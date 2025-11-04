Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Разминочное упражнение
Разминочное упражнение
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 19:16

Пять килограммов против позвоночника: почему положение головы решает всё

Тренер с 20-летним стажем Максим Оборин: повороты головы во время упражнений нарушают биомеханику тела

На первый взгляд кажется, что мелкие детали в технике не имеют значения. Однако именно из таких нюансов складывается правильная и безопасная тренировка. Одной из часто недооценённых деталей является положение головы. Многие во время упражнений крутят ею, смотрят по сторонам, не задумываясь, что каждое такое движение способно изменить биомеханику всего тела.

Почему нельзя вращать головой во время упражнений

"Данную проблему я наблюдаю в залах всё чаще. Люди разговаривают с кем-то, смотрят в зеркало или просто осматривают зал, выполняя упражнение", — отметил тренер с более чем 20-летним стажем, наставник фитнес-школы Evotren Максим Оборин.

Во время любой тренировки важно сохранять нейтральное выравнивание позвоночника. Это положение, при котором голова, плечи, таз и ноги образуют единую прямую линию. Даже если голова не участвует в движении напрямую, её положение влияет на все мышцы цепочки — от шеи до стоп.

Вес головы взрослого человека — около 4-5 кг. Когда вы наклоняете или поворачиваете её, нагрузка на мышцы шеи и спины возрастает в разы. Если постоянно тренироваться с неправильным положением головы, формируется дисбаланс, нарушается осанка и со временем появляются боли в шее, плечах или пояснице.

Основные последствия ошибок

• Повышенная компрессия сосудов и нервных окончаний.
• Боли, зажимы, онемение в шее и плечах.
• Нарушение равновесия и координации, особенно при работе с весами.
• Перекос позвоночника и последующее смещение нагрузки на таз и колени.
• Формирование хронического мышечного дисбаланса и головных болей.

Разбор ошибок: 5 популярных упражнений

1. Приседания

Ошибка — задирание головы вверх. Это создаёт чрезмерный прогиб в шейном отделе и усиливает нагрузку на поясницу.
Ошибка — взгляд вниз. Корпус уходит вперёд, центр тяжести смещается, и колени получают лишнюю нагрузку.
Ошибка — поворот головы к зеркалу. Такой жест может сорвать ось позвоночника.

Правильно: удерживать голову в одной линии с позвоночником, смотреть вперёд под естественным углом. Взгляд должен двигаться вместе с телом, без фиксации в одной точке.

2. Скручивания

Ошибка — тянуть голову руками к груди. Это напрягает шею и снижает эффективность работы пресса.
Ошибка — разговоры или взгляд в сторону во время упражнения. Малейшее вращение головы может привести к зажатию нервов.

Правильно: сохранять лёгкий изгиб позвоночника, взгляд направлен вперёд или чуть вверх. Шея остаётся расслабленной, руки лишь поддерживают голову, не тянут её.

3. Отжимания

Ошибка — запрокидывание головы или её опускание. Возникает дополнительное давление на шею и спину, нарушается контроль тела.
Ошибка — "вжимание" головы в плечи. Это перегружает трапеции и мешает удерживать стабильное положение корпуса.

Правильно: взгляд направлен вперёд, голова — продолжение позвоночника, мышцы шеи расслаблены.

4. Армейский жим

Ошибка — наклон или отведение головы, чтобы избежать удара грифом. Такое движение нарушает траекторию и создаёт риск травмы.

Правильно: держать корпус ровно, а движение корректировать за счёт мобильности плечевых суставов, а не шеи.

5. Тяга штанги в наклоне

Ошибка — поднятие или поворот головы. Это сразу изменяет положение спины, а при работе с весом последствия могут быть опасными.

Правильно: удерживать голову и спину в одной линии. Взгляд направлен вниз под углом около 45 градусов. Корпус и шея зафиксированы до конца подхода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: смотреть по сторонам во время подхода.
Последствие: микросмещение позвоночника и риск спазмов.
Альтернатива: сосредоточьтесь на дыхании и внутреннем ощущении движения.

Ошибка: постоянно задирать подбородок.
Последствие: хроническое напряжение задней поверхности шеи.
Альтернатива: держите голову ровно, представляя, будто её тянет невидимая нить вверх.

Ошибка: опускать взгляд под ноги.
Последствие: потеря равновесия, перегрузка поясницы.
Альтернатива: направляйте взгляд вперёд и немного вниз, чтобы сохранить устойчивость.

А что если уже болит шея?

Если вы чувствуете тянущие боли после тренировки, не спешите паниковать. Чаще всего это следствие накопленного напряжения. Попробуйте мягкую растяжку или дыхательную гимнастику, а при регулярных болях — обратитесь к специалисту по ЛФК или остеопату. В программу тренировок можно включить упражнения для расслабления шейно-воротниковой зоны, например, плавные наклоны головы или вращения плечами.

