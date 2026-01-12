Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Уборка вытяжки
Уборка вытяжки
© freepik.com by prostooleh is licensed under Public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 14:23

Стол чистый, плита блестит, а кухня всё равно грязная: вы пропускаете главное

Поверхностная уборка оставляет грязь в зазорах кухни — Daily Meal

Ежедневная быстрая уборка давно стала привычкой для многих хозяек. Стол протёрт, плита блестит, раковина чистая — кажется, кухня в порядке. Но уже через несколько дней становится понятно, что эффект такой уборки недолговечен, а грязь упрямо накапливается в самых неудобных местах. Именно там, куда обычной тряпкой просто не добраться. Об этом сообщает портал Daily Meal.

Почему быстрая уборка не решает проблему

Поверхностная чистка действительно помогает поддерживать видимый порядок, но она почти не затрагивает узкие и труднодоступные зоны. Со временем жир, крошки и пыль оседают в зазорах между плитой и столешницей, на кромках ящиков, вокруг ручек шкафов и кнопок бытовой техники.

Когда до этих участков наконец доходят руки, уборка превращается в утомительный и долгий процесс. Зубочистки ломаются, жёсткая щётка лишь глубже вбивает грязь, а пароочиститель подходит далеко не всегда. Натуральные материалы и декоративные покрытия плохо переносят высокие температуры и могут пострадать.

Нож, ткань и резинка — простое решение

Эксперты предложили неожиданный, но эффективный способ, который не требует специальных инструментов. Для него понадобится обычный нож для масла, плотная ткань и канцелярская резинка. Нож оборачивают тканью, лучше всего подойдёт микрофибра, и фиксируют резинкой.

В результате получается тонкий и прочный "скребок", который легко проникает в узкие щели. Им удобно проходиться вдоль зазоров, очищая места, где застряли жир и крошки. Такой инструмент позволяет контролировать давление и не повреждает поверхности.

Чем заменить нож и как усилить эффект

Если под рукой нет ножа, можно использовать любую плоскую и достаточно гибкую основу. Подойдут старая банковская карта, вилка или даже пластиковый шпатель. Главное, чтобы предмет был прочным и не имел острых краёв.

Для застарелых пятен ткань можно слегка смочить горячей водой. Также допускается использование натуральных растворов на основе воды с содой, лимонным соком или уксусом. Эти средства помогают размягчить загрязнения и ускоряют процесс очистки без агрессивной химии.

Другие проблемные зоны на кухне

Помимо узких щелей, сложности часто вызывает стеклянная крышка от сковороды. Со временем на ней образуется плотный налёт, который плохо поддаётся обычному мытью. Ранее эксперт по уборке, генеральный директор клининговой компании "Настенька" Анастасия Савчук объясняла, что одним из самых эффективных способов остаётся замачивание.

Для этого кипятят воду, наливают её в подходящую ёмкость и добавляют столовую ложку кислородного отбеливателя. Крышку оставляют в растворе на некоторое время, после чего загрязнения легко удаляются без сильного трения.

Почему такие приёмы экономят время

Использование простых подручных средств позволяет быстрее справляться с грязью на кухне там, где стандартная уборка бессильна. Вместо долгих попыток оттереть труднодоступные зоны можно за несколько минут пройтись по ним самодельным инструментом.

Регулярное внимание к таким мелочам снижает общий объём генеральной уборки и помогает поддерживать кухню в аккуратном состоянии без лишних усилий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ошибки проектирования кухни выявляются после установки — дизайнеры 08.01.2026 в 16:35
Эти решения в кухне сначала радуют — потом начинают раздражать каждый день

Кухня на заказ может стать источником комфорта или разочарования. Разбираем частые ошибки в дизайне и планировке, которые важно учесть до начала ремонта.

Читать полностью » Полотенце на крышке собирает грязь с дивана — клинеры 08.01.2026 в 4:17
Перестала тратить силы на уборку — помогла одна неожиданная привычка

Восемь простых бытовых хитростей, которые экономят время и силы. Проверенные приёмы для кухни, ванной, одежды и повседневного уюта без лишних затрат.

Читать полностью » Интерьеры отказываются от стерильного минимализма в пользу цвета — дизайнеры 07.01.2026 в 15:16
Сделала одно простое изменение в интерьере — и вся комната заиграла по-новому

Интерьерный минимализм уходит в прошлое. Дизайнеры рассказывают, какие тренды 2026 года делают ставку на цвет, комфорт и индивидуальность пространства.

Читать полностью » Светлые оттенки визуально расширяют маленькую кухню — дизайнеры 07.01.2026 в 3:53
Хотела уют на кухне — сделала ошибку с оттенком: какой цвет реально работает на комфорт

Цвет кухни влияет на пространство и настроение. Разбираем, как выбрать подходящую гамму с учётом света, размеров и отделки, и какие сочетания работают лучше всего.

Читать полностью » Отдельно стоящая ванна сокращает полезное пространство санузла — дизайнеры 06.01.2026 в 14:22
Повторила модный интерьер из журнала — пришла в недоумение: в жизни всё оказалось иначе

Эффектные интерьерные идеи из журналов не всегда удобны в жизни. Какие популярные решения могут разочаровать после ремонта и почему с ними стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Философия хюгге формирует уют в скандинавских интерьерах — дизайнеры 06.01.2026 в 2:46
Скандинавские квартиры выглядят просто — но жить в них почему-то легче: вот в чём подвох

Скандинавские квартиры считаются эталоном современного жилья. Почему северный подход к пространству так отличается от остальной Европы и в чём его суть.

Читать полностью » Серый цвет снижает визуальную нагрузку в интерьере — дизайнеры 05.01.2026 в 13:54
Этот цвет интерьера сначала пугал — потом стало ясно, почему его выбирают всё чаще

Серый цвет всё чаще выбирают вместо бежевого и белого. Почему он делает интерьер современным, спокойным и практичным — разбираем ключевые преимущества.

Читать полностью » Выцветший текстиль делает интерьер уставшим — дизайнеры 05.01.2026 в 1:47
Квартира выглядела захламлённой без хлама — причина скрывалась на виду

Квартира может выглядеть "нечистой" даже после уборки. Какие визуальные детали портят впечатление и как быстро исправить ситуацию.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Прохор Шаляпин начал учить зумерский сленг для новой песни
Питомцы
Усы кошки ломаются из-за нехватки витаминов — ветеринар
Авто и мото
Агрессивная езда сокращает ресурс подвески — автоэксперты
Красота и здоровье
Свежие фрукты зимой не покрывают потребность в витамине C — иммунолог Болибок
Авто и мото
Интервал допуска к вождению хотят уменьшить с 6 месяцев до 60 дней - МВД
Культура и шоу-бизнес
Новогодний прокат в России собрал рекордные 9,1 млрд рублей — Фонд кино
Россия
В 2025 году в России выполнили 17 космических пусков — Мантуров
Туризм
Морджим остаётся популярным районом Гоа среди русскоязычных туристов — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet