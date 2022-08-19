После ареста Харлашкина правоохранители могут заинтересоваться другими чиновниками Смольного

Чиновника из Ленобласти и бывшего главу "Метростроя" Сергея Харлашкина отправили под арест. Аналитики уже напомнили о том, что он связан с "курортной мафией". Эксперты не исключают, что арест стал знаком со стороны Беглова для других чиновников. Если они пойдут против основной политики, это может негативно сказаться на их положении. Однако Харлашкин — не единственный, кем могут заинтересоваться правоохранители.

В частности, много сложностей наблюдается в работе главы Жилкома Олега Зотова и управляющего Комблагом Василия Пониделко. Коммунальные службы недостаточно хорошо выполняют свою работу. Информация о закупке техники для зимнего периода появилась только 18 августа. Наиболее вероятно, Петербург снова ожидает снежный коллапс. Примечательно, что Пониделко уже фигурировал в подобной истории. Прошлой осенью он сообщал о достаточном количестве техники, однако позже признал ее нехватку. Если в этом году произойдет подобное, это может сказаться на качестве жизни чиновников.

Стоит отметить и провалившуюся транспортную реформу. Она начиналась при вице-губернаторе Максиме Соколове, однако он отказался от такой ответственности и ушел со своего поста. Его место занял Кирилл Поляков. Сам переход к новой модели транспортного обслуживания (НМТО) стартовал со сложностями. Петербуржцы недовольны проблемами с транспортом. Некоторые из автобусов горят, на дорогах участились ДТП. Если ситуация не улучшится, профильные органы заинтересуются работой Полякова.

Главе Комитета имущественных отношений Леониду Кулакову также есть, за что переживать. СМИ уже указывали на то, что он может получать выгоду от льготного жилья. Многие объекты признают непригодными.

Стоит вспомнить и о мусорной реформе. Она, по мнению экологов, нанесла существенный урон городу. Неудачная инициатива доставила горожанам много неудобств. Экологическую безопасность городу не смог обеспечить глава Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Валерий Пикалев.

Важно отметить и деятельность главы Комздрава Дмитрия Лисовца. За более чем два года пандемии он не смог должным образом организовать работу в больницах. В итоге заболеваемость только растет.

Одним из наиболее показательных событий, после которых чиновников могут арестовать, стала заинтересованность СК РФ к сохранности ОКН. Специалисты ведомства будут изучать ситуацию. Не исключено, что глава КГИОП Сергей Макаров может заинтересовать следствие.

Таким образом, для чиновников Смольного сложилась неприятная ситуация. Единственное, что они могут сделать — это заслужить лояльность Беглова. Однако "курортная мафия" не всесильна.