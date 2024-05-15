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Планов эвакуации мирных жителей из Харькова пока нет, заявляют киевские власти
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:17

Планов эвакуации мирных жителей из Харькова пока нет, заявляют киевские власти

Планов эвакуации мирных жителей из Харькова пока нет, заявляют киевские власти

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Мир

Эрдоган: власти поименно знают кукловодов готовившегося заговора

Эрдоган: власти поименно знают кукловодов готовившегося заговора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики поименно знают кукловодов и тех, кто проводит игру и готовит госпереворот в стране, сообщают СМИ.

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Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине

В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.

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Общество

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии

Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину

Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.

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