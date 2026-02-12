Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала

Наращивание волос для многих стало частью повседневного образа, однако недавние тесты показали, что за внешней привлекательностью может скрываться неожиданный состав. Учёные проверили десятки популярных продуктов и обнаружили в них вещества из перечней потенциально опасных химикатов. Речь идёт как о синтетических, так и о натуральных прядях, которые носят неделями и месяцами. Об этом сообщает Study Finds.

Что обнаружили исследователи

В рамках работы специалисты проанализировали 44 образца: 43 товара из магазинов и один объединённый образец натуральных человеческих волос. В 91% протестированных продуктов нашли соединения, включённые в различные списки опасных веществ. Среди них — 12 химикатов из калифорнийского перечня Proposition 65, куда входят потенциальные канцерогены и вещества, способные влиять на репродуктивную систему.

Четыре синтетических продукта содержали органооловянные стабилизаторы пластика в концентрациях, превышающих допустимые нормы Евросоюза. Во время лабораторной имитации душа образцы помещали в тёплую воду, и часть соединений переходила в жидкость. Ранее подобные вещества в экспериментах на животных связывали с нарушениями обмена веществ, набором веса и раздражением кожи.

Кроме того, во многих синтетических прядях выявили повышенные уровни хлора, брома и фтора. Это может указывать на присутствие антипиренов и добавок, повышающих устойчивость к огню или влаге. В контексте обсуждений о микропластике в чае из пакетиков подобные данные вновь поднимают вопрос о том, как синтетические материалы могут взаимодействовать с организмом. При этом целевой анализ не подтвердил наличие конкретных пер- и полифторалкильных соединений, однако метод охватывал лишь ограниченный перечень таких веществ.

Риски и вопросы прозрачности

Среди наиболее часто встречающихся соединений оказался пластификатор, обнаруженный в 16 продуктах разных категорий, включая натуральные волосы. В научных исследованиях его связывают с возможными рисками для репродуктивного здоровья и развития. Также в ряде образцов нашли бензилхлорид — вещество, известное как потенциальный канцероген.

Важно понимать, что присутствие вещества в перечне опасных не означает автоматического вреда при обычном использовании. Однако сам факт его наличия требует оценки уровня воздействия, особенно если продукт контактирует с кожей постоянно. Наращённые волосы носят во время сна, занятий спортом, в душе и при горячей укладке, когда нагрев может способствовать выделению летучих соединений. Состояние кожи головы при этом имеет значение: при ослабленном барьере риск раздражения выше, что перекликается с материалами о восстановлении кожного барьера.

Учёные отмечают, что более 80% химических "сигнатур" в анализах не удалось точно идентифицировать. Производители не обязаны раскрывать полный состав, а многие промышленные вещества отсутствуют в открытых базах данных. Это затрудняет объективную оценку безопасности и ограничивает возможность осознанного выбора.

Спорные заявления и социальный аспект

Некоторые продукты с маркировкой "нетоксичный" действительно оказались одними из самых чистых по результатам тестирования. Однако были и случаи, когда заявления о "без фталатов" не подтверждались анализом. Даже волосы, позиционируемые как "необработанные" или "натуральные", иногда содержали следы химической обработки или пестицидов.

Отдельно исследователи обратили внимание на различия в использовании таких продуктов. По их данным, более 70% чернокожих женщин носят наращивание хотя бы раз в год, тогда как среди белых женщин этот показатель значительно ниже. Это может создавать дополнительный перекос в потенциальном воздействии химических веществ.

Авторы подчёркивают, что индустрии, объём которой к 2028 году может достичь 14 миллиардов долларов, необходимы базовые меры регулирования: раскрытие ингредиентов, контроль содержания опасных соединений и ответственность за превышение норм. Пока же данные о долгосрочном влиянии остаются ограниченными, а потребителям приходится полагаться на неполную информацию.