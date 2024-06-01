Затраты на содержание кроссовера Haval F7x китайского производства за пятилетний срок составят около 2,6 миллиона рублей. Такие данные предоставило маркетинговое агентство НАПИ.
Аналитики подсчитали, что стоимость одного километра пробега равна 25,93 рублям. Ежемесячные расходы на автомобиль достигают 42,2 тысяч рублей, а годовые — 518,7 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма расходов на владение Haval F7x в течение пяти лет составит 2,59 миллиона рублей.
При расчетах исходили из среднестатистического показателя пробега москвича — 20 тысяч км в год. В анализе учитывались расходы на страховку КАСКО и ОСАГО, налоги и различные сборы, а также траты на покупку новых шин, проведение технического обслуживания и заправку бензином.
В анализе использовалась стоимость автомобиля Haval F7x в комплектации Comfort, которая составляет 2,5 миллиона рублей.
Фото: commons.wikimedia.org/Jengtingchen (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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