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В России временно приостановили сборку автомобилей Haval
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В России временно приостановили сборку автомобилей Haval

Завод китайского бренда Haval в Тульской области приостановил сборку машин до окончания корпоративного отпуска, который продлится до 21 июля, расскзаали «Автостату» в пресс-службе компании.

Агентство напоминает, что сейчас на предприятии производятся три модели кроссоверов бренда: Jolion, F7 и Dargo.

Согласно статистике, в 2024 году продажи автомобилей Haval в России выросли в 2,1 раза, составив почти 81,5 тысячи единиц. Китайский бренд продолжает удерживать лидерство на отечественном рынке среди зарубежных автопроизводителей - его доля выросла до 11,3% с 9,6% в прошлом году.

Фото: gubernator.tularegion.ru/Пресс-служба губернатора Тульской области (Creative Commons Attribution 4.0 International).

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