Врач Александр Мясников подчеркнул, что головокружение часто вызвано нарушениями внутреннего уха, слухового нерва или частей мозга, отвечающих за восприятие. Он уточнил, что длительное головокружение может быть признаком психиатрических заболеваний, особенно если симптомы сохраняются месяцами.
Головокружение также может сигнализировать о предобморочном состоянии, гипертонии или шейном спондилезе. В то время как обмороки обычно происходят стоя и могут указывать на сердечные проблемы. Несмотря на возможность возникновения головокружения при инсульте, Мясников указал, что это не ключевой симптом и обычно проявляется после других симптомов, таких как онемение или слабость в конечностях, сообщает МедикФорум.
Фото: flickr.com/Jose Navarro (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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