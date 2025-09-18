60 тысяч км — и миллион расходов: стоит ли связываться с этим "китайцем"

Владение автомобилем сегодня всё чаще рассматривается не только с точки зрения комфорта и имиджа, но и через призму экономической целесообразности. По данным агентства "Автостат", самым популярным кроссовером в России остаётся Haval Jolion, и его полная стоимость владения за три года при пробеге 60 тыс. км составляет около 1,28 млн рублей.

Экономика владения

Аналитики рассчитали ключевые показатели:

Стоимость нового авто: от 2,1 до 2,45 млн рублей (версия с 1,5-литровым турбомотором, 143 л. с., "роботом").

от 2,1 до 2,45 млн рублей (версия с 1,5-литровым турбомотором, 143 л. с., "роботом"). Индекс остаточной стоимости через 3 года: 71,7% (один из лучших показателей в классе).

71,7% (один из лучших показателей в классе). Средние расходы в месяц: 35,4 тыс. рублей.

35,4 тыс. рублей. Стоимость километра пробега: 21,3 рубля.

Такая экономика делает Jolion привлекательным вариантом для тех, кто планирует не только пользоваться машиной, но и затем продать её с минимальными потерями.

Технические особенности

Модель доступна в двух исполнениях:

Передний привод - мощность 143 л. с.

- мощность 143 л. с. Полный привод - мощность увеличена до 150 л. с.

Обе версии оснащены:

турбированным двигателем объёмом 1,5 л;

семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя "мокрыми" сцеплениями, что обеспечивает плавность переключений и эффективность работы.

Российская сборка

Сегодня на рынке представлена именно российская версия Jolion — автомобили производятся на заводе Haval в Тульской области. Это не только снижает логистические издержки, но и гарантирует наличие запчастей и сервисной поддержки.

Плюсы и минусы владения Haval Jolion

Плюсы Минусы Высокий индекс остаточной стоимости (71,7%) Стоимость содержания — более 35 тыс. в месяц Современный дизайн и оснащение Турбомотор требователен к качеству топлива Российская сборка и развитая сервисная сеть Стоимость нового авто выше 2 млн рублей Разнообразие комплектаций (передний и полный привод) Более высокая цена владения на 1 км, чем у ряда конкурентов

Сравнение с конкурентами

Модель Индекс остаточной стоимости Средние расходы в месяц Стоимость км пробега Haval Jolion 71,7% 35,4 тыс. 21,3 руб. Chery Tiggo 7 Pro 68% ~33 тыс. ~20 руб. Geely Coolray 66% ~34 тыс. ~22 руб.

Советы шаг за шагом

Определитесь с приводом. Для города подойдёт версия с передним приводом, для загородных поездок и зимней эксплуатации лучше выбрать полный. Планируйте бюджет. Учитывайте не только цену покупки, но и расходы на содержание. Сравните комплектации. Иногда более дорогая версия выгоднее, если учитывать остаточную стоимость. Соблюдайте регламент ТО. Турбомотор и роботизированная КПП требуют внимательного обслуживания. Продумывайте перепродажу. Через 3-4 года машина сохранит высокую остаточную стоимость.

Мифы и правда

Миф: китайские автомобили быстро теряют в цене.

Правда: Jolion сохраняет 71,7% стоимости за 3 года, что сравнимо с корейскими конкурентами.

Миф: "робот" ненадёжен.

Правда: семиступенчатая КПП с "мокрыми" сцеплениями надёжнее и долговечнее, чем сухие аналоги.

Миф: российская сборка уступает по качеству.

Правда: завод в Туле сертифицирован по международным стандартам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать расходы на топливо и ТО.

Последствие: неожиданные траты, превышающие бюджет.

Альтернатива: заранее учитывать средний ежемесячный чек.

Ошибка: выбирать полноприводную версию без необходимости.

Последствие: более высокая стоимость владения.

Альтернатива: брать передний привод для города.

Ошибка: продавать машину слишком рано.

Последствие: потеря денег из-за начальной амортизации.

Альтернатива: оптимальный срок владения — 3-4 года.

FAQ

Сколько стоит содержание Jolion в год?

Около 420 тыс. рублей при пробеге 20 тыс. км.

Как быстро машина теряет в цене?

Через 3 года сохраняется 71,7% стоимости, что считается высоким показателем.

Какой вариант лучше выбрать — передний или полный привод?

Для города и трассы достаточно переднего. Полный нужен для зимних условий и бездорожья.

Исторический контекст

Haval вышел на российский рынок в 2015 году, а в 2019-м запустил собственный завод в Тульской области. Jolion стал одной из самых успешных моделей марки — в 2023–2025 годах он неоднократно входил в топ-5 самых продаваемых кроссоверов.

А что если…

А что если Haval снизит стоимость обслуживания или предложит расширенную гарантию? Это сделает Jolion ещё привлекательнее и может укрепить его лидерство на рынке кроссоверов.

Итог

Haval Jolion — кроссовер, сочетающий современный дизайн, хорошую остаточную стоимость и развитую сервисную сеть. Но владение им стоит недёшево: в среднем 35 тыс. рублей в месяц. Для тех, кто планирует перепродажу через 3-4 года, модель выглядит одной из самых выгодных в классе.

И три факта напоследок: