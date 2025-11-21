Что увидела Джоан Роулинг на площадке нового "Гарри Поттера": кастинг и магия поражают

Джоан Роулинг недавно посетила съёмочную площадку нового сериала HBO, основанного на вселенной "Гарри Поттера". Визит прошёл с большим размахом и оставил у писательницы самые положительные впечатления. Она смогла лично оценить работу команды и увидеть, как воплощается её культовое произведение на экране.

По информации Deadline, Джоан Роулинг осмотрела студию Warner Bros. в Ливсдене, а также съёмочные локации на природе. Источники сообщают, что приём автора был почти "королевским": ключевые участники съёмочного процесса освободили свои графики, чтобы встретить писательницу и показать ей работу над проектом.

Роль Джоан Роулинг в проекте

Роулинг выступает исполнительным продюсером сериала и активно взаимодействует с командой сценаристов. Она не только знакомится с материалами, но и лично следит за качеством первых эпизодов. После просмотра двух пилотных выпусков писательница высказалась с энтузиазмом.

"Они очень, очень, очень хороши", — отметила исполнительный продюсер Джоан Роулинг.

Она также выразила одобрение по поводу кастинга, подчеркнув, что актёры ей "очень нравятся".

Кастинг и главные герои

В новом проекте главные роли достались молодым актёрам, которые должны олицетворить знакомых фанатам персонажей.

Гарри Поттера сыграет Доминик Маклафлин. Его верного друга Рона Уизли — Аластэр Стоут. Гермиону Грейнджер воплотит Арабелла Стэнтон. В роли Хагрида появится Ник Фрост. Профессора Макгонегелл сыграет Джанет Мактир.

Съёмки первого сезона идут уже несколько месяцев, и по планам студии релиз запланирован на 2027 год.

Особенности съёмочного процесса

Съёмочная команда уделяет большое внимание деталям, стремясь сохранить дух оригинальной серии. Используются как студийные павильоны, так и натурные локации, что позволяет передать атмосферу волшебного мира максимально реалистично. Помимо актерской игры, особое внимание уделяется костюмам, декорациям и визуальным эффектам, создающим магическую атмосферу.

FAQ

1. Когда выйдет первый сезон сериала?

Релиз запланирован на 2027 год.

2. Кто сыграет Гарри Поттера в новом проекте?

Главного героя воплотит Доминик Маклафлин.

3. Будет ли Джоан Роулинг участвовать в сценарной работе?

Да, она активно сотрудничает с командой сценаристов и контролирует первые эпизоды.

