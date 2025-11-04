Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Хогвартс
Хогвартс
© commons.wikimedia.org by Joao Carlos Medau from Campinas, Brazil is licensed under CC BY 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 17:06

Гарри Поттер в новом свете: что скрывают за кадром юные актеры, которые озвучили культовых персонажей

Фрэнки Тредэвэй, Макс Лестер и Арабелла Стэнтон озвучат Гарри Поттера, Рона и Гермиону в новых аудиокнигах

Трио юных британских актеров — Фрэнки Тредэвэй, Макс Лестер и Арабелла Стэнтон — получили уникальную возможность озвучить персонажей из культовой вселенной Джоан Роулинг. Их роли в аудиокнигах, которые выходят эксклюзивно на платформе Audible, связаны с героями первых трех книг о Гарри Поттере. Фрэнки воплотил Гарри Поттера, Макс стал голосом Рона Уизли, а Арабелла озвучила Гермиону Грейнджер. Этот проект стал для них не только профессиональным испытанием, но и шансом погрузиться в мир волшебства, а также наладить дружеские отношения.

Погружение в мир Гарри Поттера

Для каждого из этих молодых актеров озвучивание персонажей стало не просто работой, но и настоящим переживанием. Фрэнки Тредэвэй, исполнивший роль Гарри Поттера, признался, что для него эта роль стала "чистым восторгом". Он почувствовал невероятное волнение и радость, ведь стать частью такой известной истории — это огромное достижение. Арабелла Стэнтон, сыгравшая Гермиону, отметила, что в начале ей казалось, что это просто сон. Макс Лестер, который озвучил Рона Уизли, до сих пор с трудом осознает, что стал частью столь великого проекта.

Актеры быстро сдружились, и между ними образовалась настоящая связь, напоминающая ту дружбу, которая существовала между их персонажами на экране. Впоследствии они даже почувствовали, что их отношения в реальной жизни очень схожи с теми, что были между Гарри, Роном и Гермионой.

Встречи и подготовка

Несмотря на то, что Тредэвэй, Лестер и Стэнтон записывали свои реплики по отдельности, они все же успели встретиться для записи некоторых совместных сцен. Подготовка к ролям была достаточно серьезной. Чтобы лучше понять своих персонажей, юные актеры пересматривали фильмы студии Warner Bros. и внимательно изучали книги Джоан Роулинг. В особенности Арабелла уделяла внимание характеру Гермионы, стараясь глубже понять её поведение и эмоциональную составляющую, в то время как Макс стремился максимально точно передать акцент Рона, который звучит так ярко и запоминающе.

Творческий процесс

Особенность записи этих аудиокниг заключалась в том, что актерам предоставляли не только текстовые материалы, но и реквизит, чтобы они могли лучше почувствовать атмосферу волшебного мира. Волшебные палочки, мантии и другие атрибуты создавали нужную атмосферу и помогали актерам войти в роль. Макс Лестер особо отметил, что ему очень нравились сцены, связанные с едой, потому что во время записи ему подавали настоящие блюда. Это добавляло веселья и еще больше погружало его в атмосферу волшебного мира.

Аудиокниги на Audible

Первой из серии аудиокниг на платформе Audible выйдет "Гарри Поттер и философский камень", которая будет доступна с 4 ноября. Каждая следующая книга из серии будет выпускаться ежемесячно. Юные актеры признались, что они долго скрывали свои роли, чтобы не раскрыть секрет своим друзьям и близким. Однако теперь, когда проект официально анонсирован, они гордятся тем, что стали частью такого масштабного произведения.

Помимо них в проекте участвуют более 200 актеров, включая звездных личностей. Например, Хью Лори исполнит роль Альбуса Дамблдора, а Мэттью Макфаден будет озвучивать Волан-де-Морта.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • работать с такими великими произведениями, как "Гарри Поттер", — это возможность проявить свои актерские способности.

  • возможность познакомиться с замечательными людьми и стать частью настоящей дружной команды.

  • уникальная атмосфера и поддержка от профессионалов индустрии.

Минусы:

  • огромная ответственность — быть частью столь знакового проекта.

  • трудности с поиском точного звучания персонажа, когда ты хочешь сделать все идеально.

Мифы и правда

  1. Миф: Актеры, озвучивающие персонажей, не сильно вовлечены в процесс.
    Правда: Актеры глубоко изучают свои роли и каждый персонаж требует тщательной проработки, чтобы передать его с максимальной точностью.

  2. Миф: Озвучивание — это легкая работа.
    Правда: Это тяжелый труд, который требует не только актерского мастерства, но и внимания к мелким деталям.

Интересные факты

  1. Первые аудиокниги о Гарри Поттере были записаны ещё в начале 2000-х.

  2. Аудиокниги о Гарри Поттере были переведены на более чем 30 языков.

  3. Аудиокниги о Гарри Поттере считаются одними из самых успешных в мире.

Исторический контекст

  1. 1997 год: первая книга о Гарри Поттере выходит в Великобритании.

  2. 2001 год: стартуют съемки фильма по первой книге.

  3. 2023 год: аудиокниги начинают выходить на платформе Audible.

