60 тысяч км — и миллион расходов: стоит ли связываться с этим "китайцем"
Владение автомобилем сегодня всё чаще рассматривается не только с точки зрения комфорта и имиджа, но и через призму экономической целесообразности. По данным агентства "Автостат", самым популярным кроссовером в России остаётся Haval Jolion, и его полная стоимость владения за три года при пробеге 60 тыс. км составляет около 1,28 млн рублей.
Экономика владения
Аналитики рассчитали ключевые показатели:
- Стоимость нового авто: от 2,1 до 2,45 млн рублей (версия с 1,5-литровым турбомотором, 143 л. с., "роботом").
- Индекс остаточной стоимости через 3 года: 71,7% (один из лучших показателей в классе).
- Средние расходы в месяц: 35,4 тыс. рублей.
- Стоимость километра пробега: 21,3 рубля.
Такая экономика делает Jolion привлекательным вариантом для тех, кто планирует не только пользоваться машиной, но и затем продать её с минимальными потерями.
Технические особенности
Модель доступна в двух исполнениях:
- Передний привод - мощность 143 л. с.
- Полный привод - мощность увеличена до 150 л. с.
Обе версии оснащены:
- турбированным двигателем объёмом 1,5 л;
- семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями, что обеспечивает плавность переключений и эффективность работы.
Российская сборка
Сегодня на рынке представлена именно российская версия Jolion — автомобили производятся на заводе Haval в Тульской области. Это не только снижает логистические издержки, но и гарантирует наличие запчастей и сервисной поддержки.
Плюсы и минусы владения Haval Jolion
|Плюсы
|Минусы
|Высокий индекс остаточной стоимости (71,7%)
|Стоимость содержания — более 35 тыс. в месяц
|Современный дизайн и оснащение
|Турбомотор требователен к качеству топлива
|Российская сборка и развитая сервисная сеть
|Стоимость нового авто выше 2 млн рублей
|Разнообразие комплектаций (передний и полный привод)
|Более высокая цена владения на 1 км, чем у ряда конкурентов
Сравнение с конкурентами
|Модель
|Индекс остаточной стоимости
|Средние расходы в месяц
|Стоимость км пробега
|Haval Jolion
|71,7%
|35,4 тыс.
|21,3 руб.
|Chery Tiggo 7 Pro
|68%
|~33 тыс.
|~20 руб.
|Geely Coolray
|66%
|~34 тыс.
|~22 руб.
Советы шаг за шагом
- Определитесь с приводом. Для города подойдёт версия с передним приводом, для загородных поездок и зимней эксплуатации лучше выбрать полный.
- Планируйте бюджет. Учитывайте не только цену покупки, но и расходы на содержание.
- Сравните комплектации. Иногда более дорогая версия выгоднее, если учитывать остаточную стоимость.
- Соблюдайте регламент ТО. Турбомотор и роботизированная КПП требуют внимательного обслуживания.
- Продумывайте перепродажу. Через 3-4 года машина сохранит высокую остаточную стоимость.
Мифы и правда
-
Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.
Правда: Jolion сохраняет 71,7% стоимости за 3 года, что сравнимо с корейскими конкурентами.
-
Миф: "робот" ненадёжен.
Правда: семиступенчатая КПП с "мокрыми" сцеплениями надёжнее и долговечнее, чем сухие аналоги.
-
Миф: российская сборка уступает по качеству.
Правда: завод в Туле сертифицирован по международным стандартам.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: игнорировать расходы на топливо и ТО.
Последствие: неожиданные траты, превышающие бюджет.
Альтернатива: заранее учитывать средний ежемесячный чек.
-
Ошибка: выбирать полноприводную версию без необходимости.
Последствие: более высокая стоимость владения.
Альтернатива: брать передний привод для города.
-
Ошибка: продавать машину слишком рано.
Последствие: потеря денег из-за начальной амортизации.
Альтернатива: оптимальный срок владения — 3-4 года.
FAQ
Сколько стоит содержание Jolion в год?
Около 420 тыс. рублей при пробеге 20 тыс. км.
Как быстро машина теряет в цене?
Через 3 года сохраняется 71,7% стоимости, что считается высоким показателем.
Какой вариант лучше выбрать — передний или полный привод?
Для города и трассы достаточно переднего. Полный нужен для зимних условий и бездорожья.
Исторический контекст
Haval вышел на российский рынок в 2015 году, а в 2019-м запустил собственный завод в Тульской области. Jolion стал одной из самых успешных моделей марки — в 2023–2025 годах он неоднократно входил в топ-5 самых продаваемых кроссоверов.
А что если…
А что если Haval снизит стоимость обслуживания или предложит расширенную гарантию? Это сделает Jolion ещё привлекательнее и может укрепить его лидерство на рынке кроссоверов.
Итог
Haval Jolion — кроссовер, сочетающий современный дизайн, хорошую остаточную стоимость и развитую сервисную сеть. Но владение им стоит недёшево: в среднем 35 тыс. рублей в месяц. Для тех, кто планирует перепродажу через 3-4 года, модель выглядит одной из самых выгодных в классе.
И три факта напоследок:
- Владение Jolion обойдётся в 1,28 млн рублей за 3 года.
- Машина сохраняет почти 72% стоимости при перепродаже.
- Производится в России — на заводе в Тульской области.
