлой;
  • делайте разминку, особенно если работаете за компьютером;
  • ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время;
  • больше бывайте на воздухе.

Регулярная физическая активность улучшает кровообращение и снижает уровень гормонов стресса, что тоже уменьшает частоту болей.

  1. Осторожнее с обезболивающими

Аптечные таблетки могут быстро снять боль, но использовать их нужно правильно.

"Избегайте всего, что содержит кодеин — он может вызвать обратные, рикошетные головные боли", — предупредила доктор Манро.

Не принимайте обезболивающие чаще двух дней в неделю — иначе организм начнёт реагировать болью на их отсутствие. Если боль повторяется или усиливается, лучше обсудить лечение с врачом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Выпивать литры кофе, чтобы "проснуться".
    Последствие: Головная боль от перенасыщения кофеином.
    Альтернатива: Ограничьтесь 1-2 чашками в первой половине дня.
  • Ошибка: Пропустить завтрак.
    Последствие: Резкое падение сахара и пульсирующая боль.
    Альтернатива: Ешьте каждые 3-4 часа.
  • Ошибка: Принимать таблетки с кодеином.
    Последствие: Риск зависимости и хронических болей.
    Альтернатива: Используйте препараты без кодеина и наблюдайте эффект.

FAQ

Стоит ли обращаться к врачу, если головные боли частые?
Да. Регулярные боли требуют обследования — врач поможет исключить проблемы с давлением или неврологией.

Можно ли использовать кофеин постоянно как профилактику?
Нет. Эффект кофеина зависит от чувствительности организма, и при регулярном употреблении он перестаёт помогать.

Какие напитки лучше при головной боли?
Вода, травяные чаи с мятой или ромашкой. Газированные и энергетические напитки только усугубляют состояние.