Плюсы и минусы контроля положения головы

Плюсы Минусы
Повышает безопасность тренировок Требует постоянного контроля
Улучшает осанку и координацию Необходима концентрация внимания
Снижает риск травм и зажимов Может быть сложно при многозадачности

FAQ

Как понять, что положение головы неправильное?
Если при упражнении чувствуете напряжение в шее или плечах, значит, ось нарушена. Проверьте себя перед зеркалом или снимите видео с боку.

Можно ли поворачивать голову между подходами?
Да, но только в паузах, когда мышцы не находятся под нагрузкой.

Поможет ли массаж шеи после тренировок?
Да, мягкий самомассаж улучшает кровоток и снижает риск хронических зажимов.

Мифы и правда

Миф: положение головы не влияет на результат.
Правда: от положения головы зависит вся биомеханика движения. Даже малейший наклон меняет распределение нагрузки.

Миф: при работе с малым весом техника не так важна.
Правда: ошибки при лёгких нагрузках формируют вредные привычки, которые затем приводят к травмам.

Миф: можно просто "держать голову ровно".
Правда: важно не просто держать, а осознанно выстраивать нейтральное выравнивание всего тела.

3 интересных факта

• При наклоне головы на 30° нагрузка на шею увеличивается до 18 кг.
• Большинство травм шеи в зале происходят не из-за веса, а из-за неправильного положения головы.
• Даже одно правильное упражнение с нейтральным положением позвоночника может снизить боль в шее уже через неделю.

Правильная техника — это не только сила и выносливость, но и уважение к собственному телу. Положение головы — маленькая деталь, от которой зависит большая безопасность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тренер Павловская объяснила, как правильно выполнять берпи и не навредить спине сегодня в 14:10
Выдержишь 10 берпи подряд? Проверь свою силу и характер

Берпи — простое, но мощное упражнение, которое развивает силу, выносливость и сжигает калории. Тренер рассказала, почему его стоит включить в любую тренировку.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу назвала причины, почему пресс остаётся незаметным сегодня в 13:02
Пресс не работает: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 занимающихся

Почему пресс не становится рельефным, даже если вы тренируетесь регулярно? Тренер LEVITA разобрала главные ошибки и дала советы, как добиться "кубиков".

Читать полностью » Тренер Акулина Бахтурина объяснила, как укрепить корпус и улучшить осанку сегодня в 12:15
Пять движений, которые укрепят корпус и избавят от боли в спине

Почему упражнения на мышцы кора важны для здоровья спины и красивой осанки? Тренер LEVITA рассказала, как укрепить корпус и какие упражнения выбрать.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвала простые упражнения для красивых и сильных рук сегодня в 11:47
Как вернуть рукам тонус и изящество за две недели регулярных тренировок

Как избавиться от дряблости и вернуть рукам тонус? Тренер LEVITA рассказала, какие упражнения и привычки помогут сделать руки подтянутыми и изящными.

Читать полностью » Фитнес-тренер Вареникина объяснила, почему строгие диеты не помогают похудеть сегодня в 10:40
Как похудеть без голода и срывов: простая формула устойчивого результата

Почему строгие диеты не помогают, а вес возвращается? Фитнес-тренер объяснила, как работает метаболизм и какие привычки действительно ведут к результату.

Читать полностью » Цели в фитнесе помогают формировать привычку — отметили психологи сегодня в 9:50
Мотивация — не дар, а привычка: как заставить себя двигаться, даже когда не хочется

Тысячи женщин делятся секретами, как не терять запал и получать удовольствие от движения. Простые шаги, которые помогут снова полюбить спорт.

Читать полностью » Поза ребёнка снижает напряжение мышц и восстанавливает дыхание — Питер Сименс сегодня в 9:10
Йога, которая делает ягодицы крепче, чем тренажёрный зал: эффект за месяц

Этот комплекс йоги укрепит ягодицы, спину и пресс, не требуя тренажёров. Узнай, какие асаны делают тело подтянутым и гармоничным уже за месяц.

Читать полностью » Тренировка с полотенцем улучшает осанку и ускоряет обмен веществ — программа Мишель Хэнлон Маскари сегодня в 8:50
Тренировка, которая помещается в чемодан: эффект сильнее, чем от железа

Простая 30-минутная тренировка с полотенцем поможет подтянуть тело, улучшить баланс и почувствовать себя увереннее без визита в спортзал.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Собаку нужно приучать к машине с четырёх месяцев, чтобы снизить тревожность при поездках
Еда
Диетологи советуют заменять сахар фруктами и мёдом для снижения калорийности выпечки
Садоводство
Оптимальная зимняя температура для герани 16–18 °C — агроном
Дом
Эксперты советуют использовать вертикальные системы хранения, чтобы освободить место в гараже
Красота и здоровье
Практики осознанности и отдых помогают снизить тревожность и нарушения сна, связанные с перфекционизмом
Культура и шоу-бизнес
Актриса Дайана Лэдд скончалась в возрасте 89 лет в своём доме в Калифорнии
Наука
Пущинский научный центр РАН: у пациентов с диабетом риск болезни Альцгеймера повышен на 65%
Питомцы
Нерегулярная уборка лотка вызывает стресс у кошек
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet