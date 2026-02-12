Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с наращенными косами
Девушка с наращенными косами
© public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 18:39

Наращивание волос разобрали по молекулам — 91% прядей скрывают опасные вещества: вода всё показала

Наращивание волос для многих стало частью повседневного образа, однако недавние тесты показали, что за внешней привлекательностью может скрываться неожиданный состав. Учёные проверили десятки популярных продуктов и обнаружили в них вещества из перечней потенциально опасных химикатов. Речь идёт как о синтетических, так и о натуральных прядях, которые носят неделями и месяцами. Об этом сообщает Study Finds.

Что обнаружили исследователи

В рамках работы специалисты проанализировали 44 образца: 43 товара из магазинов и один объединённый образец натуральных человеческих волос. В 91% протестированных продуктов нашли соединения, включённые в различные списки опасных веществ. Среди них — 12 химикатов из калифорнийского перечня Proposition 65, куда входят потенциальные канцерогены и вещества, способные влиять на репродуктивную систему.

Четыре синтетических продукта содержали органооловянные стабилизаторы пластика в концентрациях, превышающих допустимые нормы Евросоюза. Во время лабораторной имитации душа образцы помещали в тёплую воду, и часть соединений переходила в жидкость. Ранее подобные вещества в экспериментах на животных связывали с нарушениями обмена веществ, набором веса и раздражением кожи.

Кроме того, во многих синтетических прядях выявили повышенные уровни хлора, брома и фтора. Это может указывать на присутствие антипиренов и добавок, повышающих устойчивость к огню или влаге. В контексте обсуждений о микропластике в чае из пакетиков подобные данные вновь поднимают вопрос о том, как синтетические материалы могут взаимодействовать с организмом. При этом целевой анализ не подтвердил наличие конкретных пер- и полифторалкильных соединений, однако метод охватывал лишь ограниченный перечень таких веществ.

Риски и вопросы прозрачности

Среди наиболее часто встречающихся соединений оказался пластификатор, обнаруженный в 16 продуктах разных категорий, включая натуральные волосы. В научных исследованиях его связывают с возможными рисками для репродуктивного здоровья и развития. Также в ряде образцов нашли бензилхлорид — вещество, известное как потенциальный канцероген.

Важно понимать, что присутствие вещества в перечне опасных не означает автоматического вреда при обычном использовании. Однако сам факт его наличия требует оценки уровня воздействия, особенно если продукт контактирует с кожей постоянно. Наращённые волосы носят во время сна, занятий спортом, в душе и при горячей укладке, когда нагрев может способствовать выделению летучих соединений. Состояние кожи головы при этом имеет значение: при ослабленном барьере риск раздражения выше, что перекликается с материалами о восстановлении кожного барьера.

Учёные отмечают, что более 80% химических "сигнатур" в анализах не удалось точно идентифицировать. Производители не обязаны раскрывать полный состав, а многие промышленные вещества отсутствуют в открытых базах данных. Это затрудняет объективную оценку безопасности и ограничивает возможность осознанного выбора.

Спорные заявления и социальный аспект

Некоторые продукты с маркировкой "нетоксичный" действительно оказались одними из самых чистых по результатам тестирования. Однако были и случаи, когда заявления о "без фталатов" не подтверждались анализом. Даже волосы, позиционируемые как "необработанные" или "натуральные", иногда содержали следы химической обработки или пестицидов.

Отдельно исследователи обратили внимание на различия в использовании таких продуктов. По их данным, более 70% чернокожих женщин носят наращивание хотя бы раз в год, тогда как среди белых женщин этот показатель значительно ниже. Это может создавать дополнительный перекос в потенциальном воздействии химических веществ.

Авторы подчёркивают, что индустрии, объём которой к 2028 году может достичь 14 миллиардов долларов, необходимы базовые меры регулирования: раскрытие ингредиентов, контроль содержания опасных соединений и ответственность за превышение норм. Пока же данные о долгосрочном влиянии остаются ограниченными, а потребителям приходится полагаться на неполную информацию.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выглядят здоровыми, а сердце работает на износ: три привычки включают скрытый таймер сегодня в 16:04

Алкоголь, сигареты и гиподинамия действуют на сердце постепенно, но неотвратимо. Врач объяснила, как привычки ускоряют износ миокарда.

Читать полностью » Чистка зубов после еды оказалась под подозрением: миф о золотых 30 минутах трещит по швам сегодня в 15:40

Нужно ли выжидать полчаса после еды перед чисткой зубов? Стоматолог объяснила, когда это правило действительно важно, а когда — просто миф.

Читать полностью » Постоянный шум в ушах меняет жизнь — люди уходят с работы из-за одного невидимого симптома сегодня в 15:35

Исследование показало, как тиннитус влияет на карьеру и продуктивность. Онлайн-терапия помогла многим вернуть рабочую эффективность и уверенность.

Читать полностью » Закружилась голова и участилось сердцебиение — уровень глюкозы мог упасть до критической отметки сегодня в 14:16

Врачи рассказали, какие симптомы могут указывать на опасное снижение уровня сахара в крови, почему это происходит и в каких случаях требуется срочная помощь.

Читать полностью » Самолечение простуды бьёт по печени: безобидные таблетки запускают опасную цепную реакцию сегодня в 13:40

Жаропонижающие, капли и антибиотики часто принимают без показаний. Профессор РУДН объяснила, к чему может привести такая практика.

Читать полностью » Съели сладкое с утра — потеряли фокус: организм включает режим отдыха в самый неподходящий момент сегодня в 11:05

Сладкий завтрак может показаться безобидным, но новое исследование показывает, как он влияет на бодрствование, концентрацию и утреннюю работоспособность.

Читать полностью » Принимали чесночные добавки для сердца — анализы показали неожиданный результат сегодня в 10:16

Чесночные добавки могут снижать давление и LDL-холестерин, но подходят не всем. Эксперты объяснили, кому они действительно могут быть полезны и какие есть ограничения.

Читать полностью » Внутренний голос шепчет не получится и усиливает тревогу: способ перехитрить страх и начать заново сегодня в 9:15

Страх перед новым знаком каждому, но именно он часто мешает начать жить иначе. Психолог объясняет, как обмануть тревогу и решиться на перемены.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Рассаду держат в заложниках календаря: как страх ошибиться лишает дачников раннего урожая
Красота и здоровье
Три главных признака: как за минуту определить свой тип кожи
Красота и здоровье
Кишечник болит, а анализы идеальны — врачи советуют начинать лечение с головы
Садоводство
Поливал эвкалипт "как все" — листья пожелтели за неделю: ошибка оказалась в одном нюансе
Недвижимость
Обычные ветки превращают квартиру в зимний оазис: этот бесплатный приём меняет интерьер за один вечер
Наука
Древний хищник покинул родные земли: путь через суперконтинент оказался дорогой к вымиранию
Наука
Морозные дни сокращаются, лёд слабеет: зимние соревнования входят в зону турбулентности
Красота и здоровье
Начал есть жирную рыбу каждую неделю — вспышек злости стало заметно меньше: учёные нашли связь
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet