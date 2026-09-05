Под капотом стало интереснее: зачем Haval добавил в Jolion еще 40 Нм без роста л.с

Haval Jolion снова вырвался в лидеры среди кроссоверов, но запас у него уже тонкий, почти на грани статистической случайности. В августе модель разошлась тиражом 6268 машин, а Tenet T7 отстал всего на 180 экземпляров — 6088 против 6268. На этом фоне особенно заметно смотрится падение спроса на сам Jolion: минус 5,6% к августу прошлого года. Для рынка, где каждую сотню машин считают как на складе перед инвентаризацией, такая разница уже не выглядит спокойной.

"За рулем" после знакомства с обновленной машиной отмечает более уверенную тягу, меньшие паузы роботизированной коробки и более понятную реакцию на акселератор. В салоне вместо шайбы селектора появился джойстик, вернулся отдельный регулятор громкости, мощность беспроводной зарядки увеличена до 50 Вт, а мультимедиа получила новый интерфейс и офлайн-голосовое управление. автоэксперт Иван Рогов

Продажи и разрыв с Tenet T7

Haval Jolion держит первое место среди кроссоверов России, но отрыв уже не тот, который можно разглядывать без лупы. В августе китайская модель показала 6268 проданных машин, тогда как Tenet T7 набрал 6088. Разница вышла всего 180 автомобилей, то есть менее 3% месячных продаж.

На фоне этого сам Jolion просел на 5,6% к августу прошлого года. В сухом остатке картина простая: лидер остался лидером, но соперник дышит уже совсем рядом. Для такого сегмента это заметно сильнее, чем любая рекламная витрина.

В материале о бензине АИ-100 мы уже видели, как ожидания водителей часто расходятся с реальной картиной. Здесь история похожая: цифры в прайс-листе и под капотом выглядят убедительно, но рынок смотрит на другое — на продажи, тягу и цену.

Обновление 2026 модельного года добавило полноприводному Jolion 40 Нм без роста мощности. Как и прежде, мотор выдаёт 150 л. с., но тяга выросла с 230 до 270 Нм, то есть на 17,4%. Разгон до 100 км/ч сократился с 9,8 до 9,1 секунды, а максимальная скорость дошла до 190 км/ч.

Паспортный смешанный расход теперь заявлен на уровне 7,6 л/100 км. Новый 1,5-литровый мотор соответствует Евро-6 и развивает максимальную тягу уже с 1500 об/мин. Это не бумажная прибавка ради галочки, а вполне читаемая корректировка характера машины.

Иван Рогов в беседе с Pravda. Ru отметил бы, что такие изменения лучше всего заметны не на табличке, а в живом движении. С места машина реагирует спокойнее, а на обгонах уже меньше провалов, которые раньше раздражали на ровном месте. Для кроссовера такого класса это и есть та самая разница между "едет" и "едет без нервов".

Салон, коробка и оснащение

Теперь под именем Jolion продаются две заметно разные технические версии. Новый двигатель достался только полноприводным машинам, а переднеприводные сохранили прежний 1.5 с распределённым впрыском, 143 л. с. и 210 Нм. У них остался экологический класс Евро-5 и передняя полузависимая подвеска.

У версии 4WD стоит непосредственный впрыск и задняя многорычажка. То есть речь идёт не просто о другой настройке, а о двух разных конструкциях, которые по-разному ведут себя на дороге и по-разному ощущаются за рулём. Это уже не косметика, а вполне предметная развилка для покупателя.

В салоне тоже не обошлось без перестановок. Вместо шайбы селектора теперь стоит джойстик, вернулся отдельный регулятор громкости, а беспроводную зарядку подняли до 50 Вт. Мультимедиа получила новый интерфейс и офлайн-голосовое управление, так что набор изменений получился не декоративный.

Если сравнивать с историей про приёмку машины после ремонта, логика та же: мелочь вроде кнопки, селектора или отклика на газ потом каждый день напоминает о себе. В машине такие детали быстро перестают быть мелочами.

"За рулем" после знакомства с обновленной машиной отмечает более уверенную тягу, меньшие паузы роботизированной коробки и более понятную реакцию на акселератор. В салоне вместо шайбы селектора появился джойстик, вернулся отдельный регулятор громкости, мощность беспроводной зарядки увеличена до 50 Вт, а мультимедиа получила новый интерфейс и офлайн-голосовое управление. автоэксперт Николай Тихонов

Цены и комплектации

Актуальный прайс с 14 августа стартует с 2 099 000 рублей. Полноприводный Jolion стоит от 2 649 000 рублей, версия Premium 4WD — 2 849 000 рублей, а Tech+ - 2 949 000 рублей. По сравнению со стартом обновлённой линейки каждая из шести комплектаций подорожала ровно на 50 тысяч рублей.

На фоне таких цен обновление выглядит не только техническим, но и вполне расчётным. Haval сохранил налоговые 150 л. с., прибавил 40 Нм и ускорил машину, но одновременно подтянул прайс. Покупателю теперь приходится сравнивать не только цифры в паспорте, но и то, как эта прибавка чувствуется за рулём.

Дмитрий Сафронов, если смотреть на картину трезво, обратил бы внимание именно на связку тяги, расхода и цены. Когда отрыв от ближайшего соперника измеряется уже сотнями машин, любая новая версия должна объяснять своё место не обещаниями, а конкретными цифрами. Здесь они как раз есть.

Ответы на популярные вопросы

Что именно изменилось у Haval Jolion?

У полноприводной версии вырос крутящий момент с 230 до 270 Нм, разгон до 100 км/ч сократился до 9,1 секунды, а максимальная скорость поднялась до 190 км/ч. Мощность осталась на уровне 150 л. с.

Почему у Jolion теперь две разные технические версии?

Потому что новый мотор получили только полноприводные машины. Переднеприводные сохранили прежний 1,5-литровый двигатель на 143 л. с. и 210 Нм.

Сколько стоит обновлённый Jolion?

Базовая цена начинается с 2 099 000 рублей. Полноприводная версия стоит от 2 649 000 рублей, а топовая Tech+ - от 2 949 000 рублей.

Насколько велика разница с Tenet T7?

В августе Jolion продали 6268 раз, Tenet T7 — 6088. Разрыв составил 180 машин.

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