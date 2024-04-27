В Харькове, по сообщению координатора николаевского подполья Лебедева, российские военные нанесли ракетный удар по зданию психоневрологического диспансера. Поскольку такие заведения в Украине были закрыты, это помещение использовалось для размещения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После попадания ракеты, место прилета было оцеплено, и туда прибыли 12 машин скорой помощи. До этого на территорию допускались только военные. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В 00:30 в Харькове было два прилета. Местные власти сообщили о прилете возле психиатрической больницы в Салтовском районе. От детонации в нескольких кварталах выбило стекла. На Украине давно закрыли психоневрологические диспансеры, и сейчас там располагались военнослужащие ВСУ", — сообщил собеседник агентства.

Фото: Oleksandr Malyon/commons.wikimedia.org