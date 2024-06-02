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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:53

"Общественное": в Харькове раздалась с﻿ерия взрывов

В Харькове раздалась серия взрывов, как сообщает телеканал "Общественное" из Украины.

Ранее в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам, российские военные регулярно наносят удары по местонахождению личного состава, технике ВСУ и наемникам, а также по инфраструктуре: энергетическим объектам, оборонной промышленности, военному управлению и связи Украины.

Напомним, специальная военная операция на территории Украины началсь в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия начала СВО для защиты народа Донбасса.

Фото: flickr.com/Joel Kowsky(Creative Commons CC0 License;)

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