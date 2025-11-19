Дэниел Рэдклифф передаёт эстафету: тайное письмо новому Гарри Поттеру

Дэниел Рэдклифф, ставший всемирно известным благодаря роли Гарри Поттера, недавно поделился своими мыслями о новом проекте франшизы. На этот раз юного волшебника воплотит на экране Доминик Маклафлин, а Рэдклифф решил поддержать своего преемника, написав ему личное письмо. Актёр рассказал, что стремился поделиться с мальчиком своим опытом и передать частичку тепла и вдохновения.

"Я не хотел бы быть навязчивым призраком в жизни этих детей, но я просто хотел сказать ему: "Надеюсь, ты получишь даже больше удовольствия, чем получил я"", — написал он.

Рэдклифф признаётся, что к молодому поколению актеров испытывает почти отеческие чувства. Он с трепетом смотрит на фотографии участников съёмок и отмечает, как сам когда-то ощущал себя в их возрасте.

Как выбирали нового Гарри Поттера

Выбор Доминика Маклафлина на роль юного волшебника стал результатом масштабного кастинга, в котором приняли участие более 30 тысяч претендентов. Вместе с ним в главных ролях окажутся Арабелла Стэнтон в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стаут, исполняющий роль Рона Уизли. Такое количество участников подчёркивает серьёзность подхода создателей к подбору актеров и стремление сохранить дух оригинальной франшизы.

Главные роли и звёздный состав

Сериал обещает быть звездным не только благодаря юным актёрам. В проекте примут участие признанные мировые звёзды:

Джон Литгоу исполнит роль Альбуса Дамблдора. Папа Эссиеду станет Северусом Снейпом. Дженет Мактир воплотит Минерву Макгонагалл. Ник Фрост сыграет Рубеуса Хагрида. Уорик Дэвис вернётся к роли профессора Флитвика.

С таким составом создатели сериала стремятся сочетать свежесть новых лиц и харизму проверенных актеров.

Если Доминик Маклафлин сможет полностью погрузиться в роль, сериал может привлечь не только фанатов оригинальных фильмов, но и новую аудиторию, открывая мир Гарри Поттера для следующего поколения.

FAQ

1. Когда выйдет сериал?

Премьера запланирована на 2027 год.

2. Кто сыграет Гарри Поттера?

Роль исполнит Доминик Маклафлин.

3. Сколько актеров участвовало в кастинге?

Более 30 тысяч претендентов боролись за главную роль.

4. Будут ли возвращаться актёры из оригинальных фильмов?

Да, Уорик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика.

