Алексей Морозов Опубликована сегодня в 17:31

Экзопланета размером с Землю оказалась холоднее Марса: найден новый кандидат HD 137010 b

Астрономы обнаружили кандидата в экзопланеты, который по размеру и орбите напоминает Землю, но может оказаться значительно холоднее. Объект получил обозначение HD 137010 b и находится примерно в 146 световых годах от нас. Несмотря на сходство с нашей планетой, условия на нём могут быть суровее, чем на Марсе. Об этом сообщает NASA со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Земной размер и "годовая" орбита

HD 137010 b выявлена при повторном анализе архивных данных космического телескопа Kepler, завершившего миссию в 2018 году. Планета классифицируется как кандидат — её существование требует дополнительного подтверждения.

Предварительные расчёты показывают, что это каменистый мир немного больше Земли. Один оборот вокруг своей звезды он совершает примерно за год, что делает орбиту сопоставимой с земной. Планета находится близко к внешней границе обитаемой зоны — области, где при наличии подходящей атмосферы возможна жидкая вода.

Если открытие подтвердится, HD 137010 b станет первой экзопланетой земного размера с годовой орбитой, транзитирующей перед близкой и относительно яркой звездой, похожей на Солнце. Это делает её особенно интересной для дальнейших наблюдений.

Холоднее Марса?

Несмотря на орбитальное сходство с Землёй, условия на планете могут быть куда менее благоприятными. Звезда HD 137010 относится к тому же спектральному классу, что и Солнце, однако она холоднее и менее яркая.

По оценкам учёных, планета получает менее трети энергии, которую Земля получает от Солнца. Расчёты показывают, что температура поверхности может не превышать минус 68 градусов Цельсия. Для сравнения, средняя температура на Марсе составляет примерно минус 65 градусов Цельсия.

Таким образом, потенциальный "земной двойник" может оказаться даже холоднее Красной планеты.

Почему подтверждение будет непростым

Планету обнаружили по одному транзиту — кратковременному уменьшению яркости звезды, когда объект проходит перед её диском. Наблюдавшееся событие длилось около 10 часов. Для подтверждения требуется повторение транзита с регулярным интервалом.

Поскольку период обращения составляет примерно год, такие события происходят редко. Именно поэтому экзопланеты с орбитами, похожими на земные, значительно сложнее обнаружить, чем объекты с короткими периодами обращения.

Подтверждение может быть получено с помощью спутника TESS или европейского CHEOPS. В противном случае потребуются будущие телескопы с более высокой чувствительностью.

Может ли атмосфера изменить картину

Хотя расчёты указывают на низкие температуры, исследователи рассматривают возможность наличия плотной атмосферы с высоким содержанием углекислого газа. Такая атмосфера могла бы создать мощный парниковый эффект и удерживать тепло.

Климатическое моделирование показывает около 40% вероятности того, что планета находится в "консервативной" зоне обитаемости, и 51% — в более широкой "оптимистичной" зоне. Вероятность того, что объект окажется полностью за пределами обитаемой зоны, оценивается примерно как равная.

Международную команду учёных возглавил аспирант Александр Веннер из Университета Южного Квинсленда, ныне работающий в Институте астрономии Макса Планка.

Автор Алексей Морозов
Алексей Морозов — астроном, выпускник СПбГУ. Более 10 лет опыта в сфере наблюдательной астрономии. Эксперт по небесной механике, эволюции звезд и экзопланетам.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

