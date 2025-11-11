Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Уборка зерна
© freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 23:51

Урожай под дождём и ветром: Красноярский край завершил уборочную с весомым результатом

Аграрии Красноярского края собрали 2,6 миллиона тонн зерна по итогам уборочной кампании

В Красноярском крае завершилась уборочная кампания 2025 года, несмотря на сложные погодные условия, сопровождавшие полевые работы. По предварительным итогам, аграрии региона собрали 2,6 миллиона тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.

Итоги сезона

Средняя урожайность зерновых культур составила 33,7 центнера с гектара. Власти отмечают, что полученные результаты стали возможны благодаря профессионализму работников сельхозпредприятий и государственной поддержке отрасли.

"В этом году полевые работы осложнялись погодными условиями. Несмотря на это, аграрии приложили максимум усилий и обеспечили регион зерном. Это результат профессиональной и слаженной работы сельхозтоваропроизводителей, грамотного подхода к выбору сортов сельхозкультур, применения удобрений, средств защиты растений, а также своевременно доведённых средств господдержки", — отметил Дмитрий Воропаев.

Лидеры по сбору и урожайности

Лучшими по объёмам намолота стали:

  • Ужурский округ;
  • Шарыповский округ;
  • Балахтинско-Новосёловский округ;
  • Назаровский округ;
  • Канский округ.

По урожайности зерна лидируют:

  • Ужурский округ — 53,4 ц/га;
  • Шарыповский округ — 46,2 ц/га;
  • Рыбинский округ — 36,1 ц/га.

Такие показатели позволили Красноярскому краю сохранить статус одного из ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири.

Урожай других культур

Кроме зерновых, аграрии собрали богатый урожай рапса, картофеля и овощей.

  • Рапс — 581,4 тыс. тонн (2-е место в Сибирском федеральном округе), урожайность составила 18,9 ц/га.
  • Картофель — 114,5 тыс. тонн.
  • Овощи — 26,9 тыс. тонн.

В министерстве подчеркнули, что в этом сезоне особое внимание уделялось рациональному использованию удобрений, внедрению современных агротехнологий и выбору устойчивых сортов культур, что позволило минимизировать влияние капризов погоды на урожай.

Перспективы и поддержка отрасли

По словам экспертов, успешное завершение кампании позволит полностью обеспечить регион собственным продовольственным зерном и создать резерв на следующий год. Власти намерены продолжить поддержку сельхозпредприятий в части технического переоснащения и модернизации инфраструктуры хранения зерна.

Таким образом, даже в сложных природных условиях Красноярский край подтвердил устойчивость своей аграрной системы и высокую эффективность работы сельхозпроизводителей.

