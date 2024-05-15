Планов эвакуации мирных жителей из Харькова пока нет, заявляют киевские власти
Новость дополняется...
Эрдоган: власти поименно знают кукловодов готовившегося заговора
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти республики поименно знают кукловодов и тех, кто проводит игру и готовит госпереворот в стране, сообщают СМИ.
Президент Чехии Петр Павел выступает за начало переговоров по Украине
В ходе интервью с телеканалом Sky News президент Чехии Петр Павел выразил поддержку прекращению военных действий на Украине и началу переговоров о дальнейшем устройстве после войны.
ВЦИОМ: Большинство опрошенных россиян не доверяют массовой психотерапии
Большинство опрошенных жителей России (94%) заявили, что сомневаются в эффективности массовых психотерапевтических сессий, свидетельствуют данные научно-исследовательского центра анализа общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
Обвиняемый по делу о гибели журналистки Бабаевой признал вину
Обвиняемый по делу в гибели Светланы Бабаевой Игорь Малёв признал вину в суде.